El ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con lo que ya es casi un ritual para cualquier nuevo ocupante del Palacio de Hacienda y fue a visitar a los directivos de la UIA, contó Fernando Meaños en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En el corto plazo, se llevaron una promesa: la deuda con los importadores va a ser resuelta rápidamente con un bono para achicar ese stock de obligaciones incumplidas. También una promesa para el mediano plazo, en cuanto a que habrá cierto alivio fiscal. Algunas decisiones que el Gobierno tomó en los últimos días, como las retenciones a las exportaciones, son y deben ser consideradas transitorias. Son una solución pasajera hasta salir de esta crisis macroeconómica y hasta que se termine de encaminar este plan de estabilización.

De qué se habló en la reunión entre el ministro Caputo y la Unión Industrial Argentina

Luis Caputo les advirtió que se terminan las llamadas licencias no automáticas. Esto quiere decir que, para importar, ya no va a hacer falta tanto trámite o pedido de permiso al gobierno en la importación de insumos, repuestos o cualquier otro producto destinado al entramado productivo; o bien, por ejemplo, la importación de productos terminados, los llamados bienes de consumo. En todos estos casos se van a terminar de eliminar todos los trámites previos que existían en el gobierno anterior. Por supuesto que, esta apertura de la importación, no causó nada de gracia.

Caputo en la UIA: comercio exterior, “inexorable” inflación y otro atraso del dólar

Por otro lado, se llevaron otra ausencia. No fue una noticia, sino la ausencia de cualquier mención a políticas productivas, de apoyo crediticio o fomento de cualquier clase. El ministro de Economía, al cierre de la reunión, les recordó que el tipo de cambio actual con este dólar a $800, es el más alto desde la salida de la convertibilidad. Esto significa que va a haber apertura de importaciones, pero a los que exporten les va a ir más que bien, ya que, tienen un tipo de cambio más que conveniente.

MDP JL