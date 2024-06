Ramiro Castiñeira: "Cuando llegue a 0 la emisión, se va a poder liberar el mercado cambiario"

El economista Ramiro Castiñeira sostiene que el aumento de la base monetaria es consecuencia del desarme de las Leliq: “En términos concretos y estadísticos se puede decir que está aumentando la base monetaria, pero en cantidad de pesos en la calle no”. Además, el economista afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que Macri rápidamente pudo levantar el cepo porque tenía acceso al crédito: “Pasó la tarjeta de crédito y consiguió 30 mil millones de dólares en el primer año. Milei tiene más pesos en la economía y no tiene crédito externo”.

Ramiro Castiñeira es economista, director de la consultora Econométrica y fue asesor externo del Mercosur colaborando en el armado de informes que permitan una armonización de las estadísticas públicas.

¿Es excesivo el temor de Luis Caputo respecto a la necesidad de contar con muchas reservas para levantar el cepo?

Para levantar el cepo hay que sanear el Banco Central, y se está en ese proceso. Para sanear el Banco Central hay que mirar dos variables, por un lado, la cantidad de reservas. El Gobierno llegó con un saldo negativo de 11 mil millones de dólares, algo que es admitido por el Fondo Monetario Internacional. Además, el FMI también dice en su último reporte que actualmente las reservas netas tienen un saldo negativo de 1000 millones de dólares, es decir, que todavía están en terreno negativo a pesar de la recuperación.

Respecto a la cantidad de pesos en la economía, se logró una contracción cercana al 35% en términos reales, algo que muestra que se está saneando el BCRA. Esto va a permitir, en algún momento, lograr un escenario macroeconómico para levantar la mayor cantidad de restricciones sin tener un cimbronazo en el mercado cambiario. Si eso se hacía el primer día de asunción del Gobierno, sin reservas y con la cantidad de pesos que había en la economía, el tipo de cambio se iba a ir por las nubes.

¿Hoy están dadas las condiciones?

Todavía no están dadas, pero es evidente que la situación mejoró.

¿Cómo tendrían que ser esas condiciones? Entiendo que la emisión monetaria volvió a subir.

Respecto a si aumentó o no la emisión monetaria, es consecuencia del desarme de la bomba inflacionaria de las Leliq y parte del saneamiento del Banco Central. El Banco Central desarma los pases, se emite base monetaria, al emitir base monetaria el ministerio de Economía coloca un nuevo bono y toda la cantidad de pesos vuelve al Banco Central, pero no en concepto de base monetaria. La cantidad de pesos en la economía no aumentó, aumentó la base monetaria.

¿Esto tiene que ver con cambiar Leliq por deuda del Tesoro?

Exactamente, y no es un dato menor. En términos concretos y estadísticos se puede decir que está aumentando la base monetaria, pero en cantidad de pesos en la calle no. Esto no es menor, no es que hay una expansión monetaria para financiar al fisco o una expansión monetaria por emisión de intereses de la deuda. Es una emisión monetaria para desarmar las Leliq.

El Ministerio de Economía tiene más de 15 mil billones de pesos en el Banco Central porque desarmó las Leliq, pero los pesos los entregó nuevamente al Banco Central. Respecto a la pregunta de cuánta es la cantidad de reservas o cuánto es la cantidad de pesos, no hay un número concreto. Lo que sí existe son las condiciones macroeconómicas o el contexto. Todavía no están dadas las condiciones, de hecho hay una brecha muy importante y las reservas son negativas. No hay una definición concreta sobre el número que se necesita, pero hay que continuar mejorando y, cuando la emisión monetaria llegue a cero, se estará en condiciones de poder ir liberando el mercado cambiario y no seguir en una escalada del dólar.

Hace poco dijiste que no hacía falta que el Banco Central tenga muchas reservas para levantar el cepo y que ahora hay menos riesgos. ¿Te preocupa más la cantidad de pesos que la cantidad de dólares?

Ese es el título de una nota que hice esta semana. Hablamos sobre esta situación y yo marcaba que, efectivamente, hay menos riesgos para levantar el cepo y tampoco es que se necesitan 30 mil millones. De hecho, cuando Mauricio Macri levantó el cepo tenía muchas reservas, pero tenía menos cantidad de pesos porque la bomba de las Leliq era menor. Hoy se está mucho más cerca de levantar el cepo porque el balance del Banco Central mejoró notablemente, aun cuando todavía no tiene reservas netas positivas.

Cuando Macri levantó el cepo lo hizo con pocas reservas, pero el dólar se fue de $9 a $14 y luego a $16. Mañana se podría salir tranquilamente del cepo si es que no fuera un problema que el dólar se devalue en un 100%.

Una de las pocas medidas buenas de Mauricio Macri fue la liberación de todas las restricciones cambiarias en las primeras semanas de gobierno. Tuvo esa posibilidad porque tenía una menor cantidad de pesos en la economía, porque la magnitud de las Leliq era menor y, fundamentalmente, porque tenía acceso al crédito externo. Pasó la tarjeta de crédito y consiguió 30 mil millones de dólares en el primer año. Milei tiene más pesos en la economía y no tiene crédito externo. La situación es mucho más conflictiva. Cuando sincerás las variables económicas, es obvio que van a aumentar los precios. Es como que me digas que cuando se sinceran las tarifas, pasan de $200 a $1000.

Pero el Gobierno plantea que no va a devaluar. Entonces, si salir del cepo implicase una devaluación, por ejemplo del 50%, implicaría un fracaso en términos inflacionarios.

Argentina viene de un proceso inflacionario de 300% interanual y ahora todo el mundo está desesperado de que sea cero. No va a ser fácil la situación, según la expectativa del mercado, la inflación va a ser del 50%. Evidentemente, la macroeconomía está mejorando notablemente. Lo que diga el ministro de Economía tiene que ver con una pelea contra las expectativas en el corto plazo.

¿Vos creés que dicen que no van a devaluar pero que en algún momento lo van a hacer?

Cristina decía que no iba a devaluar y los precios eran tan ridículos que generaban un colapso macroeconómico. No hay que hacer bandera sobre devaluar o no. Hay que hacer bandera sobre si los precios son de mercado o no. Dentro de estos seis meses, el principal logro del Gobierno fue reducir el riesgo de hiperinflación que tenía la economía argentina. La cantidad de pesos, de dólares y de déficit fiscal te había dejado en la puerta de una hiperinflación.

El equilibrio fiscal que se logró en los primeros seis meses de gestión, la recuperación que implicó comprar 17 mil millones de dólares en reservas y la reducción de la cantidad de pesos, permitió que el riesgo de hiperinflación que estaba inminente se disipe. Ahora hay menos riesgo, no se necesitan 30 mil millones de dólares para liberar el cepo, en algún momento se logrará. Esta semana el Gobierno llamó a licitación para colocar más lecap y, por lo tanto, reducir la emisión endógena de los intereses de las Leliq. Cada vez se acerca más una situación en la que se puede liberar el dólar.

