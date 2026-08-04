Senador peronista: “Si se aprueba el cambio a la Ley de Tierras se podrán vender glaciares y zonas fronterizas”

La discusión por la modificación de la Ley de Tierras vuelve a poner en el centro del debate la soberanía sobre los recursos naturales argentinos. El proyecto impulsado por el oficialismo plantea cambios sobre los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y genera cuestionamientos por el alcance que podría tener sobre zonas de frontera y territorios donde existen reservas estratégicas de agua.

En ese contexto, Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), conversó con Daniel Bensusán, senador nacional por La Pampa e integrante del bloque de Unión por la Patria. El legislador cuestionó el proyecto y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría generar la eliminación de las restricciones actuales para la compra de determinados territorios.

Daniel Bnesusan es un abogado y dirigente político que actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de La Pampa, ocupando su banca en el bloque de Unión por la Patria, con un mandato vigente hasta el 9 de diciembre de 2027. Es el apoderado general del Partido Justicialista del Distrito Pampeano, lo que ejerce de forma ininterrumpida desde el año 2007. Previo a su labor parlamentaria, se desempeñó como ministro de Gobierno y de Justicia de la provincia de La Pampa.

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Daniel, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. El oficialismo deslizó que tiene la votación de la modificación de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada y estaría dispuesto a realizar modificaciones respecto a ese proyecto. Me gustaría su visión sobre el mismo y cuál es su pronóstico de lo que va a terminar sucediendo esta semana.

Hola, Jorge, buen día. Mirá, ya es la cuarta vez que el oficialismo va a intentar poner en el recinto en debate este tema. Desde mayo, que fue que se firmó el dictamen, creo que ya llevan 15, 16 versiones del borrador donde han querido modificar articulados para lograr la adhesión o el voto de algunos senadores y senadoras. La verdad que, en definitiva, lo que vienen es jugando con la soberanía de la Argentina, ¿no? Porque ahora, aparentemente, hoy habría una conferencia de prensa donde la senadora Bullrich anunciaría algunas modificaciones a ese dictamen, en vez de haberlo discutido en comisión, donde realmente hay que hacerlo. Donde se tratan y se construyen las leyes, los textos finales de las leyes. Vaya uno a saber dónde lo han hecho y con qué intereses. Hoy la realidad es que quieren eliminar la Ley de Tierras. ¿Qué establece la Ley de Tierras? Establece límites a que tanto Estados extranjeros como sociedades extranjeras puedan adquirir tierras en Argentina. Había un límite del 15%; ahora, aparentemente, lo elevarían al 25%. Pero sin aclarar o sin saber si ese límite es teniendo en cuenta todo el territorio argentino o por provincia, porque si el 25% del territorio argentino pueden ir a comprar dos provincias enteras si quisieran. Obviamente también, de las cuestiones más graves, que quieren eliminar esa prohibición que hoy existe a que puedan adquirir tierras ribereñas, zonas de frontera donde hay reservas de agua. Hoy hay un límite de hasta 1.000 hectáreas en zonas núcleo que pueden comprar personas extranjeras. Todo eso lo quiere eliminar. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, me parece a mí, y estoy convencido de eso, que sus socios geopolíticos de Milei desde que asumió el Gobierno, como son Estados Unidos e Israel, a través de sus sociedades o a través de los propios Estados, quieren venir a comprar grandes extensiones de territorio. ¿Para qué? Bueno, obviamente la Argentina tiene lo que le falta al mundo: agua, energía y territorio. Está clarísimo que la política de Milei es entregar toda la soberanía argentina a estas grandes potencias y a las sociedades comerciales de estas, a las empresas de estas grandes potencias. Esa es la visión que tenemos nosotros de este tema.

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Daniel, ¿puede ser que primero el 25% no sea nacional, sino provincial? La diferencia sea que no sea distrital, o sea, que no corresponde a un municipio. ¿Y, si en Brasil también es 25%, finalmente, si fuera 25% de esta manera estaría homologando dentro del Mercosur la misma práctica que tenemos en nuestro vecino más importante?

