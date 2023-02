Teresa García: "El triunfo de Kicillof en Provincia es inexorable"

Teresa García opina que Cristina es la dirigente del peronismo con mayor adhesión popular, y que la mesa del Frente de Todos debería problematizar su situación luego de la causa Vialidad y el atentado contra su vida. "Para que la mesa del Frente de Todos tenga sentido de existencia, tiene que empezar con la deliberación alrededor de la situación de Cristina", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es su visión acerca de lo que fue la primera reunión este fin de semana entre Wado de Pedro y Alberto Fernández?

Es auspicioso que los dirigentes políticos que integran una fuerza conversen, todos asistimos a las diferencias, que no sé qué tan reales fueron.

Me parece muy bien que ambos charlen, sobre todo, frente a las contingencias que implica un año electoral y en la previa a la convocatoria a la Mesa política de este jueves, en el PJ nacional.

¿La aparición de la candidatura de Fernando Burlando divide aún más los votos de la oposición y favorece más al FdT en Provincia de Buenos Aires, un distrito donde no hay balotaje?

No es el único candidato que aparece con pretensiones, hay otros. Hay que ver si llega al final de la candidatura, porque muchas veces se plantean candidatos que no llegan a la presentación de listas.

No es fácil la ingeniería electoral en Buenos Aires. Sea cual sea la candidatura que exista del centro a la derecha, complica la situación que tiene Juntos por el Cambio. Según las encuestas, el triunfo en Buenos Aires es del Frente de Todos.

Es verdad que Burlando puede mermar algo a Juntos por el Cambio.

Si lo quisieran convencer al Axel Kicillof de ser precandidato a presidente, ¿le estaría dando un “presente griego”, porque en la provincia es muy posible ganador y a nivel nacional la situación es difícil?

Estoy de acuerdo con eso. El triunfo de Kicillof en Provincia es inexorable.

No creo que haya un intento de convencimiento de que cambie el rol del gobernador. Es muy importante el triunfo en Buenos Aires. Las realidades provinciales son muy complejas.

Alejandro Gomel (AG): ¿Está confirmado que Kicillof participará de la Mesa del Frente de Todos? ¿Tendría que salir de esa mesa una declaración con respecto a la situación de Cristina Kirchner?

No sé si el gobernador estará o no. Todavía no hay muchos trascendidos de cómo será la representación en esa Mesa.

Creo que, para que esa mesa tenga sentido de existencia, tiene que empezar con la deliberación alrededor de la situación de Cristina. En principio, con su condena y la forma en la que se planteó el fallo. Segundo, con el intento de asesinato que, lamentablemente, desde el 1 de septiembre hasta hoy 13 de febrero, no se avanzó en nada en la investigación.

Cristina es la dirigente del peronismo con mayor adhesión popular.

Nuria Am: Este domingo, Santiago Cafiero mencionó que no hay mejor candidato dentro del peronismo que Alberto Fernández. ¿Coincide con eso?

Es la opinión de él.

Fuera del impedimento que le planteó la Justicia, la mejor es Cristina, en el peronismo tenemos distintas miradas sobre esto.

¿Con eso lanza una especie de “operativo clamor” para Alberto?

No, no me parece.

Hay otros dirigentes que tuvieron consideraciones similares y creo que son manifestaciones individuales de esa voluntad, no más que eso.

