Se cumplen 15 años del PRO en la ciudad

El periodista político Claudio Mardones reflexionó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) sobre los 15 años del PRO y el silencio de los distintos referentes de este espacio político sobre este aniversario, en medio de fuertes internas y disputas de cara a las elecciones 2023.

En la entrevista a Emiliano Yacobitti, en este mismo programa, surgía la pregunta “¿existirá el PRO dentro de una década?”. A veces, en la historia de los partidos hay hitos fundacionales, momentos muy importantes que representan parte de su identidad.

El PRO es una fuerza política fundada a inicios de los ‘2000. Mauricio Macri realizó su primera campaña por la ciudad de Buenos Aires en 2003 junto a Horacio Rodríguez Larreta.

Cuatro años después ellos juraron la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2007, en un teatro General San Martín colmado, en aquel momento. Fue un hito fundamental para el PRO, porque significó el desembarco de esta fuerza de derecha en el control de la ciudad de Buenos Aires.

Se han cumplido 15 años desde que Mauricio Macri juró por primera vez un cargo ejecutivo y terminó de consolidar su salto a la política.

Mauricio Macri: "Estoy trabajando en sumar y no en mi candidatura"

En aquel momento también tomaron juramento Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. Han pasado tres lustros de ese momento, que casi no ha formado parte de la memoria colectiva del PRO. De hecho, ninguno de sus dirigentes mencionó el aniversario de su primera gestión al mando de la ciudad de Buenos Aires.

Esa primera gestión representó un paso del PRO hacia una administración de la ciudad que, hasta hoy, siguen reteniendo, quince años después.

Ninguno de los funcionarios del gobierno porteño mencionó una palabra de estos quince años. La mayoría han estado concentrados en algo que posiblemente los lleva al silencio, la interna porteña.

Cada uno con su tema

Rodríguez Larreta viajó a Washington en busca de "un shock de confianza internacional"

Larreta regresaba de su gira por Washington DC, donde logró ingresar a la Casa Blanca para ser recibido por el colombiano Juan González, director para América Latina del consejo de Seguridad Nacional que reporta al presidente Joe Biden.

El ex presidente Mauricio Macri está en Qatar, muy preocupado por los comentarios sobre su presencia en el mundial. Esta mañana dijo: “me resbala que me tilden de mufa, porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo desde el 2003”. Un cercano suyo decía que Macri recuerda más sus cruces de antaño con el kirchnerismo que el aniversario de ese momento que fue tan importante para su carrera política.

Facundo Manes: “La interna del PRO me supera”

La mayoría de los referentes de Juntos por el Cambio han estado más metidos en el escenario electoral que se avecina que en otra cosa. Maria Migliore, por ejemplo, se mostró junto al senador radical Martín Lousteau, que tampoco dijo una sola palabra sobre los 15 años de la gestión porteña en manos del PRO.

La ministra de Educación, Soledad Acuña, otra figura expectante dentro de la interna por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta, tampoco mencionó el aniversario. Jorge Macri también eludió el tema, aunque volvió a insistir con el tema de tratar de tener un sólo candidato para el PRO, “tengo ganas de ser esa continuidad”, afirmó, en medio de cuestionamientos del larretismo, que opinan que debería resignar su candidatura.

En medio de las internas, Patricia Bullrich salió a respaldar a Jorge Macri, mientras Larreta nominaba a Fernán Quirós, su ministro de Salud, como posible candidato a jefe de Gobierno porteño.

Obras en La boca, 15 años después

También hay dudas con respecto a la gestión. Para este diez de diciembre muchos esperaban que estuviera concluída la construcción del metrobús que atravesaría el barrio de La Boca.

Incluso Elisia Carrió salió al cruce de esa obra, diciendo que una de sus familiares era testigo de cómo rompían dos o tres veces el mismo lugar para volver a construirlo. El gobierno porteño dio explicaciones al respecto, pero la realidad es que la construcción sigue retrasada. Se espera que, antes de que finalice el año, su inauguración sea uno de los momentos elegidos para que se junte toda la primera línea del PRO, con Larreta a la cabeza.

Hace quince años se inauguraba la elevación de la avenida Patricios. Una obra muy importante para el barrio de La Boca, el barrio donde Macri comenzó a hacer campaña como presidente del club Boca Juniors, y donde abrió uno de sus primeros locales.

La última gran obra en La Boca data de hace 15 años, es la elevación de la avenida Patricios. El metrobús, que está retrasado, será posiblemente, el único aniversario de estos 15 años de gestión del PRO. Un aniversario del cual la mayoría de sus dirigentes parece haberse olvidado.

