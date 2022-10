Régimen de visitas para mascotas: se conoció el primer fallo en el país homologado por un juez

Se conoció la noticia del primer fallo en el país homologado por un juez sobre régimen de visitas para mascotas. Emmanuel Medina, quien recurrió a la Justicia junto a su ex esposa luego de separarse, reveló las intimidades del caso. "Si bien fue de común acuerdo, establece una jurisprudencia", enfatizó. A su vez, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "si nos separábamos, los perros no tenían motivos para privarse de vernos o juntarse".

¿Cómo fue el proceso judicial para solicitar este régimen de visitas?

Después de 15 años de matrimonio decidimos divorciarnos y, dentro de los pocos bienes que teníamos, lo principal eran los perros. Nos acercamos para pedir asesoramiento jurídico y nos comentaron que se podía incluir a las mascotas en el régimen de visitas, como si fuesen nuestros hijos, que es lo que pensamos nosotros.

¿Existen otros casos de tenencia compartida de mascotas?

Este es el primer fallo homologado por un juez en Argentina. Si no me equivoco, existe un antecedente en Chubut, por el caso de una perra asesinada por uno de los dueños. A la persona se la condenó porque consideraron que la perra era una persona no humana, formando parte de una familia. Sobre nuestro fallo, es la primera vez que se homologa en un divorcio. Si bien fue de común acuerdo, establece una jurisprudencia.

¿Los dos estaban de acuerdo con la tenencia compartida de los perros?

Nosotros interpretamos que, si nos separábamos, los perros no tenían motivos para privarse de vernos o juntarse. Queríamos que los animales no sufrieran. La perra se quedó conmigo y el perro está con mi ex esposa.

¿Cómo hicieron esa división? ¿Fue por afinidad?

Siento que ellos nos eligieron a nosotros. Es un apego impresionante el que tiene la perra conmigo y lo mismo pasa con el perro y mi ex mujer. Los queremos a los dos por igual, pero en la convivencia ya se notaba eso.

Cuando se separaron, ¿los perros sufrieron más que ustedes?

El proceso del divorcio fue duro. El perro sí creo que lo sufrió un poco porque es de preocuparse más por la familia. La perra está siempre contenta. Los perros se extrañan y cuando se vuelven a ver es una fiesta para ellos.

¿Cómo es el régimen de tenencia compartida?

Es un régimen amplio, en el que nosotros nos organizamos de muy buena manera. Por ejemplo, cuando tengo un franco, me voy a buscar al perro y los llevo al río, que es su lugar favorito. Siempre van ahí. Cuando ella tiene franco, se hace a la inversa. Y así nos repartimos.

