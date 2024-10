Silvina Batakis: "El Gobierno tiene un plan para desmembrar federalmente a la Argentina"

Silvina Batakis sostuvo que decisiones como el cierre de sucursales del Banco Nación nacen desde el "revanchismo" por parte del Gobierno nacional hacia municipios que ejercen su autonomía fiscal. Sobre la interna del Partido Justicialista, señaló que debería buscarse la unidad para atender las necesidades de la población, y recordó su paso por la gestión de Daniel Scioli, quien ahora es ministro de Javier Milei. “Veo con tristeza lo que pasa en el PJ porque, si bien queríamos reactivar el partido, este no era el modo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190).

Silvina Batakis fue presidenta del Banco Nación y ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de PBA.

Alejandro Gomel: ¿El hincha de Boca está atento a lo que pasa esta noche con el partido de River o mira para otro lado?

No. A mí en particular me interesa solamente Boca, que me da tristezas y alegrías. Ningún club me interesa, no es contra River.

AG: Quizá aprieta el puño cuando termine el partido.

No, no me interesa. Solo quiero que gane Boca. Cuando juegan otros clubes, no importa cual sea, quiero una imposibilidad, que es que pierdan los dos, así que no me interesa.

AG: Le queríamos consultar sobre esta decisión que está tomando el Banco Nación con el cierre de algunas sucursales, como ahora la de Ramos Mejía. ¿Qué significa esto para esos lugares?

Primero, me parece que hay que evaluar el motivo por el cual se llega a estas decisiones, que entiendo hay como revanchismo o cierta gana de dar una lección a determinados municipios. Porque tienen la autonomía para decidir sobre las tasas municipales y eso al Gobierno Nacional no le gusta, por lo que decide cerrar sucursales del Banco Nación.

Estuve presidiendo esa institución, es centenaria y muy buena, uno tiene que ir modernizándose. Necesitamos quizás un banco que esté mucho más cerca y activo con el sector empresario y productivo, aunque a este Gobierno tampoco le interesa mucho el sector productivo. Si hay una strategia, una planificación de hacia dónde debe ir el banco comercial más grande de Argentina, uno lo puede entender,pero cuando son estas decisiones aisladas, que evidentemente tienen que ver con una revancha o venganza respecto de la decisión que toma un intendente. Da a entender que el intendente no tiene autonomía para decidir, con su Concejo Deliberante, cómo va a ser su sistema tributario entre gasto de tasa y por otra parte no hay estrategia.

AG: ¿Qué significa que no hay estrategia?

Que lo hagas porque creés que de acá a 15 años los edificios bancarios no van a existir más porque las aplicaciones van a superarlos con la IA, y ver una estrategia de cómo vas planificando también el personal o una estrategia productiva del propio banco. Yo no estoy viendo que esto esté sucediendo.

AG: En la provincia de Buenos Aires se hablaba del sistema productivo. ¿Cómo están impactando las políticas económicas? Porque venimos de estos 10 meses donde se habla de depresión económica, y estamos hablando de la provincia más importante del país...

Pensá que la Provincia de Buenos Aires genera prácticamente el 50% del valor agregado industrial, y la verdad que fue muy afectada por estas políticas macroeconómicas, como vos decís, del Gobierno nacional. La actividad se resintió mucho. La tasa de desempleo creció, y eso, naturalmente, también afecta al espacio fiscal, porque hay menos consumo, menos producción y menos inversiones, y esto afecta al espacio fiscal de la provincia, que ve que se achican los recursos que vienen del Gobierno nacional, y también la recaudación propia.

Si bien la provincia ha hecho un esfuerzo enorme en ser más eficiente en materia de recaudación propia, la verdad que igual eso se ve y uno tiene que poner prioridades en materia de la asignación de esos recursos.

Así que la situación es muy compleja, sobre todo para la gente que la está pasando mal, que no llega a fin de mes, y mucha gente que empieza a percibir con más temor el tema del desempleo.

Claudio Mardones: En este escenario, cerrar una sucursal en una localidad del interior, como ha pasado también en La Pampa, tiene un impacto muy negativo en esa población. Esto claramente habla de un castigo directo al intendente en el marco de una tensión fiscal, donde los municipios empiezan a buscar alternativas de financiamiento a partir del escenario de crisis, de recesión. ¿Cómo cree que va a terminar esa pulseada?, porque incluso Alberto Fernández decía que los intendentes y los municipios le reclaman federalismo a los gobernadores, los gobernadores le reclaman federalismo a la nación, pero después los gobernadores son los menos federales con sus intendentes. ¿Cuánto hay de esa tensión en este momento en donde el gobierno de Javier Milei empieza a articular castigos de este tipo?

