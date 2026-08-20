Si se privatiza AYSA, se quedarán sin cloacas por 10 años los que hoy no tienen

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente para América Latina de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la privatización de AySA para los municipios del conurbano bonaerense. En diálogo con Jorge Fontevecchia, cuestionó las condiciones de la licitación y sostuvo que las zonas que todavía no cuentan con agua y cloacas podrían quedar relegadas durante años.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Gray explicó que el problema no se limita al futuro de la empresa, sino que involucra directamente el acceso a servicios esenciales para millones de bonaerenses. Según planteó, las obras de infraestructura que necesitan los sectores más vulnerables no resultan rentables para una compañía privada y, por eso, alertó que el cambio de gestión podría profundizar las desigualdades sanitarias y ambientales.

Es un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Derechos de las Comunicaciones y dirigente político, que actualmente se desempeña como intendente del Partido Bonaerense de Esteban Echeverría desde diciembre de 2007. Desde octubre de 2022, es vicepresidente para América Latina de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, con un mandato por cinco años.

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Fernando, muy buenos días, porque Fontevecchia los saluda. Pidió al gobernador Axel Kicillof que instruya a lo que sería el aguas, en vez de AySA nacional, el agua de la provincia, Aguas de Buenos Aires, para que participe, sea oferente en la licitación de la privatización de AySA. Usted mencionaba que incluso hay más de 10 millones de personas del servicio de AySA que corresponden al territorio monarquista. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia el caso y el porqué.

Mire, el tema de AySA es un tema muy sensible, porque es una empresa que brinda agua y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 distritos, a 26 partidos de la provincia de Buenos Aires del conurbano bonaerense. Es un servicio público esencial, donde la empresa pasó lo que es... Actualmente AYSA, por distintas etapas, en un principio, hace unos años, antes de Menem, era del Estado; después Menem la privatizó. Cuando se privatizó fue de capitales franceses y hay que hacer un montón de inversiones, porque indudablemente mucha gente que nos está viendo y escuchando en este momento, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, no tiene agua y cloacas. Para tener agua y cloacas hay que hacer inversiones millonarias. Esas empresas a las cuales se había otorgado la privatización en los años 90 no la hicieron, con lo cual se volvió a estatizar AySA. Se estatiza y acá el Estado Nacional empieza a hacer obras muy importantes. Así que, por ejemplo, en nuestro municipio pasamos del 16% de cloacas a más del 76% de cloacas, llegando casi al 80% de cloacas. Son inversiones realmente millonarias que se hacen con créditos internacionales, generalmente del BID, del Banco Mundial, de la Corporación de Fomento, con lo cual ¿qué es lo que sucede? En el conurbano bonaerense quedan obras inmensas por hacer. Estas obras las tiene que hacer AySA. Ahora bien, esas obras que hay que hacer son en zonas que no son rentables para una empresa. Entonces acá el problema que tenemos es decir: bueno, a ver, AySA, que es del Estado en su mayoría, se va a privatizar. Ahora, el que va a ser adjudicatario, el que va a ser usuario de esta privatización, indudablemente no va a querer hacer las obras que son tan necesarias para estos sectores medios y sectores vulnerables, sectores trabajadores. Con lo cual, esto va a ocasionar un grave retroceso en materia sanitaria y ambiental, porque está comprobado, Jorge, en el mundo que por cada dólar que se invierte en agua y cloaca, en el mediano y largo plazo se ahorran 7 dólares en salud. Con lo cual, el agua y la cloaca son servicios realmente esenciales. Con esto, ¿qué quiero decir? El Gobierno ha llamado a licitación para licitar esta empresa. Se abren los sobres el 27 de agosto, la semana que viene. Literalmente están rifando, están rifando AySA al mejor postor, con lo cual esto es peligrosísimo porque no vamos a tener primero, los que tienen servicio, tienen el servicio, tienen el servicio, tienen que saber que, si se privatiza AySA, inmediatamente le van a subir la tarifa. Segundo, los que no tienen servicio de agua o de cloaca tienen que saber que, además, el Estado está previendo en el pliego 10 años: le están dando un plazo ventana de 10 años a quien resulte adjudicatario para recién ahí empezar a hacer las obras importantes. Con lo cual, lo que nos están diciendo: no va a haber obras importantes acá y el que no tiene agua y cloaca no la va a tener.

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Con lo cual, esto es gravísimo. Y además, en los pliegos están poniendo cuestiones que son muy sensibles. Por eso, yo, por un lado, le estoy pidiendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires que, esto afecta a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, le estoy pidiendo al gobernador de la provincia que se presente en la licitación como oferente a través de ABSA, porque si nos está dando agua y cloaca, bueno, que se presente ABSA, que es la empresa de agua y cloaca también como oferente, que haga una oferta para darnos servicios a los bonaerenses. Eso estoy pidiendo, por un lado, y por otro lado estoy objetando judicialmente. Estoy presentando ya un amparo mañana a primera hora porque los nuevos pliegos prevén que las empresas puedan cortar el servicio de agua y de cloaca tanto a usuarios comerciales como residenciales. Y esto es algo que no se puede evitar, que no se puede permitir, que constitucionalmente no está permitido. No se puede cortar el suministro bajo ninguna circunstancia. Y acá se prevé, tanto a los usuarios comerciales como a los residenciales, que son los vecinos y vecinas, que en caso de demora, a la segunda notificación, dentro del plazo de 60 días, se le puede cortar el servicio de agua, cosa que nosotros no permitimos, no vamos a permitir. Por eso vamos a accionar judicialmente.

