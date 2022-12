La referente del Partido GEN, Margarita Stolbizer, aseveró que la condena de Cristina Kirchner "fue un poco de oxígeno, en medio de un clima muy complejo" y agregó que "salió del lugar de inocente para pasar al de culpable". A su vez, se refirió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), a las posibilidades de la oposición en las próximas elecciones.

¿Qué sentís, como artífice de muchas de las denuncias que terminaron llevando a Cristina Kirchner a la Justicia, el fallo que se produjo en la Causa Vialidad?

Fue un poco de oxígeno, en medio de un clima muy complejo. Tengo una preocupación por todo lo que conlleva y la violencia que lo rodea. Es la dosis de respiro, que es pensar que cuando alguien hace las cosas mal, tiene una sanción. Porque lo más grave ante el delito es la impunidad, que es el no castigo, sobre todo, porque es la invitación a repetir.

Si hay un funcionario público que se queda con algo o comete un delito en esa función de poder, se necesita un castigo. Porque el que viene repite y eso es lo que nos pasó históricamente en Argentina. Estoy tranquila de momento, pero falta mucho camino por recorrer todavía.

Las acusaciones judiciales contra la oposición

¿Qué reflexión hacés de que, casualmente, el gobierno de Mauricio Macri tiene una serie de causas relacionadas con manejos económicos, que son otra forma de corrupción?

Siempre mostré que no tengo un doble estándar, aún a costa de mucho de los amigos o allegados que se enojan mucho cuando digo estas cosas. Pero creo que no hay excepción en este sentido. Todos los delitos tienen que investigarse y sancionarse.

Causa Vialidad: qué hizo Cristina Kirchner después de escuchar la condena y dar su descargo

Hoy lo que tenemos es un elemento distinto, que sale de la subjetividad que yo le podría aportar a la mirada. Cristina ya salió de ese lugar de confort o de duda, que es el que tiene cualquier imputado o investigado y que tiene siempre el beneficio de la duda o el principio de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Lo que pasó con ella fue que salió del lugar de inocente para pasar al de culpable.

Las veces que realicé denuncias, que no fueron tantas como se dice, no siempre redacté mis escritos. Aunque sí algunas como la de corrupción y lavado de Hotesur y los Sauces. En los escritos siempre pongo que 'solicito se investigue, habiendo tomado conocimiento de hechos que podrían constituir delito', porque no soy yo la que dice "acá hay una falta", sino que aporto mi opinión. Pero quien determina es el juez.

La polémica política y judicial por la visita a Lago Escondido

¿Cuál es tu posición respecto del viaje que realizaron funcionarios de Juntos por el Cambio con agentes judiciales al sur?

Es de crítica y reproche. Este miércoles, la fiscal pidió que se los impute a todos y ese es el inicio de una investigación. Me da la impresión de que el viaje ni siquiera es lo más grave, porque pasa a segundo plano cuando del intercambio surge que los mismos actores buscan agregarle alguna otra maniobra para disimular aquellas cosas que estaban mal.

Chats de Lago Escondido: la fiscal pidió imputar a los 10 involucrados y mostró fotos del grupo

¿Deberían renunciar estos jueces, comenzando por Julián Ercolini?

Planteé esto en relación a lo que tiene que ver al funcionario ejecutivo, que tiene otro tipo de responsabilidad.

Concretamente, ¿te referís al ministro de Seguridad de la Ciudad?

Claro. Con respecto a los jueces, tienen algunas garantías de inamovilidad que deben pasar por otro tipo de proceso.

¿Te parece que es un acto que se le podría pedir?

Sí, que renuncien en un caso así no es porque le esté colgando el cartel de "culpable" anticipadamente. Lo que digo es que, cuando se está en esos lugares de privilegio o de poder, hay que facilitar una investigación y permaneciendo en esos lugares se puede entorpecer.

Audios y chats entre jueces, funcionarios macristas y empresarios de medios para ocultar un viaje a Bariloche

La posibilidad de integrar al gobernador cordobés a JxC

¿Cómo imaginás el futuro del peronismo cordobés que no integra el Frente de Todos? ¿Ves alguna posibilidad de que se integre a Juntos por el Cambio?

Me tocó vivir durante mucho tiempo en el Congreso un peronismo ligado al kirchnerismo que no aceptaba el diálogo, la convivencia y tolerancia. Y hay otro peronismo que supo acompañar, contribuir y que sostiene esas posiciones de equilibrio en las que yo creo. Y ahí ubico al gobernador cordobés.

A mi me gustaría que Juan Schiaretti se integre a Juntos por el Cambio, pero no significa solamente eso. Nuestro proceso electoral nos da muchas chances de establecer acuerdos y coaliciones que pueden formarse antes o después de las PASO o de la primera vuelta.

La política tiene que salir del objetivo meramente electoral, ya que no hay que hacerla solamente para ganar elecciones. Es mucho más importante que los que ganan no fracasen y puedan llevar adelante un gobierno que les permita cumplir con todo aquello que prometieron.

Caserio ve en la cumbre Macri-Llaryora una muestra más de la sociedad con Schiaretti

La decisión de no postularse de CFK

El hecho de Cristina Kirchner diga que no será candidata, ¿significa un movimiento de piezas importante dentro de Juntos por el Cambio? ¿Mauricio Macri tampoco podría serlo? ¿Los moderados tendrían más posibilidades de ser electos como representantes que los halcones, dado que del otro lado no habría su contraparte más extrema?

No hice esta evaluación. En general, traté de mezclar lo menos posible las cuestiones electorales. Es por eso que hay que sacar la especulación electoral de las cuestiones judiciales.

A ella la noté desquiciada e impactada por el momento, algo lógico, por lo tanto, no le puedo adjudicar a lo que dijo algo definitivo. Todos los políticos son vulnerables o susceptibles de cualquier operativo clamor. No debería renunciar a algo que ni tiene.

Los movimientos políticos tienen que ver más con el interior de su fuerza política que con lo que haya en Juntos, ya que creo que nosotros tenemos una decisión importante de muchos de sus componentes, por lo que no sería conveniente que Macri se presente. Esto dicho previo a la declaración de Cristina.

