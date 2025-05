Sergio Berni: "Rovira es un buen empleado de Milei"

Sergio Berni, senador bonaerense e interventor del Partido Justicialista (PJ) en Salta, afirmó que el peronismo debe dejar de ser “una fuente de prostitución para intereses personales” y acusó a Carlos Rovira, exmandatario de Misiones, de ser un “empleado de Milei” y haber acordado el rechazo de Ficha Limpia a cambio de fondos discrecionales. “El negocio para Rovira fue la plata que recibe y otras bondades por ser el jefe político de Misiones”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Sergio Berni es senador provincial por la Segunda sección de la provincia de Buenos Aires. Fue ministro de Seguridad bonaerense (2019-2023), viceministro de Desarrollo Social, titular de la Secretaría de Seguridad de la Nación y viceministro del Ministerio de Seguridad entre 2012 y 2015. También fue vocal por las Américas del Comité Ejecutivo de Interpol (2014-2016). En febrero, fue designado interventor del Partido Justicialista en Salta, junto a María Luisa Alonso, por decisión del Consejo Nacional del PJ encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, lo que desató una fuerte resistencia también dentro del peronismo salteño.

Rovira, la peor cripto de Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tenemos mucho interés en hablar con usted para conocer su propia opinión de los resultados de las elecciones legislativas en Salta. Mucha gente acusa a la intervención del peronismo local del empeoramiento del resultado electoral que tuvo el Partido Justicialista local.

La verdad es que no ha sucedido nada que no estaba previsto. Entendamos que el PJ, si bien tiene una presidencia, no es una definición personal de su presidente, sino de todo el Consejo del Partido, que es un órgano colegiado. Es por eso que el Consejo ha decidido intervenir, por sobre todas las cosas, en Salta y en Misiones, donde los senadores que habían sido elegidos por el PJ no han cumplido con su obligación de acompañar el proyecto político del peronismo, sino que, por el contrario, han vendido su voto al oficialismo. Aprobaron la Ley Bases y todas aquellas leyes que benefician a un conjunto muy reducido de empresarios en la Argentina, olvidándose de representar los intereses de las grandes mayorías. Porque de eso se trata la política hoy. Se trata de representar intereses. La pregunta es qué intereses representa cada uno. El peronismo representa los intereses de la gran mayoría, no de un grupo concentrado de poder económico. Y en ese sentido, se ha tomado la definición de intervenir el partido —en mi caso, en especial, el Partido Justicialista de Salta— que abandonaron sus principios, apoyando definiciones que siguen empobreciendo el país.

Independientemente de que la votación de los dos senadores de Misiones en Ficha Limpia la semana pasada sería favorable a la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Kirchner, también demuestra una actitud de alineamiento con el Gobierno nacional. Entiendo los motivos por los cuales esos dos senadores de cada una de las provincias no votan en concordancia con el partido por el que fueron electos y, por tanto, la intervención del partido en esos lugares. ¿Pero cree, como dicen muchos analistas, que esto empeoró el resultado del PJ local?

No, para nada. Si hubiéramos seguido en el mismo camino, el peronismo hubiera sacado cero, porque el peronismo no estaba representado. El gobernador se había apropiado del partido, y el partido estaba a merced de los intereses del gobernador. Me parece bárbaro si el gobernador tiene sus intereses y representa otra cosa, pero no a costa del Partido Justicialista, y por eso se intervino el partido. Los tiempos coincidieron en que la intervención del partido fue menos de 24 horas antes de cerrar las listas y las alianzas para esta elección. Nosotros entendemos que debemos construir un camino y comenzar de vuelta. Yo creo que se trata de eso, de barajar y dar de vuelta. No podemos permitir la prostitución del Partido Justicialista permanentemente en virtud de los intereses personales.

