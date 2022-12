Viaje a Lago Escondido: una periodista dijo que Ercolini buscó que fuera "vocera involuntaria"

La abogada y periodista Paz Rodríguez Niell, que fue mencionada en los chats que involucran a empresarios de los medios, funcionarios políticos y cuatro jueces, confirmó que el magistrado del Juzgado Federal 10, Julián Ercolini, se comunicó con ella.

"Efectivamente Ercolini habló conmigo y después cuenta la conversación", comenzó diciendo la periodista de La Nación en el programa "Y ahora, quién podrá ayudarnos", en Radio con Vos. "Lo que buscaba era convencerme a mí para que yo fuera -dice uno de ellos- 'vocera involuntaria' de la versión de ellos", precisó acorde a la información que se filtró en mensajes y audios a través de la aplicación Telegram.

La reacción de la oposición tras la "operación tragicómica" de los chats del "partido judicial"

"Por suerte no lo fui porque no publiqué lo que tenía para decir de este tema pero hay partes que me constan, porque escucho la voz de Ercolini sobre la conversación que tuvo conmigo", agregó Niell sobre la supuesta "versión falsa" para justificar la participación del juez y sus pares Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9) y Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal) en un viaje a Bariloche el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques, entre otros.

"Me parece que el primer punto, que es por qué viajaron, quedó ampliamente superado por todo lo que se conoce ahora. De hecho en uno de los presuntos chats donde se escucha al presunto Ercolini, que su voz, cuando que habla conmigo dice que a mí me hace ruido que haya ido con un ministro de la Ciudad de Buenos Aires", comentó.

El Juez federal Julián Ercolini.

Fernández denunció la "promiscuidad antirrepublicana" del grupo "Operación Página 12" y abrió una investigación

"Cuando ves la primera noticia, la pregunta es qué hacen con D'Alessandro", continuó la periodista. "Me dice que era un viaje de judiciales y se conocían de ahí, y en ese momento el origen era un acta filtrada. Creo que desde aquella noticia a esta, si todo esto se comprueba, es de una gravedad", afirmó.

Por último, Niell manifestó que "haciendo un ejercicio de templanza" también es grave que haya una "pinchadura" en la línea de teléfono del funcionario de Seguridad porteño e indicó que le llama la atención que todo se conozca días antes del veredicto contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa "Vialidad". En tanto, insistió: "Igualmente están los audios, es difícil pensar que hayan fraguado las voces".

Denunciaron a todos los jueces que viajaron a Lago Escondido: "Hay que replantear qué jueces queremos"

Otros dos involucrados en la filtración

El director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido, también fueron involucrados en los chats.

En tanto, el referente social Juan Grabois también apuntó contra Julián Leunda, Jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández, por presuntamente participar del "encubrimiento". "Fue contactado por el sobrino de Héctor Magnetto para que bloquearan información en algunos medios a fines al Gobierno y que hablara con algunos periodistas, algo que después reporta al sobrino. Es parte de la mesa judicial de los chats", dijo el referente del Frente Patria Grande en diálogo con Modo Fontevecchia.

Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

"Operación Página 12": quién es quién en el grupo de jueces, funcionarios y empresarios

El viaje de los jueces se habría concretado el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, un vuelo que fue revelado por el Página 12 Ese mismo día, los protagonistas habrían creado supuestamente un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

En ese contexto fue que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D'Alessandro y los directivos, habrían intercambiaron los audios en el grupo de Telegram para instalar una presunta única explicación y evitar que prospere una denuncia contra los magistrados por el delito de "dádivas".