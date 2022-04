Humberto Benedetto: "Pegarle a Rodríguez Simón le da millas al kirchnerismo con Cristina"

El representante de Juntos por el Cambio en el Parlasur, Humberto Benedetto, habló con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil y respaldó a Fabián "Pepin" Rodríguez Simón luego de la polémica que lo llevó a retirarse de la sesión, tras ser abucheado.

JF: ¿Cómo imagina que va a evolucionar, a partir de que ahora las sesiones son presenciales y mensuales, cada vez que concurra Fabián Rodríguez Simón?

HB: Ayer, una pequeña parte de todo el Parlasur tuvo una actitud de falta de decoro, al abuchear y hacerse el barra brava. La verdad que no nos hacen quedar bien frente a los otros países porque, en un país como Uruguay, esas cosas ni siquiera ocurren en el Consejo Deliberante más pequeño del país. Pero seguro van a continuar porque pegarle a Rodríguez Simón le da millas al kirchnerismo con Cristina, y lo van a seguir haciendo.

Pero también el procedimiento tiene sus límites y vamos a tener la reunión correspondiente para emitir los dictámenes, sea por mayoría o minoría, y será en la próxima sesión presencial que se determinará si la conducta de Rodríguez Simón está sujeta a derecho o si amerita su expulsión. La mayoría de los juristas que consultamos consideran que está sujeto a derecho, por eso hay mucha gente que se va a abstener en la votación, otros estarán a favor, y muy pocos votarán en contra. Se necesitan 74 votos para expulsar a Rodríguez Simón y ayer solo se expresaron 18, y esa minoría es la que los pone impotentes y hace que actúen así.

Video: Pepín Rodríguez Simón fue abucheado en el Parlasur y debió retirarse

JF: En el caso de los brasileños, ¿cuál fue su reacción al ver esta problemática y cuántos representantes tiene?

HB: Brasil tiene 43 representantes, pero no todos ejercen esa condición, porque sabemos que la representación es indirecta y el pueblo de Brasil los juzga por lo que hacen en como senadores o diputados en su país, no por lo que hagan como representantes en el Parlasur. Por lo cual, no puedo decir que vengan muchos porque ayer fueron 12, pero sí puedo asegurar que todos los que vienen no están dispuestos a tratar a tratar el tema ni creen que sea conveniente la remoción. Así que me parece que ellos tienen una posición tomada y no van a votar a favor de la expulsión de ningún parlamentario.