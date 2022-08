Margarita Stolbizer, diputada nacional, habló en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) y afirmó que "le quieren dar a Alberto Fernández una fortaleza que ya no está aportando". También se refirió a su vínculo con Facundo Manes: "Lo importante es su irrupción en la escena política" y que "el peronismo tiene la capacidad de ejecutar decisiones sin pagar el costo por los desastres".

¿Massa está muy distinto a cuándo estuvo compartiendo partido con vos? ¿Qué expectativas tenés respecto a su gestión en su futuro?

No hay dudas que no es el mismo Massa que conocí, porque con el que hice una alianza en el 2017 gritaba que había que echar a los corruptos y a los ñoquis de la Cámpora. Es bastante distinto, sí. Pero sé que se capacita, trabaja todos los años. Él tiene todas las condiciones para llevar adelante este proceso tan complejo de la Argentina.

Lo que no lo ayuda es el contexto del que también es responsable. Su asignación no es novedad, formó parte de la tríada de los que tomaron las decisiones en el poder en este último tiempo. Era una persona muy relevante, decidiendo en la Cámara de Diputados, participaba de todas las actividades del Presidente. Tuvo un rol relevante en la Cámara para lograr apoyo de la oposición para el acuerdo con el Fondo. No creo en los "superman" ni en los salvadores, hay que tener una conciencia mucho más clara de la gravísima situación del país.

En cuanto a lo político y lo institucional, me preocupa mucho un Presidente cada vez más desvestido, porque la sensación es que el pasa a ser una figura decorativa en un sistema institucional como el argentino que es absolutamente presidencialista.

Algunos analistas sostienen que no hubo un cambio de ministro de Economía, sino que fue un golpe blando, un cambio de Jefe de Estado, ¿coincidís?

Lo que hay es un manotazo de última situación, el Gobierno no tenía mucho más margen para hacer otra cosa y necesitaba plantear esto como un relanzamiento. De lo que dijo ayer lo más impactante fue lo del tema de las tarifas, pero no mucho más, no creo en estas cuestiones. Reitero, él ya estaba dentro del Gobierno. Le quieren dar a Alberto Fernández una fortaleza que ya no estaba aportando.

Ejecutar las ideas, a veces, es más difícil que tenerlas, son muy pocas las personas que tienen esa capacidad. Más allá de que el peronismo sea, en categorías europeas, de izquierda o de derecha, es principalmente decisionista. En consecuencia, ¿se puede decir que la expectativa que genera Massa no es por las ideas sino por su fama de ejecutor?

Sí, es posible. Hay que reconocérselo. El peronismo tiene la capacidad decisoria y de ejecutar decisiones sin pagar costo por los desastres que hace. Muchas de esas decisiones en el Gobierno no fueron buenas, sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje del tiempo en democracia que gobernó el peronismo y las consecuencias que tenemos hoy.

Son muy buenos ejecutando pero hay que ver los resultados. El mejor político no es el que gana elecciones sino aquel que se retira y puede demostrar que dejó mejor al pueblo de cómo lo había encontrado. Ese es el primer desafío de Massa.

Vos fuiste una artífice fundamental en las acusaciones de corrupción de la vicepresidenta, ¿qué te pareció el alegato del fiscal en estos días y qué consecuencias tendría un fallo condenatorio en el esquema político argentino?

El alegato fue contundente, reflejó las cosas que hay en la causa, los fiscales hicieron un planteo un poco general, después el segundo día fueron detalles de cómo se hicieron las licitaciones, pero faltan una semanas, donde vamos a tener sobre la mesa la explicitación de la enorme cantidad de pruebas que hay en esa causa. Vamos a ver muchas más.

Creo que esto va a terminar con una condena. Aunque muchas veces en nuestro país, las condenas terminan siendo ilusorias con el paso del tiempo porque siempre hay instancias recursivas en la mano del imputado, sólo basta con mirar la historia como la de Menem, con condenas encima que nunca fueron consideradas firmes, pasaron más de 20 años, murió y nunca cumplió. Acá puede ser igual.

Esta Causa de Vialidad hay que mirarla con las otras causas, va a presentarnos el delito precedente, que da lugar a las otras investigaciones como la de lavado de dinero, por ejemplo.

Juan Luis González (JLG): ¿Sigue el acompañamiento con Facundo Manes? ¿Creés que él puede ser el candidato para el 2023 de Juntos por el Cambio?

Lo sigo acompañando porque creo que no sólo se suman sus cualidades profesionales, integridad personal, o su capacidad de armar equipos, sino que hay una cuestión de contexto a tener en cuenta: una baja credibilidad en la política, donde una figura que viene sin trayectoria política puede ser una novedad o una esperanza distinta que, tal vez, los que tenemos muchas historias ya no podemos aportar.

Lo importante es la irrupción de Facundo Manes en la escena política, y que lo haya hecho en un marco institucionalizado como es dentro del partido radical. Después veremos cómo le va con la candidatura, cuando le toque competir en las PASO con otro, pero creo que el radicalismo lo va a apoyar para que compita contra un candidato del PRO.