Porque hay algo que pasó en la política y que le está haciendo mucho mal, pero mucho mal, que es que la política dejó de ser un lugar de representación de intereses colectivos para ser una sociedad anónima de intereses personales. En el PJ —por lo menos en Salta—preferimos que el Partido Justicialista baraje de vuelta y comencemos a construir un camino de cara a lo que se viene, y donde no sea una fuente de prostitución para intereses personales. En ese sentido, si sacamos dos, tres, cuatro, siete puntos, veinte o treinta, más allá de la importancia electoral, creo que debemos poner un punto final a este sistema político que hace de los partidos una sociedad anónima, que representa intereses muy personales de aquellos que la conducen.

Podríamos decir que los resultados en estas provincias no representan la potencia del peronismo…

No, absolutamente que no. El partido del gobernador, cuando se cerraron las listas, llevaba el nombre de Frente Justicialista Salteño. Eso quiere decir que, dentro de los dos partidos —porque el gobernador, por una estrategia electoral, fue con dos partidos, porque en realidad La Libertad Avanza sacó más que el gobernador—, el gobernador ganó porque pudo sumar sus dos partidos. Este llevaba como nombre desde el PRO hasta el Frente Justicialista Salteño. Utilizan el justicialismo y confunden a la gente y a todos aquellos que tienen un anclaje ideológico en el justicialismo con este tipo de maniobras. Pero bueno, nosotros confiamos en que, de cara a octubre, se van a ir despejando estas incógnitas y estas nieblas que ponen sobre el partido y avanzaremos.

No importa el resultado, lo que importa es que el justicialismo vuelva a sus bases, que recupere su doctrina, que recupere por sobre todas las cosas la confianza de aquellos que votan y que se ven representados ideológicamente en el peronismo, y que el peronismo no los defraude. Ese es nuestro objetivo. Después, si sacamos siete, ocho, diez, veinte o treinta puntos, mejor. Pero no vamos a ser un partido y una opción de poder mientras el justicialismo siga siendo una fuente de prostitución para intereses personales de aquellos que se nutren de su condición de peronista.

Usted fue interventor del peronismo de Salta, pero mencionó que hay intervenciones también en el peronismo de Misiones. Me gustaría su reflexión sobre el gobernador Rovira y sobre la votación de los dos senadores que responden a él en el caso de Ficha Limpia.

El gobernador Rovira y el presidente Milei volvieron a hacer su negocio a costa de las esperanzas de la gente, y eso es lo que no podemos permitir. Si usted me pregunta, yo no estoy de acuerdo con Ficha Limpia por una cuestión que tiene que ver con respetar las decisiones judiciales que marca nuestra Constitución. Pero sacando la discusión del contenido de la Ficha Limpia, me parece que nuevamente Rovira y Milei hicieron sus negocios. Milei necesitaba y quería que la Ficha Limpia no saliera, lo utilizó a Rovira a costa de un buen pago. Rovira es un buen empleado de Milei. No nos olvidemos que la provincia que más plata discrecional recibió durante el año fue Misiones. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene esas cosas. Como dije, la política se transformó en una sociedad anónima, donde cada una de sus jugadas políticas tiene un precio. ¿Usted cree que esto fue gratis por parte de Rovira? No, tiene un precio, y el precio es la plata que le mandan, entre otras cosas, a Misiones.

Por eso es que decidimos intervenir el partido y es por eso que el peronismo debe recuperar nuevamente su esencia y volver a su doctrina. Los integrantes del Partido Justicialista, que son elegidos para representar sus intereses, tienen que cumplir con esa base. Empezaremos de vuelta. El camino es largo, es cuesta arriba, pero yo estoy convencido de que el peronismo sigue siendo un lugar de representación de los intereses generales de las grandes mayorías. y tampoco el peronismo puede seguir avalando la entrega irrestricta de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y de nuestras riquezas.

Carlos Rovira, exgobernador de Misiones.

Cuando usted dice que Milei y Rovira hicieron su negocio...

¡Claro que hicieron su negocio! ¿O tiene alguna duda?

