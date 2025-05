Sebastián Menescaldi: “El crédito está sosteniendo el consumo a pesar de que los sueldos no crezcan"

El economista y director de la consultora Eco Go, Sebastián Menescaldi, afirmó que la estabilidad macroeconómica permite a los consumidores ingresar en planes de cuotas y sostener el consumo, al menos en el corto plazo. “El gobierno tiene un programa de acá a octubre. Después de octubre es la incógnita que tenemos nosotros”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Sebastián Menescaldi es economista y director asociado de la consultora Eco Go. Trabajó en la gerencia de coyuntura económica del Banco Central, también en el área de research del Banco Provincia de Buenos Aires, donde comandó además el equipo macroeconómico de la entidad.

Alejandro Gomel (AG): ¿Se Llega a octubre con esto? ¿Llegamos a octubre con la economía como está?

Yo creo que sí. La idea del gobierno, después de haber firmado el acuerdo y después de haber transferido utilidades del Central al Tesoro, es que ya tienen el paquete cerrado, ya tienen el año cerrado financieramente hablando.

Y entonces lo que va a buscar hoy es, tomando este acuerdo, intentar sostener la actividad lo más alto posible y que la inflación baje lo más rápido posible. Eso creo que es lo que está intentando el gobierno hoy, luego de haber firmado un acuerdo que pretendía lo contrario.

Uno, cuando veía técnicamente el acuerdo, hubiera dicho de entrada que iba a ser mucho más restrictivo en lo monetario y que, al obligarte a comprar reservas, tenías que tener un tipo de cambio más alto y probablemente mayor inflación.

Bueno, el Gobierno firmó el acuerdo, recibió la plata, se dio vuelta y, con el aval del Tesoro de Estados Unidos y de Georgieva avanzó para el otro lado, esperando que después le den los waivers.

Elizabeth Peger (EP): Con lo cual, la expectativa o la aspiración de acumular reservas o fortalecer las reservas del Banco Central no constituye un objetivo primordial…

Sí. A ver, primero, obviamente con el desembolso que recibió del Fondo fortaleció las reservas, tiene mucha más liquidez. De hecho, en la previa a recibir esa plata estaba igual. Cuando uno miraba los números en términos de nivel de reservas, estaba casi igual que como se los dejó Massa. Había sido complicado el tema...

No igual, porque además le había dejado algunos problemas de stock que hoy no están. En términos de nivel están igual, pero no tenía las deudas que dejó Massa. Pero bueno, con esto lograron fortalecer.

El tema es que, hacia adelante, vos deberías tener el doble de reservas. Eso sería lo lógico para Argentina. Y hoy por hoy parte de eso está plasmado en el acuerdo. Tenías que incrementar las reservas desde abril a junio en casi 4.500 millones de dólares.

EP: Eso no se va a conseguir…

Exactamente. Eso hoy no se va a conseguir y nos va a seguir faltando la misma cantidad de acá al 13 de junio. Eventualmente, si el gobierno emite deuda en pesos y recibe deuda en dólares, podría reducir la diferencia. No creo que le alcance para poder cumplir con la meta.

EP: En la perspectiva del gobierno estaba la aspiración de ir hacia un repo. Se hablaba de un nuevo repo similar al de diciembre de 2000 millones, justamente para garantizar de alguna manera esa meta con el Fondo.

Ahora, lo que observamos es que se ha logrado el recorte, por ejemplo, en el riesgo país, que es una herramienta clave para determinar qué posibilidades tiene la Argentina de ir al mercado. Y, sin embargo, el riesgo país no muestra síntomas de un descenso en los términos de lo que el gobierno pretendería y de lo que se observaría en la marcha de la economía.

Es que, bueno, justamente parte del riesgo país depende de la capacidad que tiene el país de pagar las deudas hacia futuro. Parte de esa capacidad está expresada en las reservas. Y como las reservas no mejoran, también cuesta que baje el riesgo país.

EP: Sí. Es como un círculo del que no salís nunca.

Y sí, pero es en parte por la decisión del gobierno, de acá a las elecciones, de intentar generar el mejor resultado con el mejor nivel de actividad y el menor nivel de inflación. Entonces, quizás eso lo busque probablemente después de las elecciones, quizás ahí tengas algún cambio. Yo no lo sé.

