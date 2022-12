El dirigente político, Juan Manuel Valdés, analizó el escándalo del Lago Escondido y aseguró, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "tanto Marcelo D'Alessandro como Juan Bautista Mahiques tienen que dar explicaciones".

Alberto Fernández instruyó a los legisladores del Frente de Todos para que pidan juicio político para Marcelo D'Alessandro. ¿Cuándo se iniciará el proceso? ¿En qué situación está?

Este lunes, el Frente de Todos presentó un pedido de juicio político que tiene que ser tratado por el recinto directamente o por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tenemos que lograr que avance de acuerdo a los procedimientos que están en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Hubo juicios políticos, como el de Aníbal Ibarra, que prosperó y, otros, como el de Mauricio Macri, que no avanzó porque consiguió la mayoría en la Legislatura. Esperamos tener la mayoría nosotros para poder llevar adelante el mismo.

Tanto Marcelo D'Alessandro como Juan Bautista Mahiques tienen que dar explicaciones. Hay una falta a la Ley Ética de la Ciudad y también hay un delito por recibir dadivas .Un funcionario público que recibe de un tercero y no lo declara, falta a la ley mencionada.

¿Hay un monto a partir del cual el obsequio pasa a ser dadiva?

Tiene que ver con las unidades retributivas, que son mil, y eso depende de la Ley Tarifaria de la Ciudad.

¿Qué son las mil unidades retributivas?

Hoy no están por encima de los 30 mil pesos. Es un obsequio que tendría que estar declarado. Pueden recibir, pero siempre y cuando lo declaren, y ninguno de ellos los hizo. Es más, se esmeraron mucho por evitar que trascienda el hecho.

Así parecería que el jefe de Gobierno porteño tendría que declarar todos los días cada almuerzo y cena a la que va, porque valen más de 30 mil pesos.

Tiene que ver con que los integrantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad y los titulares del Ministerio Público tienen que explicar aquellos beneficios a los que acceden. No pueden recibir algo que provenga de contratistas o concesionarios de Capital.

¿Qué te pasó al ver ese argumento esgrimido por la oposición frente a lo que tu padre sufrió con las grabaciones de sus conversaciones con funcionarios kirchneristas presos?

Nunca valoraría o ponderaría algo obtenido ilegalmente. En el caso de lo que le sucedió a mi papá, quedó en claro que se obtuvieron a partir de escuchas ilegales realizadas al penal de Ezeiza. Necesitamos un acuerdo de la política de no usar el espionaje contra el adversario.

La exposición de los políticos

Al existir Internet y el anonimato de éste, los políticos están desactualizados. O se ponen de acuerdo todos los países y deja de ser así o no hay manera de controlar esto.

Por un lado está la cuestión tecnológica, donde hay soportes que están por encima de lo que los actores o los Estados pueden cubrir.

En la época en la que no había redes sociales, si hubiese existido la posibilidad de acordar con todos los medios de que eso no se publicase, era técnicamente posible, pero hoy no.

En el mundo se está discutiendo qué hacer con las grandes corporaciones que tienen Facebook, Amazon o Google, que tiene más información que cualquier Estado de parte de los ciudadanos. Otra cosa es que los dispositivos del Estado realicen espionaje sobre las personas.

Las internas dentro de la Legislatura porteña

¿Qué posibilidades hay de que avance el juicio político? ¿Influye la cantidad de votos que tiene el oficialismo y la oposición en la Legislatura o es simplemente declamatorio?

No es simplemente declamatorio. Si bien tenemos 19 votos del Frente de Todos, podríamos sumar algunos de la Izquierda. Y habrá que ver el bloque de Javier Milei, que tiene cinco integrantes.

Más allá de que Juntos por el Cambio tiene 32, quisiera tomarle la palabra a Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que D'Alessandro estaba disposición de los requerimientos que hicieran falta para aclarar esta situación y él tiene la posibilidad de someterse voluntariamente a este proceso.

¿Depende de Juntos por el Cambio?

Depende de que encontremos los consensos internos en la Legislatura. Macri se sometió voluntariamente a juicio político cuando fue denunciado por espionaje y como confiaba en la mayoría que tenía, logró salir ileso.

