Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, opinó sobre las medidas tomadas por los candidatos de la provincia de Santa Fe y los resultados de las elecciones que se dieron este domingo. “La equidad en la distribución de la riqueza no es un reclamo ideológico, es un reclamo de supervivencia”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué pasó con el peronismo, que redujo su potencia tradicional de votos casi a la mitad?

En el fútbol hay un momento, en algunos partidos, donde la hinchada dice “se rompió el partido”, que significa que por distinta razones el partido pierde la fisonomía que traía y adquiere una muy distinta, hasta difícil de descifrar porque se pierden las marcas y las referencias, se desordenan los equipos, etc. Yo creo que en Santa Fe se rompió el partido.

El resultado fue sorpresivo en cuanto a las cifras y esa es una primera constatación. Ese centro que daba equilibrio y que produce cambios se quebró.

Las PASO en Santa Fe: Juntos arrasó con el 63% de los votos y le dio un duro golpe al peronismo

En base a las encuestas, muchos peronistas, teniendo en cuenta que percibieron esta metáfora de “se rompió el partido”, decidieron votar por Pullaro para que no gane Losada como una forma de expresar una crítica hacia Patricia Bullrich. ¿Te resulta plausible esta hipótesis?



No para incidir, digamos, cuantitativamente en la medida en la que incide. Saliendo de la peripecia Pullaro-Losada, que en particular Carolina Losada no protagonizó una campaña feliz, porque en temas fundamentales de la provincia como la infraestructura o la relación respecto a los fondos coparticipables, no dijo una palabra.

Me parece que el punto de la política argentina reside en lo siguiente: hay toda una vida de jóvenes que los viejos tendemos a seguir juzgando. Fenómenos nuevos con categorías viejas.

Por ejemplo, la vida en las redes tiene connotaciones que uno las ignora por completo y los que no estamos en las redes, a veces, nos sorprendemos.

Mariano D´Arrigo: “Se esperaba una ola de castigo al peronismo en Santa Fe, pero fue un tsunami”

El hecho objetivo es que esa vida tumultuaria de las redes la recogen instituciones que son preteristas, entonces ahí se produce el problema.

No son instituciones que han sido creadas para dar respuesta a una realidad tan frenética, cambiante, superficial e irresponsable en algunos casos, pero es lo existente. En la política esto resulta recibido por instituciones como el voto, que sirven para conformar otra realidad.

Yo empiezo mi rutina matutina con un diario de Rosario, y el nivel de acusaciones contra Pullaro, que no voy a repetir porque desprecio esa manera de hacer política, parece que le sumó votos o que no surtió efectos. Hay que hacerse cargo de esas realidades.

Me parece importante aprender, hay cosas que usamos como cosas útiles que no lo son.

Maximiliano Pullaro: "El narcotráfico sabe que el 10 de diciembre se les termina"

Claudio Mardones (CM): En cuanto a esta metáfora futbolística de “se rompió el partido", esta campaña ha tenido una particularidad, donde parece que lo que se rompió fue la narrativa de la campaña de Juntos por el Cambio a partir de acusaciones vinculadas con el narcotráfico, muy duras.

¿Qué pasa con la coyuntura política de Rosario? ¿Está rota a partir de este incremento de las acusaciones del narcotráfico? ¿Sirve de algo que quede sobre la mesa esta discusión sin que se haya podido saldar, finalmente, en términos electorales?



“Saldar en términos electorales” no creo que sea una frase que podamos seguir diciendo con el significado que la decíamos antes. No va a disminuir un ápice el delito por el hecho de haya triunfado, en una primaria, la candidatura del gobierno de Pullaro. No se saldó nada.

La derrota en las PASO de Santa Fe deja al peronismo en señal de alarma nacional

El problema particular de Rosario tiene, a mi modo de ver, una raíz principal que es la equidad de renta: si no entendemos que los que cada vez son menos, que cada vez tienen más, deben saber que no van a poder vivir si los que son más y tienen menos, no tienen un destino.

Si eso no se entiende, no va a disminuir ese fenómeno porque la perversidad de este es que los que mueren a puñados en Rosario, van a seguir el destino de sus mayores.

Es un tema que no se encarga insultando y echando culpas, no hay manera de arreglar ese tema sin una participación colectiva en la distribución de la renta. Si no se soluciona, la gente que está contenta con sus autos recién comprados y varios departamentos en la zona norte de Rosario, se van a bajar a pagar una cuenta en un Rapipago y los van a coser a puñaladas.

No va a tener paz la sociedad. La equidad en la distribución de la riqueza no es un reclamo ideológico, es un reclamo de supervivencia. No hay más pacto social y hay que hacer uno nuevo.

Aníbal Fernández: "No sé si nuestro combate al narcotráfico impactó o no en el resultado de Santa Fe"

Alejandro Gomel (AG): Volviendo a las elecciones de ayer, ¿en este caso hay que rever la dirigencia del Partido Justicialista en la provincia?

Por supuesto. Usted imagínese que yo, con un exceso de autovaloración, diría que está todo mal y la solución soy yo. La gente se preguntaría quién soy y a quién le gane.

Yo no soy un dirigente del peronismo, yo fui candidato. Tengo un récord difícil de igualar que es haber perdido con Hermes Binner y Macri, que son dos cerebros comparables.

Macri felicitó a Pullaro y pidió cerrar la interna de JxC en Santa Fe

Nuestro deber es hacerle lugar a gente joven, sana y con vigor. Si nos echaron, cómo vamos a pretender que nos dejen entrar de nuevo.

Estamos para hacerle un lugar a los jóvenes, cómo se va a pretender pedir sacrificio, credulidad, acompañamiento y convicción si no se puede dar el ejemplo con su propia vida.

Y en el plano nacional, ¿vas a votar por Juan Grabois?

No, voy a votar por Massa, pero admiro a Grabois.

VF JL