En primer lugar, insisto, puede ser la política del castigo. Me parece que hay una falta de entendimiento de cómo funcionan esos federalismos provinciales. Argentina es un país federal y son muy pocos los países federales que hay en el mundo.

No hay conocimiento de ese federalismo que tenemos a nivel nacional y a nivel provincial. Los municipios fueron declarados autónomos por la Constitución Nacional en la Provincia de Buenos Aires. Los municipios tienen, en base a eso y a uno de los incisos del artículo 75, la autonomía para disponer de sus tributos, siempre y cuando cumplan con la aprobación del Concejo Deliberante. Entonces, es un castigo que no entiende cuál es la normativa que tienen cada una de las provincias. Yo creo que hay una intención del Gobierno nacional en desmembrar el federalismo del país, de todas sus provincias, lamentablemente.

AG: Y ahí empieza a jugar la billetera. Vemos a muchos gobernadores que se acercan a Casa Rosada, peronistas incluidos, ¿hay necesidad? ¿Hay especulación política?

Las provincias siempre tienen, por supuesto, necesidades, y más en este momento, donde cayó muchísimo la coparticipación federal. Pero, por otra parte, yo creo que estas provincias no han recibido los recursos que esperaban. Esa expectativa no fue cumplida, ni con obras, ni con recursos. Entonces, me parece que hay una utilización política por parte del Gobierno nacional con estos gobernadores, que tampoco son ingenuos. Así que no entiendo detrás de eso qué es lo que está buscando cada gobernador, porque no están recibiendo los fondos que estaban buscando.

AG: Con la experiencia que tiene en política, ¿cómo vive lo que pasa con el con el PJ, las idas y vueltas, y los dardos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires?

La verdad que con tristeza. Es la primera vez en la historia que habría una interna a nivel nacional en nuestro partido y eso hace que al no tener la experiencia de cómo se tiene que hacer, genere muchas rispideces. Pero la verdad que con tristeza, porque creo que tenemos que lograr la unidad, algo bastante complejo por estas horas. Creo que la unidad hubiera sido lo mejor, porque nos tenemos que enfocar en lo que necesita la gente.

Me parece que esto del partido es algo que nosotros queremos reactivar, y en ese sentido coincido con buena parte de lo que se está diciendo, que necesitamos que el partido empiece a tener ideas, cree expectativas y vuelva a recuperar los valores que alguna vez tuvo en nuestro espacio político. Me parece que hace falta eso, y movilizarlo, pero creo que este no era el modo.

AG: Trabajó mucho con Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, y se decía que si Scioli era presidente, usted iba a ser la ministra de Economía. ¿Qué le produce verlo ahora a Scioli como funcionario de Milei?

Voy a usar una palabra que usé hace un ratito, pero la verdad que me dio mucha tristeza también, porque, como vos decís, yo fui ministra de Economía de su gestión de gobierno, por cuatro años que fueron los de menores recursos nacionales sobre el total de los recursos que tiene la provincia, y era difícil gestionar.

La Provincia es muy compleja. Quien no ha pasado por alguna cartera o no ha tenido esa función ejecutiva, es muy difícil que entienda lo complejo que es gobernar la Provincia de Buenos Aires, y eso también por supuesto para nuestro actual gobernador, Axel Kicillof.

La verdad que esos cuatro años laburamos codo a codo con mucho compromiso, mucha responsabilidad y muchísima entrega, y ver que ahora se embarcó en un proyecto neoliberal, o austríaco, como le gusta el presidente, me genera tristeza.

CM: En torno a la desazón que les genera a muchos y a muchas esta interna del peronismo, ¿ve que exista alguna instancia de articulación que impida, como dicen algunos, que la sangre llegue al río, y que finalmente María Romilda Servini vuelva a intervenir el Partido Justicialista a nivel nacional? La discusión en los papeles es Quintela-Cristina, pero en el fondo es una disputa en torno a Cristina y a Axel Kicillof ¿Cuáles son, desde su punto de vista, algunos puntos que podrían hilvanar una un acuerdo de unidad?

En primer lugar, bancarlo a Axel. Como decíamos antes, gobernar la provincia es súper complejo y el gobernador tiene una tarea tremenda ya con eso. Él quiere la unidad y no se va a meter en esta interna, es lo que ha dicho y es lo que está haciendo.

