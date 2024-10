Santiago Cafiero: "Un dirigente peronista no puede pensar en su ego herido"

A días del cierre de plazo para la presentación de listas para la conducción del Partido Justicialista, Santiago Cafiero afirmó que el peronismo debe dejar las internas de lado y ser pragmático: “Un dirigente y militante tiene que pensar en cómo le damos respuesta a esas demandas”. Por otra parte, el ex canciller mostró preocupación por la pérdida de fortaleza de Argentina en el reclamo por las Islas Malvinas cuando se "banalizan" los argumentos a favor de la soberanía. “Los países que nos acompañan nos miran de reojo porque parece que no estamos tan comprometidos”, agregó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Santiago Cafiero es diputado nacional de Unión por la Patria. Fue jefe de Gabinete y canciller durante el gobierno de Alberto Fernández.

Alejandro Gomel: ¿Cómo se está tratando el Presupuesto 2025?

Estamos con jornadas largas, porque la discusión del presupuesto lleva mucho trabajo. Lo que sigue llamando la atención es que el ministro de Economía se niegue a explicar el proyecto. Esto es bastante inédito.

Vienen otros funcionarios y la dinámica de la Cámara continúa, pero de todos modos, vamos a seguir exigiendo que venga el ministro de Economía, que es quien, en definitiva, debe expresar los números. En el gobierno anterior, el ministro de Economía iba siempre al Congreso y hacía exposiciones permanentemente.

Ahora, habrá que ver cómo avanza. Nosotros estamos trabajando con nuestro equipo para analizar todos los pormenores que tiene este presupuesto que, de alguna manera, viene a blanquear lo que es el ajuste y la política recesiva.

AG: Como análisis de estos 10 meses, ¿le terminó yendo mejor al Gobierno de lo que se podía prever en el Congreso, teniendo en cuenta la poca cantidad de diputados con los que cuentan?

No ha tenido gran actividad. Lo que han hecho fue enviar la Ley Bases, que después recortó. Terminó sacando esa ley con un apoyo "atado con alambre", y ese apoyo es parte de los reclamos que tienen hoy. El apoyo era parte del Pacto de Mayo, que fue esa puesta en escena de un gran bloque de unidad. En ese momento, el Gobierno aceptó cierto federalismo en la utilización de los recursos nacionales, pero nada de eso sucedió.

Este Gobierno miente permanentemente, y quienes los acompañaron hoy son parte de quienes más se quejan. No necesariamente son peronistas, son otros mandatarios que ven que este Gobierno no les ha cumplido en nada.

La particularidad es que el Gobierno mal utilizó todas las reglas y leyes que le dan cuerpo a la división de poderes de la Argentina, avanzando por encima del espíritu del legislador, como con los vetos presidenciales. Cualquier iniciativa que sale del Congreso, el gobierno nacional la veta y rascando acuerdos, se salva de las iniciativas que eran para suplir los impactos de las jubilaciones o para generar más presupuesto universitario. El Gobierno se sostiene con eso y generalmente las iniciativas del Ejecutivo son todas por decreto de necesidad de urgencia.

Elizabeth Peger: Hay un proceso de negociaciones y definiciones dentro del Partido Justicialista por su conducción, ¿qué observa en este proceso?

Me parece importante que se esté debatiendo qué peronismo es el que se necesita para adelante.

EP: ¿Y cuál se necesita?

El que gane, el que nos lleve a un triunfo sería el ideal. Siempre ha habido un debate hacia dentro del espacio, y muchos se quedan anclados en tener razón, mientras otros tratan de construir victorias. Yo siempre me caractericé por tratar de construir victorias y no por estar anclado en ver si tenía razón o no. Eso habla de ser un poco más pragmático, y ser pragmático es un valor importante en el peronismo.

Hoy estamos en esta situación porque el sábado se termina el plazo para la presentación de listas, por lo cual, hasta ese día vamos a ver muchas idas y vueltas con nombres y temas. Hay dos visiones: una que está buscando una cuestión más federal que busca ampliar, dónde podríamos poner a Quintela, y la visión de Cristina.

EP: ¿De qué lado está Kicillof?

Hasta acá, independientemente de haber hablado entre ellos, todavía ningún gobernador se ha expresado. Están todos expectantes a ver si la nueva mesa de conducción, sea cual fuere, los incorpora a ellos como parte de la conducción del peronismo.

Después hay otra opción, que es la de la reconstrucción de un liderazgo de una síntesis política alrededor de Cristina.

AG: A título personal, ¿qué te parece la opción de Cristina?

Yo soy de la idea de que hay que ampliar. Cuando el peronismo se cierra, pierde, y cuando pierde el peronismo, pierden los argentinos y las argentinas. Nosotros tenemos la responsabilidad de tener una visión amplia y generosa, y siempre estamos llamados a dejar de lado cualquier tipo de ofensa o interna.

Cuando vemos las universidades tomadas, el deterioro en los salarios, el deterioro en las jubilaciones, que el consumo cae, y que cada vez hay más gente viviendo en la calle, un dirigente peronista no puede pensar en su ego herido. Un dirigente y militante tiene que pensar en cómo le damos respuesta a esas demandas.

Claudio Mardones: Ayer, Javier Milei recibió a Boris Johnson, el ex primer ministro británico y anunció que visitará el Reino Unido. En este sentido, ¿qué pensás del nuevo acuerdo firmado por Malvinas y la reanudación del vuelo que va de Córdoba a las islas?

Boris Johnson es el ex primer ministro del Reino Unido y está de gira personal presentando su nuevo libro, es decir, no tiene ningún tipo de autoridad para invitar al Presidente, salvo que lo invite a su casa. Esto es algo a lo que nos tiene acostumbrados Javier Milei.

CM: ¿No te parece que eso es una nueva forma de abordar la nueva conducción del Ejecutivo británico, ahora en mano de los laboristas con Keir Starmer?

El anterior primer ministro fue Sunak, por lo que Johnson queda aún más atrás. Por eso digo que me parece más una cuestión de vanidad y de colección de fotos del Presidente que otra cosa. No lo podemos encasillar en una relación bilateral o en acuerdos económicos. Tiene que ver con la agenda de cholulismo que lleva adelante el Presidente y él se siente en potestad de hacerlo porque es Presidente. A mi me parece bastante ridículo todo, pero eso es lo que está sucediendo.

Yendo al punto importante, que es la soberanía de nuestro territorio. Una potencia colonial, el Reino Unido, usurpó y sigue usurpando parte de nuestro territorio, y por eso tenemos que seguir reclamando nuestra soberanía, algo que hicimos permanentemente cuando formamos parte del Gobierno.

Cuando uno hace estas campañas y reclama su soberanía a partir de las herramientas de la diplomacia, lo hace sensibilizando a la comunidad internacional, convenciendo países y mostrando que en 1829 ya había argentinos en las islas. En 1933, los británicos expulsaron a la población que estaba ahí e impostaron una población nueva. Por eso se les cae el argumento de la autodeterminación de los pueblos. Ya toda la comunidad internacional entendió que esa encuesta no se puede hacer porque la población es impostada.

Todos estos argumentos que se vienen construyendo se banalizan con acuerdos como el de Foradoni-Duncan, que nos tocó dar de baja, o el nuevo acuerdo que llevó adelante la canciller. Lo mismo pasa cuando el Presidente viaja a Davos y se saca una foto con el entonces canciller británico Cameron, y por primera vez en 30 años, un canciller visita las islas.

Ahí se empieza a ver cómo la posición argentina pierde fortaleza. Los países que nos acompañan nos miran de reojo porque parece que no estamos tan comprometidos.

