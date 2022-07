Roy Hora: "Se acortó la distancia entre el hombre común y el que está en el poder"

El historiador, Roy Hora, dialogó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) y afirmó que "la figura presidencial se va a fortalecer siempre y cuando defina un rumbo". Por otro lado, describió que los "triunfos electorales y legitimidad por la calidad de la gestión" harán que la Argentina esté mejor y, por último, destacó que "se acortó la distancia entre el hombre común y el que está en el poder".

La pérdida de aura de la investidura presidencial es un problema de Alberto Fernández, coyuntural, por la existencia de una vicepresidenta más poderosa que él? ¿Es un problema de la Argentina y los fracasos de los presidentes por obtener respuestas para mejorar la calidad de visa de los argentinos o es un problema en todas partes del mundo y que se relacionan a un cambio generacional?

El aspecto en el que quería enfatizar es el hecho de que la figura presidencial no es solamente producto de un determinado diseño institucional, sino que también atrás de eso hay un proceso de construcción cultural. Una institución que se ve sometida a distintos avatares. La Argentina tiene un rasgo específico, sobre todo en las últimas décadas, vivimos ciclos de ilusión y desencanto.

Entonces, solemos adjudicarle a quien toma el poder un rol muy importante en la vida pública, el cual es tomado para beneficiarse, aunque también es víctima de la declinación. Todo esto antes de Alberto Fernández. Las figuras políticas, en un contexto como los actuales, desempeñan roles institucionales, en donde reciben mucha impugnación.

¿Hay un problema en todas las democracias occidentales, en donde los presidentes perdieron el aura?

Si. Se acortó la distancia entre el hombre común y el que está en el poder. Eso parte como una herencia de la monarquía. Las sociedades del siglo XX tienen un menor respeto por las figuras de autoridad y este fenómeno se observa porque en la última década a las sociedades occidentales les está yendo mal y, en general, acumulan una cantidad de frustraciones. Oriente es otra historia.

Como ecosistemas políticos, uno entiende que el problema es Occidente, es decir Europa y América. El problema de autoridad dice presente en esta parte y es por eso que recaigo en que el problema de Alberto Fernández está agravado en un contexto en que todos los presidentes occidentales tienen un aura minimizada.

Diría que en aquellas sociedades occidentales y América Latina forma parte de este mundo. Reinó el individualismo y el liberalismo, los cuales dejaron una marca profunda entre la relación entre los hombres y el sistema de poder observamos esta problemática que efectivamente no se presenta de la misma manera cuando alguien visita el mundo euroasiático.

Jorge Lanata: "Me encontré con dos ministros que decían que Alberto no termina"

El debilitamiento de la imagen presidencial es un fenómeno que afecta a sistemas políticos que no están encabezados por un presidente, sería que es más general de la relación entre política y sociedad, en un momento en el que la incertidumbre respecto al futuro y la disconformidad sobre al condición presente se ha presentado como no sucedía desde la 1930 o 1940.

¿Puede pasar lo mismo en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio? ¿El modelo de coalición genera una licuación aún mayor que cuando había algún partido solo que llegaba con un ´Presidente que lidera el frente político?

Es muy difícil hablar sobre lo que todavía no sucedió. Nosotros los historiadores siempre proyectamos hacia el futuro lo que vemos hacia atrás.

Viendo la historia, uno puede entender lo que puede pasar.

Es cierto que a los historiadores nos gusta decir que estamos en la cima de la montaña y vemos todo el panorama. Lo que sí diría es que desplazando el lente de observación del gobierno y la oposición, no digo que el futuro es negro, pero sí el hecho de que no haya un liderazgo claro y que las principales figuras que aspiran a desplazar a Mauricio Macri, de lo que viene siendo el centro del conglomerado opositor, todavía tienen que mostrar que están dispuesta hacerla y colocarse en el punto donde confluyen todas las miradas, algo que no sucedió e invita a la cautela.

Mal momento de Macri en Ituzaingó: "A vos no te doy la mano, danos de comer con la que te robaste"

La figura presidencial se va a fortalecer siempre y cuando defina un rumbo, horizonte y tenga éxitos iniciales, creo que es la forma en la que el péndulo pueda moverse de forma contraria.

O sea, las potestas se conceden con un triunfo electoral y el autoritas con el éxito de la gestión.

Es un poco la combinación de las dos cosas. Triunfos electorales y legitimidad por la calidad de la gestión. En ese proceso, estaremos todos mejor.

BL PAR