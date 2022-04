Pepín Rodríguez Simón | "No soy un prófugo: hablar ayer para el kirchnerismo no tenía sentido"

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil después del escándalo que generó su aparición en la sesión del Parlasur.

F: Queremos que compartas con la audiencia qué era lo que querías decir y no te dejaron.

Ayer en el Parlasur se dio una situación escandalosa e irregular. Yo soy parlamentario del Mercosur en pleno ejercicio de mis funciones, más allá de que el Frente de Todos pidió mi remoción por falta de decoro al haber solicitado refugio en el Uruguay. Como parlamentario del Mercosur tengo la obligación de asistir, era la primera reunión presencial desde que empezó la pandemia, porque si falto es una causal de remoción.

Fui acompañado por el senador José María Torello, que estaba circunstancialmente en Montevideo, para darme algún apoyo político. Torello se acreditó, se sentó en el lugar de invitado, yo me senté con mis compañeros de Cambiemos.

Comienza la sesión, pide la palabra una parlamentaria chaqueña del FdT y se manifiesta escandalizada porque yo me encuentre allí, que estoy prófugo de la Justicia, que INTERPOL me busca y me imputa una serie de delitos que no se me imputan ni siquiera en la Argentina. Un discurso muy mentiroso.

Pido la palabra para contestarle que no estoy prófugo porque la solicitud de refugio que tengo me da una protección internacional por la cual opté en el ejercicio regular de un derecho, que es el derecho a pedir refugio en caso de persecución política. El ejercicio de un derecho nunca puede ser falta de decoro y que por eso puedo ir ahí. Es mentira esto de la orden de INTERPOL.

Cuando el presidente del Parlasur me da la palabra, la bancada del FdT empieza a causar disturbios, a abuchear, a gritar. El presidente pasa a cuarto intermedio advirtiendo que si los disturbios seguían iba a suspender por dos horas. Todos los parlamentarios de los demás países miran asombrados e incómodos.

Termina el cuarto intermedio, trato de retomar la palabra para decir que no era exacto lo que había dicho la parlamentaria y explicar mi situación. El jefe de bloque del FdT, Omar Laborde, dirigió nuevamente otro disturbio y ya se había atrasado todo, los temas que trataban eran totalmente irrelevantes, hablar para el kirchnerismo no tenía sentido y para los demás parlamentarios tampoco porque no les interesaba.

F: Esto se produjo ayer porque fue la primera sesión del Parlasur, ¿desde cuándo?

FRS: Fue la primera sesión presencial desde el comienzo de la pandemia, desde diciembre de 2019.

F: Es la primera vez desde que vos pediste refugio en Uruguay que te podías presentar en el Parlasur.

FRS: Yo pedí refugio el 6 de mayo de 2021, hubo sesiones virtuales de las que participé. Yo tenía la obligación de concurrir porque sigo siendo parlamentario.

F: ¿Cómo te imaginás que va a ser la situación en el futuro? ¿Qué va a suceder en cada una de las reuniones mensuales?

FRS: Omar Laborde tuvo el descaro de pedir que se me censure hasta que se resuelva mi situación en el Parlasur, que es donde está tramitando un sumario que todavía no tiene dictamen de comisión, referido a la remoción por el ejercicio irregular de un derecho, que es el haber pedido refugio.

Conociendo y viendo cómo hacen en la Argentina irán saliendo cada vez más prepotentes, intolerantes y con este estilo de barrabravas.

F: Vos lo que querés marcar es que no estas prófugo sino a derecho, nada más que a derecho como refugiado internacional. Explicá un poquito la diferencia entre una categoría y la otra.

FRS: La convención del refugiado con todo un marco de normas internacionales de derechos humanos, otorgan a cualquier ciudadano -acá yo no tengo ningún privilegio por ser parlamentario del Mercosur porque renuncié a mis fueros y nunca recurriría a mis fueros para pedir una protección que no tenga cualquier ciudadano.

F: ¿Los parlamentarios del Mercosur tienen fueros?

FRS: No tienen fueros pero hay algunas formas de protección privilegiada a las cuales no recurro. Pedí lo que cualquiera puede pedir si siente que es perseguido político.

La persecución política, lo que me creó los "temores fundados", fue una campaña de difamación y desprestigio diaria que me hacen desde C5N, la circunstancia de que Aníbal y Alberto Fernández fueron abogados de Cristóbal López y Fabián de Souza que son quienes ejecutan la persecución y tienen intereses comerciales con Cristina Fernández de Kirchner. Aníbal dijo que iba a ir preso si volvía a la Argentina.

No concurrí a la indagatoria cuando me citaron porque era parte de la misma persecución. Aparte, al haber optado por la protección internacional, si recurro a la protección local, a la justicia argentina, es una causal de pérdida de mi condición de refugiado. Si recurro a la protección local se entiende que cesó la persecución en mi contra, por eso no podía concurrir ni prestar declaración por zoom.

Estoy a derecho internacional, no soy prófugo, hay un dictamen que presenté en la justicia, estoy sujeto a la protección internacional.

F: Si Juntos por el Cambio resulte ganador de las elecciones, ¿vos volverías a la Argentina? ¿Considerarías que están dadas las condiciones de seguridad jurídica que no se dieron al ganar Alberto Fernández?

FRS: Es más complejo el tema, no es que el que haya ganado Alberto Fernández haya hecho que me fuera de la Argentina. Declaraciones públicas de Alberto Fernández en mi contra y presionando a la Justicia configuraron lo que fue la persecución política.

Cuando yo considere que cesó la persecución política, que pueda tener confianza en cómo funciona la sociedad, cesa la razón por la que pedí refugio. Veremos qué pasa.

F: Si hay otro presidente, por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, ¿Volverías?

FRS: La persecución ocurre incluso en los países que son Estados de Derecho. Argentina es un estado de derecho híbrido, pero todos los Estados de Derecho tienen sus tensiones. Si se dieran las circunstancias claro que volvería, es mi país de origen, no tengo ningún otro pasaporte ni residencia, tengo todos mis afectos y mis intereses, soy argentino.

La circunstancia es que ante la persecución política pedí la protección internacional. Si cesara la persecución política volvería a la Argentina

F: Si hay un presidente de Juntos por el Cambio, ¿cesaría la persecución política?

FRS: Acá están envueltas otras circunstancias que son los servicios de inteligencia kirchneristas, algunas desviaciones judiciales. Si volviera Alberto Fernández y no me persiguieran políticamente, no es una cuestión partidaria, es una cuestión fáctica de persecución política