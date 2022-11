Las posibilidades que tiene Juntos por el Cambio de volver al poder en 2023 parecen tan fuertes que la interna dentro de la alianza opositora se precipitó. No solo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires sino también en el corazón del PRO: la Ciudad de Buenos Aires. Este jueves 24 de noviembre, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta movió muy fuerte al lanzar a su ministro de salud, Fernán Quirós, para sucederlo y así rodear a Jorge Macri.



En concreto, la estrategia de Larreta es abrir la interna y que no sea solo el primo de Mauricio Macri el candidato "oficialista" para enfrentar a Martín Lousteau (UCR) en una interna. Ya el expresidente había pedido por él, lo mismo que Patricia Bullrich que lo apuntó como "el candidato del PRO" en la Ciudad frente al armado radical.

Pero el lanzamiento de Quirós no solo generó tensiones en los Macri, sino también en el armado de Lousteau y Daniel Angelici. El acuerdo "de palabra" con Larreta era que el jefe de gobierno no se iba a meter en la interna y no iba a elegir un preferido. Allegados a Larreta señalaron a PERFIL: "Horacio no eligió a Quirós. Más oferta es más democracia en la Ciudad. Todos pueden jugar y él lo dijo en reiteradas ocasiones. Nunca le dijimos al radicalismo que les íbamos a dejar el territorio donde nació el PRO".

Minutos más tarde del lanzamiento, se sumó la Coalición Cívica de Elisa Carrió que salió de forma automática a apoyar la candidatura de Quirós: "Es una luz que se abre para un pueblo que hoy tiene mucho dolor y angustia. Junto a toda la Coalición Cívica, apoyo incondicionalmente la candidatura a jefe de Gobierno de Fernán Quirós", disparó.

Por la tarde, y casi en respuesta a esta movida, Jorge Macri se mostró con Soledad Acuña, ministra de Educación que también tiene aspiraciones para suceder a Larreta. ¿Hay allí una fórmula? "Estos son PRO puros, no hay otra así. Quirós es funcionario porteño pero viene del radicalismo", dijeron desde el macrismo.

Del otro lado de la General Paz, Bullrich también jugó fuerte. En Moreno, distrito gobernado por el Movimiento Evita, lanzó a Joaquín de la Torre como candidato a gobernador para enfrentar a Diego Santilli. A tono con los focus group lo primero que dijo De la Torre fue "basta de todes" (sic). Además, agregó que si asume cerrará el ministerio de Medio Ambiente, a pesar de los graves problemas de contaminación que sufren millones de bonaerenses.



A esa pelea bonaerense también se sumó Cristian Ritondo. El diputado nacional tiene el apoyo de Mauricio Macri y Bullrich tampoco le quitó la mirada. ¿Se bajará para acordar con Santilli? Es lo más probable, aunque eso no sucederá hasta marzo, por lo menos.

