Vialidad: la vecina de Cristina Kirchner dijo que "capaz hoy pica en punta y se asegura el primer puesto en corrupción"

En el día en que se conocerá el veredicto del juicio por la obra pública conocido como Causa Vialidad, Ximena de Tezanos Pinto comparó a Mauricio Macri con Cristina Kirchner, la principal acusada del proceso. Lo hizo al poner sobre la mesa la situación frente a la Justicia de ambos ex presidentes.

A través de Twitter, Tezanos Pinto escribió que por más que Macri ha tenido numerosos procesamientos judiciales en diferentes causas, no tiene ninguna condena. "Con buscar un poco te das cuenta", escribió.

Pero su intervención no terminó ahí ya que remató con un comentario directo sobre Cristina Kirchner. "Capaz que hoy CFK pica en punta con la primera condena y se asegura el primer puesto en corrupción política", escribió.

Quién es Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner: antiperonista, votante de Milei y seguidora de López Murphy

Este martes 6, alrededor de las 17.30, el Tribunal Oral Federal N°2 dará a conocer el veredicto en el marco del juicio por la Causa Vialidad. Vale recordar que la vicepresidenta tiene un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, planteo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El protagonismo de Tezanos Pinto, conocida como "la vecina de Cristina" justamente porque vive en el departamento de arriba del de la vice en la esquina de Juncal y Uruguay, tuvo su pico meses atrás cuando se llevaron a cabo los alegatos del fiscal.

Los tuits "picantes" contra la vicepresidenta

Este martes, la vecina de Cristina estuvo especialmente activa en redes sociales en la víspera del veredicto que se dará a Conocer en Comodoro Py. Por eso compartió varios tweets que reflejan su opinión acerca de la situación y el involucramiento de Cristina.

"Y los libros de historia dirán que un día como hoy la Presidente fue condenada por ladrona", reza uno de los mensajes que compartió en su Twitter. "Recuerdo que Carlos Monzón acababa de recibir condena por matar a su mujer y a la salida había 20 boludos gritando "dale campeón " .. Parece que los mismos 20 aplauden a esta mujer", dice otro de los mensajes.

El tweet de Tezanos Pinto.

Más temprano, en tanto, Tezanos Pinto reaccionó a una noticia sobre una denuncia al juez kirchnerista Juan Ramos Padilla. "Planteando mociones de orden. Bravisimo", escribió y arrobó al autor de la denuncia, José Mangioncalda. "Feliz martes 6/12/22", resaltó.

Quién es Ximena de Tezanos Pinto

Integrante del partido Republicanos Unidos que fundó Ricardo López Murphy para anexarse a Juntos por el Cambio, "la vecina de Cristina" exhibió en numerosas oportunidades su identidad antiperonista e incluso ha contado qué relación tiene con la titular del Senado. Más allá de su afiliación, aseguró que en 2021 votó por Javier Milei en las elecciones legislativas.

Tezanos Pinto, la vecina de Cristina.

"Lástima no le tengo de nadie. Por Cristina puedo sentir compasión, no lástima. A veces me compadezco de Cristina y me da la impresión de que está padeciendo esa figura en la que se convirtió", definió una vez sobre lo que significaba la ex Presidenta.

Esta semana en Animales Sueltos, Tezanos Pinto describió el accionar de la seguridad vicepresidencial dentro del edificio ubicado en Juncal y Uruguay, en Recoleta. "Recién ahora se están pidiendo los documentos a la gente cuando ingresa", relató.

