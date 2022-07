Ricky Martin habló luego de la denuncia por violencia doméstica

Hace unos días los medios de comunicación del mundo anunciaban que la Justicia puertorriqueña emitió una orden de protección (perimetral) en contra de Ricky Martin. Mientras el escándalo crecía, el músico no publicaba absolutamente nada hasta que finalmente rompió el silencio.

La denuncia se refiere a violencia doméstica, contra una persona que aún no se reveló la identidad, y la Policía de Puerto Rico confirmó que está en condiciones de procesar una protección emitida contra el cantante por una denuncia bajo la Ley 54. Es por esa razón que se revela el nombre de la parte peticionaria.

Martin, a través de un breve comunicado publicado en redes sociales, expresó: "La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza". Concluyó: "Por ser asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón, Ricky Martin".

Pero no es el único escándalo que enfrenta el artista. También tiene una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles por más de 3 millones de dólares de parte de su ex manager Rebecca Druker, por comisiones no pagas. Ella trabajó en dos oportunidades con Ricky, del 2014 al 2018 y del 2020 al 2022.

