Raúl Noblecilla: “En Perú la democracia no existe, la derecha rompe los procesos democráticos”

A horas de conocerse la sentencia del expresidente peruano Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el abogado Raúl Noblecilla aseguró que en Perú la democracia no existe porque "la derecha rompe los procesos democráticos”. El exviceministro del Consejo de Ministros explicó que el país atraviesa “un proceso dictatorial confirmado desde el golpe de la derecha del 12 de diciembre de 2022”, y aseguró que la estabilidad económica peruana se sostiene en una Constitución escrita como "cruzada neoliberal”. En diálogo Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), agregó: "Necesitamos devolverle al pueblo su posición soberana".

Raúl Noblecilla es un abogado peruano que ha actuado como representante en casos de alto perfil relacionados con la política peruana. Además, se ha desempeñado como viceministro de la Presidencia del Consejo de Ministros en la presidencia de Pedro Castillo.

Me gustaría primero que compartiera con nuestra audiencia cómo era su relación con el expresidente, ahora condenado. Usted era exviceministro de la Presidencia, el Consejo de Ministros de la Presidencia, que intuyo que es uno de los órganos principales de la presidencia, pero me gustaría su confirmación.

Estamos justo en una lectura de sentencia que va a marcar un momento histórico, pero no por histórico feliz, sino lamentablemente estaríamos confirmando el proceso dictatorial que vivimos desde el golpe de la derecha del 12 de diciembre del 2022. Efectivamente, a mí me tocó acompañar el proceso popular, el gobierno popular, no solo como amigo, como compañero del presidente Pedro Castillo Chávez, sino también ocupando el viceministerio del Consejo de la Presidencia. Y hoy estamos en unidad, más allá del resultado que es previsible, y sobre todo en marcha para recuperar la democracia.

Visto en retrospectiva y a la distancia desde la Argentina en particular, lo primero que se ve en el caso de Perú es una inestabilidad política hiperbólica. La mayoría de los presidentes atraviesan causas judiciales importantes, y con una estabilidad económica llamativa. ¿Cómo puede explicar a los extranjeros el hecho de que Perú tiene prácticamente todos sus presidentes condenados y al mismo tiempo una economía que transmite una estabilidad envidiable? ¿Esa estabilidad envidiable no se traduce luego en mejoras para la población y por eso está la inestabilidad política, o son dos elementos separados?

Sí, esa es una contradicción que tiene una respuesta. La respuesta es el proceso neoliberal que se impuso en la dictadura del fujimontesinismo con una Constitución neoliberal a ultranza desde el año 1993. Comienza con la privatización total de las empresas públicas y a intereses foráneos, principalmente norteamericanos. Lo que hemos vivido es una situación de piloto automático en un país que, luego desde el 93, pasadas tantas décadas, tenemos que seguir soportando 10 millones de seres humanos en la pobreza, con una marginación total. Esto lógicamente no se coincide con las cifras, porque las cifras no coinciden con una realidad concreta, sino solamente para un puñado de empresarios en el país que siguen acumulando. Es exorbitante lo que acumulan ellos, mientras el pueblo sigue relegado a la espera de una oportunidad. Una oportunidad que no solamente les fue negada, sino nos confirmó que esta democracia no solo es insuficiente en nuestro país, sino que no existe.

Apenas el pueblo se organiza y pone en el gobierno a un representante que ellos consideran, y que por último es el pueblo con sus votos quien lo pone, la derecha fascista, totalmente aletargada, clasista, racista, rompe los procesos democráticos. Entonces, esa es la historia de nuestro país. Y cuando tú me dices sobre la crisis política, pues claro, en un periodo de 10 años solamente deberían caber dos presidentes. El Perú ha tenido ocho, lo cual creo que no solo grafica, sino confirma una crisis de institución de la República, lo que nos lleva no solo a pensar, sino también a confirmar lo fallida de nuestra República y lo inminente que necesariamente se tiene que dar en un proceso de una nueva Constitución en el próximo gobierno.

