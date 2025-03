Ricardo Quintela: "Me parece que Karina Milei evitaba cruzarme"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a la cumbre minera que se realizó en Canadá, en el marco del Consejo Canadiense para las Américas de la que participaron seis gobernadores y representantes del gobierno. “Nunca un gobernador había venido”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Ricardo Quintela es gobernador de La Rioja desde 2019 y fue reelecto en 2023. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos en la provincia: fue diputado provincial en 1993 y nuevamente en 2017, intendente de la ciudad de La Rioja en 2003, diputado nacional en 1997, y secretario de Asuntos del Interior en 1991. Además, inició su carrera política como subsecretario de la Juventud de La Rioja en 1986.

Alejandro Gomel: ¿Qué tal gobernador? ¿Anduvo por Canadá con Karina Milei?

Estamos todavía acá en Canadá. Hoy culmina para nosotros, por lo menos, así que ya estamos regresando para Argentina.

AG: ¿Se la cruzó allí a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei?

Sí, sí, venía ella. Lo que pasa es que yo salí a aclarar la situación porque yo no vine en la comitiva oficial del gobierno, vine invitado por los integrantes de la feria internacional de minería, que es la feria más importante. Nunca un gobernador había venido. Bueno, ahora vinimos nosotros, así que eso generó, digamos, cierto revuelo. Coincidía que de Argentina estábamos seis gobernadores presentes, y bueno, quedó como que venía en la delegación oficial.

AG: ¿Igualmente pudo cruzarse con ella, dialogar? A veces es más fácil hablar en estos casos estando en el exterior que estando acá en Argentina con los funcionarios.

No, no se dio la oportunidad de poder conversar, de charlar, ni siquiera de saludar. También ella evitaba cruzarse, supongo..

AG: No me diga que lo evitó.

No sé, me parece. Porque la relación con su hermano no es buena.

Elizabeth Peger: ¿Y cómo vivió la situación que se generó a partir del sábado por la noche con el discurso del presidente, que perdió centralidad por este episodio de la agresión del asesor del presidente, Santiago Caputo, hacia el diputado Manes?

La situación para mí es lamentable. El mensaje del presidente fue lamentable, lamentable. Nunca se dio una situación como esta, por lo menos que yo tenga memoria en la República Argentina. Que un presidente diga que su gestión se circunscribe exclusivamente al tema financiero...

No habla de educación, no habla de salud, no habla de los jubilados, no habla de la industria, no habla de oportunidades laborales, no habla de absolutamente nada de lo que corresponde que hable en una revisión o por lo menos en un informe de cuál fue su gestión durante el año 2024. Se circunscribe exclusivamente al sistema financiero. Nada más. Es el juego que ellos conocen y el que practican en forma permanente, que es el de la especulación.

De todas maneras, digamos, no reniego de eso, pero sí creo que no podemos enfocarnos exclusivamente en la cuestión financiera. Y por otro lado, también con esa actitud permanente de genuflexión hacia los poderosos y de castigar al pueblo argentino. Entonces, me parece que tenemos que cambiar radicalmente esta situación. Tenemos que encargarnos de nuestro pueblo, de generar condiciones favorables para nuestra gente, de generar expectativas positivas, de que vean que hay posibilidad de conseguir trabajo y no pérdida de trabajo. Todos están asustados por las fábricas que cierran, por los despidos del sector público, por las oficinas que ahora no sé cuántos empleados más quieren echar, a pesar de que han rendido y han aprobado.

AG: Y le pidió la renuncia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no?

Eso es gravísimo. Gravísimo. Pero bueno, Axel tiene que soslayar lo que él diga, ni siquiera contestarle. Me parece que es importante que siga recorriendo el país, armando equipos, trabajando en forma conjunta con los gobernadores, sean peronistas o de otro signo político, para empezar a diseñar una propuesta que empatice con la sociedad, que genere expectativas en nuestra gente. Que vuelva a enamorar el peronismo, por lo menos. Tratemos de volver a seducir a nuestra gente, de recuperar lo que tuvimos antes: seducir, convencer y persuadir a nuestra comunidad. Que vuelva la confianza en el peronismo, que el peronismo se preocupa, independientemente de lo que digan todos, se preocupa por la situación de la gente. Aquí no, aquí se preocupan más por simpatizar con Elon Musk y con Trump que con los argentinos.

AG: Entonces usted le recomienda a Kicillof que se concentre más en recorrer el país que en el contestarle al presidente o discutir con Cristina?

Si con Cristina no están discutiendo. Creo que todos entendemos que tenemos que generar una unidad monolítica. El peronismo tiene que tener la capacidad de reencontrarse, mirar para adelante y empezar a construir una nueva propuesta. Una propuesta que genere confianza en la sociedad argentina. Me parece.

AG: Y, a partir de ahí, ¿la cabeza de todo esto tiene que ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires?

Yo creo que es el que más posibilidades tiene en este momento, porque maneja la provincia más importante. El 40% de los votos están concentrados en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es una referencia muy fuerte. Y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlo, en la medida en que él, por supuesto, así lo desee. Yo creo que sí.

Él lanzó un movimiento para tratar de constituir un frente importante. Nosotros tenemos que seguir trabajando como federales y tratar de conquistar la mayor cantidad de compañeros que no los puede contener él o que no los puede contener el PJ.

Luego, antes de fines del 2026 o principios del 2027, ya tenemos que empezar a generar las condiciones, los ámbitos comunes para empezar a encontrarnos todos los peronistas: tanto Moreno como Santiago Cúneo, todos los otros sectores, que cada uno tiene su espacio, su línea interna o su espacio político. En algún momento nos tenemos que juntar y tenemos que escucharnos un poco entre nosotros y diseñar un proyecto que nos contenga a todos. Y sumar a algunos otros sectores de la oposición también, a un frente más amplio.

Elizabeth Peger (EP): Y sumar a otros sectores de la oposición a un frente más amplio? Digo por lo que dijo hace unos días Martín Lousteau de la UCR…

Sí, yo creo que sí, porque todos los gobernadores somos conscientes de que este gobierno no arranca. No va a arrancar tampoco porque no es la voluntad de él. No va a arrancar tampoco porque no tiene política habitacional, política de obra pública. Todo eso lo desecha. No le interesa que haya gente que no tenga vivienda, que no tenga expectativas.

No tiene política de salud, no se hacen hospitales, no se hacen escuelas, no se han terminado hospitales ni escuelas que estaban en construcción porque cortó el financiamiento. Todo para acumular y darle a sus patrones. Perdón que lo diga así, pero es la verdad: acumula riqueza para sus patrones y para los negocios de sus amigos.

Entonces, lo que tenemos que procurar es tomar esto con mucha seriedad, organizar el peronismo de forma tal que el movimiento esté estructurado, diseñar una propuesta y convocar a nuestros profesionales de todas las provincias, no únicamente de Capital o del AMBA. En todas las provincias tenemos profesionales, mucho talento, mucha gente capaz, con experiencia que se puedan encontrar en un encuentro de economistas, de industriales y miembros del sector agropecuario.

Que puedan sentarse todos los arquitectos y los ingenieros a diseñar políticas habitacionales, las políticas de obras públicas, el tema de las rutas, el tema de los puentes, el tema del agua que es muy importante para el Noroeste argentino.

Que tengamos la posibilidad de tener plantas potabilizadoras, la construcción de diques, de embalses todas esas cosas que son naturales que se puedan diseñar en un programa de gobierno cosa que este este presidente no lo entiende no lo sabe tampoco.

