Rafael Bielsa, representante argentino en Chile y hermano de Marcelo, opinó que el fútbol podría influir en los resultados electorales. “Estas alegrías colectivas moderan las rispideces e incomprensiones de la política”, destacó. Sin embargo, en este caso no sería así porque “estamos lejos de la votación”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Ves alguna coincidencia entre la forma de llevar adelante a la Selección de Lionel Scaloni y la forma de conducir de tu hermano, Marcelo Bielsa?

Yo creo que no hay que comparar formas de conducir entre sí, sino, en todo caso, algunos valores que subyacen, aunque se expresen con formas distintas. Por ejemplo, me parece que hay una coincidencia en la manera de ser respetuoso, escueto y breve para comunicarse con el público.

Hay una cosa grupal muy linda, que tiene que ver con las experiencias transcurridas juntos. Encuentro mucha similitud en los valores. Nadie ignora el amor de Marcelo por el vértigo, quizás Scaloni hace más hincapié en una tenencia segura. Las dos son formas absolutamente valiosas.

Sí creo que muchas de las cosas que se generaron en Newell’s en la época de Marcelo, hay una base de conservación del espíritu amateur, y a mí me gusta eso, sobre todo en un mundo que va dejando atrás el espíritu amateur.

Vos mencionaste Newell’s, y varios jugadores de la Selección son oriundos de la ciudad de Rosario. ¿Qué tiene esa ciudad especialmente en la relación con el fútbol y el deporte? ¿Hay alguna singularidad en la cultura santafecina o rosarina al respecto?

Sin duda. Yo diría que es rosarina, no santafesina, porque las culturas son distintas. Me parece que Rosario es como el fondo de un recipiente a donde cae todo el grano de las ciudades periféricas. Hay una “pampa gringa” donde se juega al fútbol todo el tiempo, alrededor de Rosario, que va casi hasta la frontera con Córdoba, casi hasta la ciudad de Santa Fe.

Además, esa antinomia Newell’s - Central, tiene una pregnancia que es imposible de traducir con palabras. Hay que ir una semana antes de un clásico, porque se huele. Hay olor a cárcel, a sumisión a la omnipresencia del clásico. Nervios, cábalas, es muy difícil de traducir y muy única. No afirmo que sea saludable, pero es adictiva. Para un rosarino que se pasó hasta los 20 años viviendo en ese clima, no hay manera de librarse del contagio.

Hay estilos diferentes de conducción. Newell’s tuvo una época donde el centro del interés eran las inferiores, y yo creo que ese es el camino. Ahí hay una mezcla de cultura, educación y deporte que no se debería escindir, sin duda hay una cosa diferente.

¿El resultado de la Selección afecta a la política? ¿Que Argentina llegue a la final, oxigenaría al Gobierno y generaría un aire de mejor humor en la sociedad que pudiera tener algún correlato electoral?

Por supuesto que afectaría, lo que pasa es que estamos lejos de las elecciones. Así como me daba un poco de miedo que la Selección estuviera tan bien, ajustada, demasiado lejos del episodio del Mundial, porque pensaba “no va a durar así”, los equipos alcanzan su mejor versión en un momento. De la misma manera, me parece que, sin dudas, el resultado afecta, porque no es lo mismo ir a votar contento que ir a votar triste.

Estas alegrías colectivas moderan las rispideces e incomprensiones de la política. No sé si va a ser este el caso, no porque no le tenga confianza a la Selección, sino porque estamos lejos de la votación, lo suficiente para que la gente vuelva a ponerse en su estado natural, que es el fastidio.

