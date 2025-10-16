Se registró al menos un muerto y más de un centenar de heridos durante una multitudinaria protesta que tuvo lugar este miércoles frente al Congreso de Perú. La manifestación fue convocada por jóvenes y colectivos sociales en rechazo al nuevo gobierno de José Jerí, designado tras la destitución de Dina Boluarte.

Hasta el momento, las fuentes oficiales reportaron un muerto, 10 detenidos y 103 heridos (78 polícias y 24 manifestantes). La protesta fue llevada a cabo en rechazo al nuevo gobierno, en reclamo por el aumento de la inseguridad y en medio de acusaciones de corrupción contra el Congreso.

La Defensoría del Pueblo de Perú confirmó que la víctima fatal de la protesta fue Eduardo Ruiz, quien haría recibido el disparo de arma de fuego cuando se encontraba en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el centro de Lima. Si bien fue trasladado al Hospital Loayza, no fue posible salvarlo y allí se confirmó su muerte.

"El hecho ocurrió alrededor de las 23.30, cuando la protesta derivó en enfrentamientos después de que un grupo intentó derribar las protecciones del Congreso", explicaron desde la Defensoría. Según trascendió, el disparo que mató a Ruiz habría sido efectuado por un policía de civil infiltrado entre los manifestantes.

Crece la tensión en Perú por el nuevo presidente

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) confirmó la muerte del manifestante y exigió que se abra "una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que determine responsabilidades". Además, el colectivo manifestó su "profunda indignación y solidaridad con la familia de la víctima".

"En ningún momento nuestras fuerzas estuvieron en la Plaza Francia. Lamentamos profundamente este hecho y pedimos esclarecerlo con urgencia", explicó por su parte el ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, y aseguró que ordenó una investigación que llegue "hasta las últimas consecuencias".

Tras conocerse la noticia sobre el fallecimiento de Ruiz, el presidente Jerí lamentó la muerte del manifestante y a través de su cuenta de X solicitó que "las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades".

El nuevo mandatario de Perú fue designado el pasado miércoles tras la destitución de Boluarte por "incapacidad moral".

Su gabinete está integrado figuras de derecha y se ve como una continuación de la administración previa que atravesó protestas entre 2022 y 2023 con un saldo total de 49 muertos.