Sí. A ver, acá la gran diferencia, como decía Jorge recién, es el tema de habilitarlo a que sean tierras donde hay recursos naturales estratégicos para la Argentina. Esa es la verdad, porque hoy, por ejemplo, el límite está en el 15%, pero no está ocupado, digamos, no está consumido ese cupo. Hoy ronda entre el 5 y el 7% del territorio argentino en manos de sociedades o personas extranjeras.

Pero si fueran en provincias, Daniel a nivel total estamos lejos del 15%. Ahora, hay provincias que ya superan el 15%.

Exactamente. Hay provincias y departamentos de algunas provincias que ya superan el 15%.

Departamentos desde ya. Porque si la idea fuera provincias completas, entonces tendríamos qué provincias tienen más del 15%.

Exactamente. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso. Brasil está en una legislación similar, pero más allá del Mercosur, cada país también debe cuidar y restringir el cuidado de sus recursos naturales. Mirá, yo tengo un ejemplo claro para la provincia de La Pampa. Nosotros tenemos una lucha de años por el curso de agua de nuestro río Atuel, que corta sistemáticamente la provincia de Mendoza de manera unilateral. Ya con la Ley de Glaciares habilitaron a que Mendoza haga lo que quiera con los glaciares que están en su territorio y que alimentan la cuenca del Atuel y del río Colorado, que son los dos ríos interprovinciales que llegan a La Pampa. Si ahora además le sumamos que puedan venderle el terreno de estos glaciares, ya ni con Mendoza discutiríamos el tema del agua. Lo tenemos que ir a discutir con una empresa extranjera. Esa es la gravedad de esta situación y este proyecto de ley, en caso de avanzar.

¿Pueden vender ríos y glaciares? Me pierdo. Una cosa es tierra y otra cosa son glaciares y ríos, ¿no?

Pero Jorge, si nosotros asociamos las dos leyes, cuando se aprobó la Ley de Glaciares, habilitaron que sean las provincias, y ya no los institutos nacionales entendidos en el tema, quienes definen si un glaciar es un recurso hídrico necesario para mantener una cuenca hídrica. Por ejemplo, Mendoza puede resolver que no y lo saca del inventario de glaciares, con lo cual lo puede habilitar para uso de minería, explotación de hidrocarburos y demás. Si ahora además le habilitás, porque lo que estás sacando es decir, se mantiene el límite, pero le sacás la prohibición de que puedan vender territorio donde hay reservas de agua dulce, como son los glaciares. Es decir, que en Mendoza podría habilitar que un país extranjero compre un terreno donde hay glaciares.

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Perdón. Entonces, no sería simplemente territorios, sino lugares que antes estaba prohibido que se comprasen.

O zonas de frontera, por ejemplo, ¿no? También elimina la prohibición para que se vendan territorios en zona de frontera que hace directamente a la seguridad interior de nuestro país. Es decir, no solo las discusiones del porcentaje, sino qué tierra le estamos habilitando a vender, qué lugares, qué zonas, donde, te reitero, están los recursos estratégicos de la Argentina.

Muy interesante la comparación con otros países, como Brasil. Parece que mañana, tengo entendido, Patricia Bullrich dará una conferencia para marcar cuáles son los acuerdos que han llegado en la modificación hoy. Perdón, la modificación en la que se hoy, sí, perdón, las modificaciones que se han acordado. Ahora, me parece muy interesante en el debate la comparación con otros países, ¿no? Probablemente el tema de Brasil me resulta el mejor, la mejor comparación. Además, un país siempre orgulloso de su soberanía y con recursos naturales. Me imagino toda la discusión de Bolsonaro con el Amazonas. ¿Recordarás cuando el presidente de Francia...? Así que bueno, si esta modificación nos iguala con Brasil, quizás haya menos argumentos para criticarla. Veamos hoy qué es lo que plantea y te propongo volverte a llamar una vez que se conozca. ¿Te parece bien?

¿Cómo no? Jorge, a disposición cuando ustedes quieran.

Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con el senador Daniel Bensusán.

LMM