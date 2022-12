Jorge Macri, ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, opinó que desde el PRO hay que cuidar las disputas hacia el afuera. "No tenemos que cometer el error de pensar que el kirchnerismo ya perdió", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Fuiste compañero de fórmula de Pinky, la emblemática conductora que falleció ayer. En el spot de su campaña se lucían sus dotes como comunicadora.

Qué recuerdos. Me acabás de llevar a un viaje en el tiempo, hacía años que no escuchaba ese spot. Era una comunicadora excepcional, y una mujer con una formación política que no todos conocían. Yo la fui descubriendo en esa campaña.

Era una mujer apasionada, con un gran compromiso político. Me tocó acompañarla en su regreso a La Matanza. Ella no había vuelto al distrito desde que le habían robado las elecciones. No quería saber nada con volver, estaba enojada.

Por suerte decidió acompañarnos. Para ella fue muy sanador haber vuelto a ese lugar. No en tono de revancha, sino animándose a dar una pelea después de haberse sentido tan frustrada. Una mujer excepcional, tengo un gran recuerdo de ella.

Compartimos algunos recuerdos más que tuvieras. ¿Cuánto tiempo estuvieron de campaña juntos y qué recordás de esa época?

Era una campaña difícil. Fue mi segunda en la provincia de Buenos Aires. Había sido candidato con Ricardo López Murphy en el 2005, cuando nace el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Una elección que enfrentó, en listas separadas, a Chiche Duhalde contra Cristina Fernández de Kirchner.

En 2007 es mi segunda campaña. Ahí nace Unión PRO en la provincia de Buenos Aires, con De Narváez. Esa foto en la que estamos agarrando un tomate con Pinky podría ser de la campaña actual, porque estábamos planteando lo que era el impacto de la inflación en los consumos básicos.

Hacer política con ella era muy cómodo, fácil y apasionante. Conocía muchísimo, sabía de historia y tenía ese imán con la gente como figura pública. Llegaba a un lugar y generaba un revuelo. Sabía mucho de política. Su partida me pegó mucho.

Con respecto a lo que sucedió con el viaje a Lago Escondido y la filtración de los chats ¿Creés que D’Alessandro debería renunciar?

Hoy no creo que Marcelo D'Alessandro deba renunciar, salvo que se verifique que hay un hecho delictivo. Uno puede evaluar si está bien o no con quién se junte. Es una decisión que tiene que tomar él, y eventualmente Horacio Rodríguez Larreta.

Él es alguien que gestiona con mucho compromiso. Hace una tarea muy importante en la Justicia, pero sobre todo, en la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Si hay una causa, tendrá que ir a la justicia y explicar, como es el deber de cualquier funcionario público.

Si vos fueras jefe de Gobierno y tu ministro de Seguridad apareciera involucrado como D’Alessandro, ¿qué haría?

Primero, tener una charla personal con él y que me explique. Después tomaría una decisión en función de eso. Como no estoy en ese lugar, me cuesta mucho tener esa información. Son decisiones que uno tiene que tomar con mucha responsabilidad y con mucha información.

También influye cómo cada uno se siente frente al hecho. Ahí hay una decisión personal de Marcelo, es él quien la tiene que evaluar, cómo se siente frente a esto.

Las internas del PRO en la Ciudad

Con tu lanzamiento, son al menos cuatro los candidatos para jefe de Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué opinás de los otros? ¿Te sorprendió la aparición de algún candidato nuevo?

No me sorprendió. Cuando Horacio Rodríguez Larreta me propuso ir a la Ciudad le dije que me parecía interesante sumarme a su equipo, que me parecía que el PRO tenía que tener un candidato en la Ciudad y que yo quería prepararme para eso.

Hace ocho meses lo planteé en el Gabinete, donde inclusive hay gente de otras fuerzas políticas. Ya en ese momento Horacio me dijo que era probable que haya otros, pero la competencia me desafía, saca lo mejor de mí.

Sé los atributos que tengo. He gestionado una ciudad como Vicente López, que si bien es más chica que Buenos Aires, me permitió saber de salud, espacio público, seguridad, desarrollo y ambiente.

Cada uno traerá a la mesa lo mejor que tiene. Todas son buenas personas y saben lo que hacen. El año que viene será el momento de decidir quién es el que mejor puede representar al PRO. Ahora el trabajo es con la gente, no es “el dedo” el que te pone en un lugar, sino que la gente entienda lo que vos hacés.

Es evidente de que hay un “tironeo”, porque a Quirós lo presenta Larreta después de que Patricia Bullrich dijera que le gustaría que vos seas el que gane la interna. ¿Cómo están esas relaciones entre vos, Bullrich, Larreta, y, a través tuyo, la relación de Larreta con tu primo Mauricio?

Mi relación con Horacio es muy buena, soy parte de su Gabinete. Él respondió, cuando le preguntaron, que le da orgullo que Patricia apoye a alguien que es de su Gabinete. Estoy muy bien con Mauricio, que dijo que estoy muy bien preparado para el cargo. También me siento muy apoyado por Horacio, que me tiene en su equipo y es que me invitó a ser parte.

Creo que el PRO, el año que viene, no se tiene que dividir. En la Ciudad tiene que haber un único candidato. En la nacional puede ser que compitan dos. Parecería que vamos a una competencia nacional de Horacio y Patricia, que puede ser una PASO muy interesante. No parecería que en esa PASO entren dos del PRO y eso ponga en riesgo que nos gane un radical.

Ahora, si nos dividimos abajo, en la Ciudad y en los municipios, ponemos en riesgo la posibilidad de seguir gobernando. Esa división no sería buena. Eso es parte de la discusión que hay en el PRO. Cómo dirimimos los sueños y deseos personales, pero haciendo crecer nuestro espacio político.

La relación de Horacio con Mauricio es buena, se juntan cada vez que pueden, he participado en muchas de esas reuniones. Hay tensiones, miradas distintas, que son producto de roles diferentes. A veces uno ve mejor cuando está y otras cuando está afuera, porque no está tan influenciado por lo que tiene que hacer en el día a día.

En cualquier caso, esas tensiones nos obligan a tener una mejor mirada. Lo malo es cuando eso se transforma en una pelea pública. No tenemos que cometer el error de pensar que el kirchnerismo ya perdió.

¿Creés que podría haber una fórmula combinada entre radicales y el PRO? ¿Tiene que haber fórmulas puras de cada espacio?

No lo sé. La PASO de la Ciudad tiene una opción, que me parece muy interesante, que es que sólo se elige al jefe de Gobierno, no la fórmula. Eso permite al ganador de una PASO, convocar después a quién desee que integre su fórmula como vice.

En general no se ha usado esa opción, porque se han manifestado los jefes de Gobierno antes, respecto de quién iba a ser su vice, pero es algo que, tal vez, pudiéramos explorar.

Si vamos a unas PASO y competimos, quizás luego quien gane pueda sumar a alguno de los espacios que no ganó. Es una manera de integrar a otras fuerzas en el gobierno. Es una de las cosas que hay que discutir en Juntos por el Cambio. Es una opción interesante.

