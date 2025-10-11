Nueva crisis política en Perú: destituyen a la presidenta Boluarte por “incapacidad moral”

El Congreso de Perú destituyó en la madrugada del viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar por unanimidad una moción de vacancia por “incapacidad moral permanente”, lo que abre el camino a un juicio político en su contra.

La presidencia de Dina Boluarte —la primera mujer en gobernar Perú— se desplomó en medio de una creciente ola de delincuencia que afecta al país y que, según los líderes políticos, fue incapaz de contener.

El episodio que aceleró la crisis fue el ataque armado ocurrido durante un concierto del grupo Agua Marina en el distrito limeño de Chorrillos. Un grupo de desconocidos irrumpió en el lugar y abrió fuego contra el público, dejando 5 heridos.

Este episodio de violencia impactó de forma inmediata en la opinión pública y acentuó el clima de inseguridad que ya vivía el país.

Poco antes de la medianoche, el Congreso convocó a Boluarte para que pudiera defenderse ante el pleno. La presidenta no asistió, y su ausencia selló el desenlace: sin votos en contra, 118 legisladores aprobaron su destitución, un número inédito en la historia reciente de las mociones de vacancia.

Boluarte fue la sexta presidenta de Perú en menos de una década y había sorteado con éxito al menos tres intentos constitucionales de pedido de vacancia.

El nuevo presidente. Tras hacerse efectiva la vacancia, el Congreso siguió la línea sucesoria y nombró presidente interino al abogado José Jerí, de 38 años, quien ocupaba la presidencia del órgano legislativo.

Jerí, estará al frente del Poder ejecutivo hasta julio de 2026 con el compromiso de convocar a elecciones generales en abril próximo. Este abogado, nacido en Lima en noviembre de 1986, se especializa en Gestión de Políticas Públicas. Es miembro del partido de derecha Somos Perú, desde 2013.

En apenas cuatro años, Jerí pasó de legislador suplente a presidente interino del país, en un ascenso tan vertiginoso como polémico. Sobre él pesan varias denuncias: una por violación sexual, otra por desobediencia a la autoridad y una tercera por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión parlamentaria.

El futuro de Boluarte. Dina Boluarte había llegado a la Casa de Pizarro —como se conoce al Palacio Presidencial— en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, de quien había sido compañera de fórmula por el partido de izquierda Perú Libre.

Al ser destituido Castillo, Boluarte asumió el cargo ejecutivo negándose a convocar a nuevos comicios. Una vez en el poder, la mandataria forjó una alianza con el fujimorismo y otras fuerzas políticas, lo que le permitió mantener el control del legislativo y la gobernabilidad.

Luego de conocerse su destitución varias personas celebraron en las inmediaciones del Congreso con banderas del país y carteles en contra de la mandataria de 63 años. “Cae Dina. Fuera pacto mafioso”, decía el cartel que sostenía uno de los manifestantes.

Ultimo discurso. Minutos después de la medianoche, la ya expresidenta pronunció su último discurso donde deslizó con ironía que “seguramente, la delincuencia en estos días va a menguar un poquito, porque no me cabe la menor duda de que detrás de toda esta situación y de todo este aparato armado hay algunos intereses y manos negras”.

Luego agregó: “Me voy tranquila y me voy en paz, porque puedo decir, con la moral en alto y la dignidad íntegra, que he dado todo de mí al pueblo peruano”.

Con su destitución, Boluarte pierde su fuero y podrá ser eventualmente enjuiciada y condenada en varias causas, entre las cuales figura la represión contra las grandes manifestaciones en su contra que dejaron varios muertos.

Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima. Castillo está recluido en el mismo sitio a la espera del juicio tras un frustrado autogolpe de Estado.