El presidente de la UIPBA, Martín Rappallini, expresó que el escenario del país es muy complejo después de la devaluación de más del 100% que aplicó el Gobierno. Además, afirmó que “tenemos que ir a proceso de una normalización del Estado para bajar la inflación”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Rappallini es presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y además, es el CEO de la empresa Cerámica Alberdi. En 2016, fundó la Asociación Red de Parques Industriales que engloba a los representantes de todos los parques industriales de la Argentina. Actualmente, es tesorero de la UIA.

¿Cree que este gobierno está más preocupado por las finanzas que por la industria y el crecimiento económico?

Lo que nosotros estamos viviendo es que la situación es de altísima complejidad. Venimos de un proceso de casi 60 días en los que no podemos pagar nuestras importaciones a nuestros proveedores del exterior. Estamos con un nivel de inflación muy alto, y nos encontramos muy preocupados por cómo va a seguir este proceso de reordenamiento de la macroeconomía, que es parte del objetivo que tenemos todos.

El ministro, Luis Caputo, planteó que el plan que han diseñado es con el objetivo de bajar el gasto público, equilibrar las cuentas y de esa manera bajar la inflación. Nosotros, como industriales, tenemos nuestras preocupaciones, que son regularizar nuestras cuentas del exterior, la actividad económica y las paritarias. Pero no podemos dejar de ver la situación general del país que es muy compleja después de esta devaluación de más del 100%.

¿Cuál sería la historia de Cerámica Alberdi si hubiera una apertura indiscriminada de la economía? ¿Se vio afectada durante la época de Macri o durante la convertibilidad? Haga un balance desde su propia experiencia personal.

Dirigí la empresa desde los ‘90, así que, vi todo el proceso de apertura y la competitividad. En mi empresa, puntualmente, siempre aposté a la reinversión para tener tecnología y ser lo más productivo y competitivo posible.

Dicho esto, también entiendo que hoy la situación de la Argentina para todos los sectores transables, es decir, a los que competimos con el mundo, nos es bastante difícil poder estar a la altura. Esto se debe al peso del Estado, a los niveles de impuesto que pagamos, las regulaciones y la infraestructura. El costo argentino hace que muchas empresas tengamos un nivel de productividad interno casi internacional, pero cuando salimos a la puerta de la fábrica a vender cae totalmente nuestra competitividad.

Como industriales, este es un planteo que nosotros vamos a hacer porque lo que queremos es competir en igualdad de condiciones con el resto de los países. No es que queremos protección, pero entendemos que en algún momento la protección sirvió para compensar las desigualdades del sistema productivo con otros países. Personalmente, me he preparado y formado para hacer de mi empresa una de altísima productividad y competitividad, pero sé que en la industria hay otros sectores que sufren mucho más, sobre todo mano de obra intensiva. En el caso de que haya un proceso de apertura, hay que pensar políticas industrialistas y de baja de impuestos para los sectores que puedan sufrir más.

¿En la UIA están contentos con este gobierno?

A este gobierno lo votó el 55% de la población argentina. En la UIA hay gente votó a favor, y otros votaron por otras alternativas. Es muy variado, heterogéneo y plural.

¿La mayoría de la gente de UIA que votó a Milei está contenta? ¿O la mayoría votó por otras alternativas y está preocupada?

Lo que creo es que estamos entrando en un cambio de sistema económico. Veníamos de un proceso inflacionario, en el cual el consumo estaba basado en la emisión monetaria y en el aumento del gasto público. Ahora, tenemos que ir a proceso de normalización, una normalización del Estado para bajar la inflación. Es decir, tener un Estado que no gaste más que lo que recauda. Tenemos que ir a una normalización y tenemos que entenderlo.

Esto no quiere decir que, dentro de este proceso, el Estado argentino y su economía, haya y se tenga en cuenta la competitividad de los sectores industriales para que puedan estar a la altura del resto de los países. Son dos cosas que nosotros entendemos que no son contradictorias. Esta es la postura que tiene la mayoría de industriales. De hecho, en nuestro Libro Blanco, se habla claramente del ordenamiento macroeconómico como un factor fundamental para el desarrollo. Si no hay baja inflación, no hay ahorro, ni crédito. De esa manera, no habrá inversión en la industria.

Son condiciones necesarias pero no suficientes, porque Ecuador, por ejemplo, no tiene industria pero sí estabilidad.

Sí, pero, por ejemplo, Ecuador lo que hizo fue dolarizar y yo, personalmente, no estoy de acuerdo. Lo que quiero expresar es que tiene que haber estabilidad y baja inflación como todos los países industriales del mundo.

¿Qué porcentaje del total de la industria del país está en la Provincia de Buenos Aires?

Estadísticamente, nosotros estamos en un 43% más o menos. Pero, en realidad muchas empresas están registradas en Capital y sus plantas se encuentran en la Provincia. Lo que tenemos relevado, en un estudio que hicimos el último año, es que hay casi un 50% de la industria argentina en la Provincia de Buenos Aires y también tenemos casi todas las cadenas de valor.