Permítame avanzar. ¿Cuál sería el objetivo de ese negocio por parte del Presidente? ¿Usted cree que el presidente acierta o se equivoca en darle la posibilidad a Cristina Kirchner de que sea candidata nacional? Desde la perspectiva de que hicieron un negocio, supone un beneficio, un lucro. ¿Cuál sería el beneficio del Presidente?

Con todo respeto, ¿quién le dijo que Cristina va a ser candidata a presidenta?

No, dije inhabilitar la posibilidad de que lo sea. ¿Cuál sería el negocio?

Creo que eso se lo tiene que preguntar a Milei, que es el que hizo toda esta maniobra para que se caiga Ficha Limpia. El negocio para Rovira fue la plata que recibe y otras bondades por ser el jefe político de Misiones. ¿O cree que fue gratis este acuerdo?

Entiendo la lógica de su planteo respecto de cuál sería el beneficio de Rovira: recibir más fondos por parte del presidente, entre otras cosas. Mi pregunta es: ¿cuál es el beneficio del Presidente, de acuerdo a su conjetura? Él puede estar equivocado en el beneficio que va a obtener.

No lo sé. Eso se lo tiene que preguntar a él, que fue el que hizo esa operación, no yo. No estoy en condiciones de analizar cuál es el interés estratégico de Milei en que se haya caído Ficha Limpia. Puedo suponerlo, puedo creerlo. Pero los únicos que saben por qué hicieron eso son Santiago Caputo y Milei, por supuesto.

¿Usted cree que Cristina no va a ser candidata?

No lo sé, no tengo idea, la verdad que no lo sé. Yo sé que Cristina ha expresado su vocación de ser candidata a legisladora en la Tercera sección electoral, y en eso está puesta su energía y su construcción política. Ahora, de acá a dos años, no sé qué es lo que va a pasar. Pero vuelvo a repetir que, más allá de que no comparto absolutamente nada desde el punto de vista pragmático de Milei, me parece que es una persona que ha demostrado una gran vocación de poder, y que sabe cómo disputar poder. Por algo habrá hecho caer Ficha Limpia.

Patricia Bullrich y Karina Milei celebraron los resultados de LLA en las provincias: "Ganó Milei"

Me refería a ser candidata ahora en 2025. La diferencia es que, si Ficha Limpia caía o no caía, no cambiaba la posibilidad de Cristina Kirchner de ser candidata a legisladora provincial. Ahora tiene la posibilidad de ser candidata a legisladora nacional dentro de la provincia, en octubre. ¿Usted cree que va a mantener la idea de ser candidata a legisladora provincial y no nacional? Tengo entendido que, además, es quien mejor mide como candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires.

Yo siempre objetivo. Podemos hacer conjeturas, pero lo que sirve son las cuestiones objetivas. Y objetivamente, Cristina ha expresado su intención de ser candidata a diputada por la Tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, elección que se va a llevar adelante en septiembre. En eso está puesta toda su energía y toda la militancia del espacio político que representa.

Por lo tanto, Ficha Limpia, a los fines del cálculo que pueda hacer el presidente Milei, no cambia nada. Porque, hubiera estado o no, de cualquier forma ya podía ser candidata a legisladora provincial. Planteaba la conjetura de que uno siempre le asigna a las intenciones de las personas un acierto, y las personas pueden tener la intención de hacer un negocio, pero después perderlo.

Lo que pasa es que, lamentablemente, la política, aparte de prostituirse, de traicionar los intereses de aquellas personas que los han votado y de dejar de ser una representación colectiva para ser una sociedad anónima, la política dejó de ser una ciencia social, para convertirse en una ciencia exacta. Hoy todo es matemática y especulación. Nosotros entendemos que esa no es la esencia de la política, y por eso estamos totalmente convencidos de que este es el camino. Es un camino cuesta arriba, dificultoso, pero estamos totalmente decididos a dar esta pelea, porque la Argentina se lo merece. La Argentina no puede estar atravesando situaciones como la que estamos atravesando hoy, y la Argentina no puede seguir entregando su patrimonio y su soberanía a manos de tres o cuatro vivos, que son los vivos de siempre.

TV/ff