Los inversores de afuera te piden gobernabilidad, que es lo que está buscando el gobierno, pero también te piden que tengas reservas. Bueno, eso es lo que le falta. Y el gobierno creo que eventualmente piensa que las reservas las puede conseguir con mayor endeudamiento.

Pero el problema es que no va a acceder a ese endeudamiento en la medida que no tenga reservas. Así que sí, ahí hay una cuestión circular que el gobierno, hoy por hoy, al menos no está dentro de sus prioridades.

AG: Ahora, ¿van a servir estos anuncios del gobierno para mover justamente la economía, para que haya un tipo de movimiento en el día a día? Porque el consumo viene muy planchado en los últimos meses. ¿Lo ves posible, potable, estos anuncios de la semana pasada de Caputo?

Yo creo que el gobierno se dio cuenta de que cada vez que metía dólares en la economía, la economía funcionaba o se empezaba a recuperar. Fue al principio con los dólares de los importadores, después fue con los dólares del blanqueo.

A principio de año intentó hacerlo con los dólares de los exportadores, bajándoles el impuesto. No funcionó mucho. Ahora está con los del Fondo y está intentando hacer este nuevo blanqueo o esta nueva formalización de la economía, yo creo, para conseguir también dólares y que la economía siga creciendo o siga sosteniendo el nivel de actividad. Creo que para eso lo está buscando.

Vas a tener algo más de actividad, probablemente. Te vas a incorporar más activos en la economía. Obviamente, todo esto va a depender de que consigan las modificaciones de las leyes. A partir de ahí, yo creo que se puede dar.

Y también creo que te va a ayudar a que parte de toda esta informalización de la economía que tuviste en los últimos años, aunque sea, la ganancia de esa parte informal se pueda también mover dentro del ámbito formal y que se pueda aplicar. Creo que para eso te va a servir.

Hay que ver cuánto es. Yo realmente no me animo a decir un número, decir “che, bueno, te va a impulsar en tantos miles de millones de euros”. La verdad que no lo sé.

EP: Volviendo al tema de la inflación: justamente los números de ustedes, de Eco Go, planteaban para el mes de mayo una estimación probable en torno al 2,2 %. ¿Qué están observando en concreto? ¿Cómo va? ¿Podría terminar, cerrar mayo? ¿Qué es lo que esperan para los próximos meses, especialmente pensando en lo que hablábamos inicialmente, el plazo electoral y la apuesta?

Bien, te voy a actualizar. Nosotros hacemos los relevamientos los viernes, con lo cual yo obtuve nueva información. La verdad que la última semana el incremento de los alimentos fue muy bajo. Y te diría que el mes probablemente cierre en 2 %. O sea, si me decís que este mes el INDEC me dice abajo del 2 %, puede pasar, no lo voy a descartar.

Y parte de este mes no se debe tanto a la baja de los precios en común, sino también a que tuviste precios estacionales que habían subido muy fuerte en los meses pasados, apareció la oferta y se revirtieron los precios, y están cayendo. Sobre todo de verduras. Y también de la carne, que ahora está empezando a aparecer más oferta, y también te está ayudando.

EP: Aparte de tener pisados todos los regulados.

Exactamente. Tuviste ahí alguna cuestión con los regulados, que lo bajaste. Ojo, la semana pasada también tuviste un aumento en colectivos. O sea que hay cosas que están aumentando, pero, en general, el gobierno está intentando contener y está intentando comprimir todos los precios para que vayan al 2 %.

Para eso el gobierno lo que hizo fue intervenir en la curva de futuros para que el tipo de cambio no suba tanto. También lo hizo. Y la verdad que uno podría prever que esa inflación baje al 2 %. Yo no sé si va a bajar mucho más del 2%, porque tenés también inercia, todavía tenés algún ajuste de tipo de cambio que las empresas inicialmente no lo pasaron, y si ven que la demanda empieza a recomponerse un poco, quizás te lo van a intentar pasar los próximos meses.

