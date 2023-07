Álvaro González, diputado nacional (JxC), habló de las elecciones santafesinas, de las internas en Juntos por el Cambio y del rol de los encuestadores. "No miro las encuestas, la inmensa mayoría siempre están dentro del margen de error", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es excesivo decir que usted es el "embajador" de Horacio Rodríguez Larreta de Santa Fe?

Agradezco el concepto. La verdad es que conozco la provincia hace muchísimos años. Soy porteño de nacimiento, pero viví 32 años en Santa Fe. Es la provincia que me formó en la educación y mis primeros pasos en política los pude dar allá. Conozco mucho la provincia.

Tuve un periodo en el que tuve mucha actuación política en Santa Fe y siempre me quedó esa referencia, además de tener muchos amigos en una provincia que es muy grande.

Macri felicitó a Pullaro y pidió cerrar la interna de JxC en Santa Fe

Hay que conocer todos los pueblos (con distintas idiosincrasias), Rosario (con su pujanza y todo lo que significa), la Ciudad de Santa Fe, Rafaela (la perla del oeste, con su industria metalmecánica y del tambo), Reconquista (con lo que es la industria frigorífica), Venado Tuerto, entre otras ciudades. Es una provincia hermosa, grande y pujante.

Hemos tenido un respaldo de todos los santafesinos hacia Juntos por el Cambio, en general, con más de 60 puntos. Y para Maximiliano Pullaro, acompañado por Gisela Scaglia, una compañera nuestra del PRO.

Han hecho una campaña extraordinaria, teníamos 300 listas de los 350 pueblos que hay en la provincia, y entre Maxi Pullaro y Gisela dieron vuelta a la provincia pueblo por pueblo.

Maximiliano Pullaro, tras imponerse en las PASO: "Siento que viene el cambio a la Argentina”

En la última entrevista que le hicimos a Carolina Losada dijo que la victoria la iba a tener ella y confirmó que no iba a involucrar a Pullaro a su gobierno porque es alguien que tuvo “nexo con la criminalidad”, a través de audios que muestran cómo corrompen a la policía.

¿Cómo se hace para, después de haber acusado al contrincante de contactos con el narcotráfico, abrazarlo y seguir juntos? ¿Nos anticipa lo que podría suceder después del 13 de agosto?

Patricia Bullrich no acusó a Rodríguez Larreta de las mismas cosas que Losada a Pullaro, pero sí de bajeza moral.

Santa Fe: Larreta nuevamente se impuso por sobre Bullrich

Habría que preguntarle a Carolina Losada. Ayer, cuando dio su discurso y agradeció a los santafesinos, llamó a Pullaro y dijo otra cosa. Lo mismo que Patricia Bullrich.

Todas esas cosas que ella dice que pasaron, supuestamente sucedieron cuando ella ni vivía en Santa Fe. La política no va por este lado, si ella estaba convencida de lo que decía, me pregunto para qué integró el frente de frentes, hubiese ido por afuera, porque si no había una especie de estafa electoral.

A la agresión hay que contestarle con una propuesta, esa es la mayor victoria de ayer. Maximiliano Pullaro se pasó la campaña dando propuestas, no se molestó en contestarle a Carolina Losada, lo mismo que Scaglia.

Parece ser que los santafesinos necesitaban más que sentido común para que los gobiernen y eligieron a otros.

Los votantes tuvieron la última palabra en la feroz interna Losada-Pullaro

¿Cuánto del discurso político está atravesado por decir cosas extremas, con el objetivo de conseguir votos, que no representan el verdadero pensamiento de las personas que lo dicen?

Negar lo que usted dice es imposible porque lo vivimos cotidianamente en la campaña. Hay que ser prudente cuando uno es parte de un espacio, de una coalición.

Hay que tener respeto dentro de ésta, puede haber diferencias y miradas distintas pero la sociedad espera de sus dirigentes lo opuesto a la agresión, no peleas. Losada pasó el último tiempo acosando a Pullaro y ayer lo llamó y le dijo que estaba a su disposición.

Todo lo que dijo Carolina de Maxi no sumó en nada, lo único que había que explicar a los santafesinos era qué íbamos a hacer nosotros con todas las industrias de Santa Fe.

Larreta le ganó un duelo clave a Bullrich en Santa Fe: "Sumando le vamos a ganar al kirchnerismo"

Cuando usted ve las encuestas que favorecen más a Bullrich que a Rodríguez Larreta, ¿cree que hay una división entre lo que vemos en las provincias, donde triunfan los candidatos de Horacio Rodríguez Larreta, y la posibilidad del triunfo de Patricia Bullrich a nivel de candidato presidencial?

No lo veo así. Obviamente, yo trabajo con Horacio y considero que es el candidato que tiene la experiencia suficiente. No miro las encuestas, la inmensa mayoría siempre están dentro del margen de error.

Yo no siento ni veo en la calle lo mismo que en las encuestas. He acompañado a Horacio a todas partes del país y él tiene una relación excelente con la gente. No noto lo que se ve en las encuestas, después los resultados dicen otra cosa.

Hay una trazabilidad de la "ganabilidad". Con esto quiero decir que San Luis, San Juan, Santa Fe, el domingo Córdoba y próximamente Chubut, empezaron a demostrar que el concepto de la ampliación tiene una reflexión en el interior del país de aquel discurso de “a todo o nada”.

Encuesta: cae la imagen de Milei y Rodríguez Larreta es el único que gana en todos los escenarios de balotaje

Me parece que lo que hoy está triunfando son las propuestas, estar cerca de la gente y explicarle lo que se va a hacer.

Yo he sido empleado oficialista en la gestión de Mauricio Macri y opositor en la gestión de Alberto Fernández. El Congreso está trabado. Si no construimos los números en el Congreso es muy difícil que los cambios de los que todos hablan pasen.

Estamos tratando de explicar que tenemos un programa que requiere que para que esos cambios puedan ser aprobados, aquellos que piensan como nosotros puedan acompañarnos incluso en el gobierno.

Maximiliano Pullaro: "El narcotráfico sabe que el 10 de diciembre se les termina"

Entonces, los proyectos van a tener un acompañamiento con sectores políticos que tienen representación parlamentaria y nos van a permitir sacar los proyectos adelante.

Claudio Mardones (CM): Algunos consideran que Horacio Rodríguez Larreta está en condiciones de reforzar su condición con Pullaro, y otros se preguntan cuál va a ser el lugar que va a tener Bullrich, más teniendo en cuenta que ella fue la principal garante de los posicionamientos de Losada. ¿Cómo van a hacer para llevar adelante la convivencia de acá al 13 de agosto?

Lo primero que vamos a hacer va a ser convocar a la unidad. Lo que ocurrió ayer es que cada pueblo de Santa Fe tiene su candidato. Nosotros vamos a trabajar con todos ellos de acá al 10 de septiembre.

VF JL