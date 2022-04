Rodolfo Yanzón: "Mauricio Macri se confabuló con el pinochetismo en contra de los refugiados"

Rodolfo Yanzón, abogado de Galvarino Apablaza –exguerrillero acusado de matar al senador pinochetista Jaime Guzmán– habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil luego de que el tema volviera a circular por la visita de Gabriel Boric a la Argentina.

JF: ¿Cómo vivió Galvarino Apablaza las declaraciones del presidente Boric?

Con cierta pena, porque de acuerdo a lo que Gabriel Boric dijo en esa conferencia él hizo una pregunta respecto de su situación, presionado por un legislador de la Unión Democrática Independiente (UDI), el sector pinochetista. Su situación no cambia. Hay algo que hay que remarcar y yo creo que Boric no lo sabe y el presidente argentino tampoco: hay una persona que está protegida bajo el marco de la Convención Internacional de Refugiados.

No hay ningún pedido que hacer. No hay ningún fiscal ni juez de la República de Chile que pueda solicitar nada respecto a una persona bajo esas condiciones. Boric y Alberto Fernández no deberían decir nada o decir que, mientras haya un estatus de refugiado vigente, el señor Apablaza Guerra va a quedar protegido bajo Naciones Unidas en la Argentina, no hay ninguna otra decisión.

JF: ¿Ese estado de refugiado es de Naciones Unidas, no del gobierno argentino?

Muchas veces se dice que le dio asilo Cristina y es mentira. Es un refugio bajo los cánones que establece la Convención Internacional de Refugiados. Hay una petición realizada por él apenas fue detenido en 2004 aquí en Buenos Aires y a partir de esa petición, se analizaron los antecedentes y se estableció a través de la Comisión de Refugiados, un organismo del Gobierno argentino, que existía un temor fundado de ser perseguido en su país de origen.

Se probó que fue secuestrado y seriamente torturado por la dictadura, que fue expulsado de su propio país, donde tiene prohibido poner un pie porque sigue la persecución política a los que se opusieron al dictador Pinochet.

JF: Hace dos días entrevistamos a Rodríguez Simón, que está como refugiado en Uruguay, ¿cuál es la diferencia entre un caso y el otro en el estatus?

No conozco a fondo el tema pero lo que existe es un pedido de Rodríguez Simón, como hizo en su momento Apablaza, para que se lo reconozca como refugiado político. Ese reconocimiento todavía no existe, Rodríguez Simón no tiene estatus de refugiado pero como peticionario de ese estatus tiene el derecho de permanecer sin que se lo persiga en Uruguay.

Yo creo que se va a resolver por la negativa. No existe ningún elemento para que Rodríguez Simón siga protegido por las Naciones Unidas en el Uruguay.

JF: ¿Cómo se encuentra hoy su defendido?

Mi defendido tiene tres hijos argentinos, vive hace muchos años en Argentina y está bajo un estado de zozobra, ya casi hace 20 años, más allá de las décadas en las que estuvo clandestino, porque esta situación no se termina más. Hay una permanente persecución de la que Boric terminó siendo víctima, del pinochetismo hacia todos aquellos militantes que se opusieron a Pinochet.

La acusación a Galvarino Apablaza Guerra y a otros respecto del homicidio de Jaime Guzmán, uno de los civiles más importantes de la dictadura de Pinochet, está basada en el trabajo que hizo la policía de investigaciones que tenía una oficina completamente dominada por la UDI, y jamás pudieron tener una prueba en contra de Apablaza Guerra. Él no participó de ese episodio, no existe un solo elemento. Lo único que existe fue una oficina de la policía de investigaciones de Chile bajo el mando de la UDI, que se preocupó por perseguir militantes de izquierda durante los primeros años de la concertación. No solo está implicado el pinochetismo, sino también los primeros gobiernos de la concertación que permitieron que esta persecución continuara en gobiernos constitucionales en Chile.

Hay dos nombres claves, Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Chadwick fue ministro del Interior del presidente Piñera y Hermosilla el abogado de la familia de Jaime Guzmán. Estos señores reclutaron a policías y les pagaron para que sembraran pruebas falsas contra militantes de izquierda.

Cuando se habla de una acusación tan seria como la muerte de una persona, más allá de su nauseabunda vida, hay que ser sumamente cuidadosos. Hay que poner por encima de todo la existencia del estatus de refugiado y el origen espurio de una investigación que nadie quiso desmontar. Terminó siendo víctima el propio presidente actual de Chile

JF: Ese estatus de refugiado que está bajo las normas de la ONU pero lo concede el país en el que fue solicitado, ¿puede ser revisto por el nuevo gobierno o es perenne?

No es perenne, hay razones muy estrictas para dar de baja el estatus de refugiado. Mauricio Macri se confabuló con el pinochetismo en contra de la Convención de Refugiados. Andrés Chadwick y Luis Hermosilla vinieron reiteradamente a la Argentina a reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Mauricio Macri, Fulvio Pompeo.

Ellos le dijeron que había que sacarle el estatus de refugiado a Apablaza Guerra porque se había presentado ante la embajada de Chile para declarar como sobreviviente y víctima de prisión política y tortura durante la dictadura de Pinochet, dio su testimonio y se fue.

Estos señores le dicen al señor Macri que saque el estatus de refugiado porque declaró ante la embajada. Macri le dio la razón y dijo "cese el estatus de refugiado de Apablaza Guerra porque se presentó ante las autoridades de Chile, por lo cual ya no hay causales para decir que hay temor fundado de que lo persigan". Es un delirio.

Existe permanentemente una persecución política, eso está recurrido, está en la Justicia, por eso Alberto Fernández dice "nosotros no podemos hacer nada". Eso es cierto, mientras eso exista, el estatus de refugiado sigue completamente vigente y la protección de Naciones Unidas lo abarca completamente al señor Apablaza.

JF: La pareja de Apablaza, Paula Chahín, tiene fuertes contactos en el kirchnerismo porque fue funcionaria del Gobierno. ¿Tuvo en algún momento su defendido algún beneficio por la condición de funcionaria de su esposa?

No porque hace años que trabaja como periodista para el Poder Ejecutivo y continuó haciéndolo durante el gobierno de Mauricio Macri. Jamás ha reclamado nada por izquierda ni mucho menos, no tiene los contactos que dicen muchos que tiene, es una empleada.