Pero nada, es ponerle medio punto más, un punto más a algún producto. Eso te va a generar que la inflación esté en torno al 2 %. O sea, no creo que se consolide por debajo del 1 % de entrada. Puede ser que no. Y si esto sigue bien, bueno, podría consolidarse ya después por debajo del 1 %, pero en escenario electoral.

EP: Claro, cerca de octubre, digamos.

Si, a partir de septiembre, octubre.

EP: Ahora, Sebastián, ¿qué pasa con el tema salarial? Porque el gobierno ha empezado a utilizar el tema de las paritarias como ancla de la suba de precios. Y esto puede ser favorable para que bajen algunos precios, pero también supone algún problema para el consumo y la actividad.

Sí. A ver, el gobierno intentó limitar las subas salariales, sobre todo en el sector formal, y eso te va a complicar una parte. La ventaja que tiene el gobierno hoy es que todavía las familias no tienen gran cantidad de deuda y están creciendo por el crédito.

O sea, el crédito es lo que te está ayudando a crecer, a pesar de que los salarios no crezcan. Eso es lo que está ayudando a sostener el consumo, a tener una macro un poco más ordenada, y que vos digas: “Podría meterme en una cuota para comprar determinadas cosas” Y eso es lo que te va a impulsar el consumo.

Y lo otro que también está impulsando el consumo es el salario informal, que la verdad que se viene recuperando bastante fuerte. Todavía los datos que tenemos son viejos, pero viene mostrando también una dinámica interesante. Entonces, el gobierno, yo creo que está apostando no a crecer a través del salario formal.

Eso es lo que estoy viendo, lo que vi al menos la otra vez, que incluso tuviste alguna caída en meses, pero supone que lo puede compensar con mayor nivel de crédito y con lo que es la economía informal, que tenga un poco más de actividad en la economía informal, y a partir de ahí, que siga creciendo la economía de manera sostenida.

EP: Eso también es de corto plazo, porque tampoco es sostenible mucho más allá de octubre, ¿no?

Sí, sí. Por eso, el gobierno tiene un programa de acá a octubre. Después de octubre es la incógnita que tenemos nosotros: si va a querer corregir y buscar ser más sustentable, o piensa que va a seguir con este esquema y lo que va a hacer va a ser generar un dólar súper fuerte en Argentina y va a apuntar a algunas partes de la economía, nada más, a que sea la que te dé los dólares y que te permita crecer, y que el resto de la economía se acomode como pueda.

EP: Veremos, veremos qué pasa. ¿Y también cuántos son también los argentinos que se van a tener que acomodar como pueden, no?

Es una zona... es complejo. La verdad que hacer los números no es fácil, pero abriendo tan rápidamente la economía, vas a tener sectores que van a crujir y gente que no se va a ver favorecida.

EP: ¿Y quiénes son los que no entienden nada de economía pero bancan?

No, yo creo que entienden. Son bastante pragmáticos, y eventualmente, si tienen que cambiar, van a cambiar. Pero creo que hoy tienen un objetivo político muy fuerte y muy definido. Porque creo que con eso, en base a eso, ellos dicen: “Gano la gobernabilidad y eventualmente puedo también llevar a cabo las reformas estructurales, y que eso podría después generar otro crecimiento”, obviamente con fricciones.

O sea, hay empresas que van a cerrar, otra gente que se va a dedicar a otra cosa, pero bueno, si uno logra que sea todo esto sustentable, que es complicado, no es fácil lograrlo, podremos volver a crecer, y de manera más sustentable.

EP: Te hago una última, porque hoy se ha hablado mucho del precio de la docena de empanadas. ¿Tenés idea, ustedes que relevan precios todas las semanas y los días, cuánto está una docena de empanadas? ¿O hay de todo, para todos?

Bueno, me hicieron estudiar y la verdad que hay de todo. O sea, yo creo que ahí es un producto que es recontra competitivo, tiene precios muy competitivos. Lo que tiene es que hay distintas demandas. O sea, es muy distinta la demanda de Darín a la del cadete que está trabajando en la calle.

O sea, podés conseguir empanadas por debajo de 1000 pesos o las podés pagar arriba de 4000 pesos. No sé si es que hay una discusión detrás. Para míel ejemplo de Darín no fue acertado en términos del común de la gente. Ahí tengo que darle la derecha a Caputo.