A ver si lo comprendo bien. AySA tiene una especie de AMBA en la Ciudad de Buenos Aires y veintipico de municipios del conurbano bonaerense y luego el resto de la provincia es atendida por una empresa provincial que es ABSA. Así planteado pareciera ser que, no sé cómo llamarlo, pero existe una nueva rezonificación, o sea, como si los partidos bonaerenses no fueran de la provincia de Buenos Aires.

Claro, esto se planteó así por motivos históricos de muchos años. Viene planteado que el área de concesión del área metropolitana del servicio, así como se planteó, por ejemplo, el área de energía eléctrica. Cuando se licitó la energía eléctrica, la zona norte es de Norte, zona sur es de Sur. Acá, con agua y cloacas, se determinó: Capital y 26 municipios son AySA, el resto la empresa provincial, ABSA. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se privatiza AySA? Que ABSA es del Estado, AySA es del Estado, el Estado hace las obras importantes.

Ahí lo entendí, pero quería comprender la diferencia entre ABSA y AySA. Ahora, dentro del territorio bonaerense hay 10 millones de personas atendidas por AySA. ¿Cuántos millones de personas son atendidos por ABSA? Imagino que menos.

Primero vamos a hacer una salvedad. Hay 10 millones de personas atendidas por AYSA, pero hay una población en total de 19 millones de personas. ¿Qué quiero decir? Que hay una enorme cantidad de bonaerenses que todavía no tienen agua ni cloacas. Que no es un tema menor porque, a ver, la empresa nueva que venga, Jorge, como toda empresa, obviamente va a tener un rédito. Ahora, hacer el agua y la cloaca en La Matanza requiere una inversión que se recupera en 20 o 30 años. Entonces, ¿qué empresa va a querer venir a invertir agua y cloaca en La Matanza o en cualquier otro municipio cuando lo va a recuperar dentro de 30 años? Entonces, por eso la inversión la hacía el Estado. El Estado invertía porque, en realidad, lo que está haciendo es invertir en mejorar la calidad de vida de la gente, invertir en salud, porque además el gasto, como le decía, es 7 a 1 después en atención sanitaria. Es terrible el impacto.

Clarísimo, clarísimo. Pero déjeme hacerle esta pregunta concreta. ¿Cuánto del total de los bonaerenses están atendidos por AySA y cuánto por ABSA?

A ver, en términos territoriales, ahí está el tema poblacional y territorial. En términos territoriales, porque la provincia es inmensa.

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Sí, es el 90% de la provincia. En términos de personas, ¿cuántas personas? ¿Cuántos clientes tiene uno y cuántos clientes tiene el otro?

La mayor mitad de los clientes son de AySA y el resto es de ABSA. De ABSA y cooperativas, porque además hay sistemas de cooperativas. Sí, y en muchos casos hay cooperativas y demás. Pero, digamos, el gran prestador de servicio acá es AySA.

O sea, que hay tantos bonaerenses que reciben el servicio de AySA como que reciben el servicio de ABSA y cooperativas.

La mayor cantidad, de AySA.

¿Y puede entonces la provincia comprar algo que finalmente la empresa, la empresa de AYSA, bonaerense, es más chica que la empresa nacional, para decirlo de alguna manera? ¿Cuentan con los recursos para poder comprarla?

Sí. Al margen de lo que cuesta comprarla o no, el canon, porque acá es una empresa que está más o menos hoy en día equilibrada. O sea, no es una empresa que da ganancias. O sea, el valor de esto hay que ver cuánto es. El tema es que AySA, honestamente, es una empresa que tiene un nivel gerencial y de gestión. Es una de las pocas empresas que, gracias a Dios, tiene un nivel de carrera. Se ha respetado eso que existía antiguamente en nuestro país, donde había técnicos, profesionales, equipos técnicos y demás que se han ido consolidando. Es más, el presidente de AySA durante mucho tiempo era una persona que había entrado como pasante, que era Carlos Ben, había entrado como pasante a la empresa y había terminado de presidente, había hecho toda su carrera administrativa, por lo cual eso permitió una continuidad a lo largo de los años y una estabilidad de la empresa y formación de equipos técnicos. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, entiendo que perfectamente puede gerenciar, porque lo que tiene que hacer es gerenciar algo que ya está armado. No es algo nuevo, no es algo que realmente hoy funciona y funciona eficientemente la empresa esta porque la dejaron funcionando bien, con lo cual sí tienen que seguir gestionándola y lo que sí hay en Estado provincial deberá tomar créditos, organismos de crédito. Hacer obras que no son rentables, indudablemente, pero bueno, alguien las tiene que hacer.

Clarísimo. Fernando, muchísimas gracias.

Gracias.



LMM