Fujimori colocó constitucionalmente la división del presidente del Banco Central del gobierno. Es decir, ningún presidente que asuma, salvo que pueda cambiar la Constitución, que supongo que para eso hará falta mayorías muy especiales, no puede destituir al presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central, desde hace 20 años, por lo menos en términos macroeconómicos, parece muy eficiente. ¿Qué pasa el día que muera el presidente del Banco Central?

Nosotros reconocemos que esta Constitución fue escrita no solamente por un gobierno ilegítimo y dictatorial, sino fue como playa de cruzada neoliberal no solo para el Perú, sino como referente para toda América Latina. El proceso vivido en el Perú fue un proceso auténticamente neoliberal, a unas dimensiones que hoy han hecho muchísimo más ricos a un pequeño grupo y muchísimo más pobres y cada vez más pobres y cada vez más excluidos a una inmensa población. Nosotros planteamos que tenemos que cambiar la Constitución. Nosotros no planteamos poder hacer algo si no está escrito en la Constitución, porque lo otro es engañar. Yo no puedo prometer un cambio en contra de los monopolios, los oligopolios, un Estado que tenga presupuestos para la salud si es que no lo escribo en piedra, si es que no lo escribo en la Constitución.

Esta crisis generalizada y esta derecha que controla los medios de comunicación, controla el sistema judicial abiertamente, y hoy estamos viviendo con el presidente Castillo un caso de control y de lawfare, no tenemos esperanza si no tenemos una nueva Constitución. Y déjame decirte que con mucha emoción el pueblo está en un momento constituyente. El pueblo está advertido sobre la posibilidad tal vez única que se está presentando en estos momentos de crisis para salvar la patria, pero la única forma es caminar con una nueva Constitución, con una nueva brújula. No podemos caminar con una brújula no solamente nacida ilegítimamente, sino que nos ha llevado a un proceso en donde el neoliberalismo margina, excluye, asesina y, lógicamente, no podemos soñar ni siquiera un tantito en una patria con justicia social y, sobre todo, con esa paz que tanto se reclama.

¿Por cuánto tiempo se renueva la presidencia del Banco Central? Y, si no fuera vitalicio cada vez que consigue ser reelecto, ¿por qué siempre consigue ser reelecto el mismo? Las versiones que nosotros tenemos, quizás distorsionadas, es que en las próximas elecciones la posibilidad la tendría un candidato de derecha, si no entiendo mal, el intendente, el alcalde de Lima.

La autonomía del Banco Central está plasmada en la Constitución y su delegación depende del Congreso de la República. No tengo en estos momentos la Constitución para señalarte con claridad cada cuánto tiempo, pero es dependiente exclusivamente de una Constitución que es decir que no se puede forzar ni cambiar su figura y, segundo, va a depender siempre de un Congreso de la República. El golpe de Estado que se dio el último 7 de diciembre fue promovido y ejecutado por un Congreso de la República en donde tiene, lamentablemente, una mayoría de los grupos de derecha. Y son ellos los que vienen no solamente cambiando incluso la Constitución, porque si bien es cierto por una parte se rasgan las vestiduras diciendo que la Constitución es intocable, pero ellos, ilegítimamente, sin ningún apoyo popular, por supuesto, como es lógico, han cambiado más de 50 artículos de la Constitución. Todos referidos a cómo permanecer, cómo cambiar la Junta Nacional de Justicia, cómo cambiar los órganos electorales.

Es decir, aquí en este país, si tú no tienes un control en el legislativo, principalmente, de nada te vale ganar una elección o de nada te vale decir “soy presidente”. Por esas mismas razones necesitamos cambiar la Constitución, necesitamos democratizarla, necesitamos devolverle al pueblo su posición soberana. Porque si no, sencillamente, no solamente ya no estamos en democracia, sino que se confirman estos autoritarismos que hoy, en este momento, se le está leyendo una sentencia al presidente de la República del Perú en su condición de secuestrado político.

