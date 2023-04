Todo lo que hay que saber sobre las nuevas normas de tránsito

La secretaria de Transporte de la Ciudad, Manuela López Menéndez, enfatiza que la vialidad consiste en respetar las normas de convivencia entre los ciudadanos. “Tiene que ver con generar como ciudadanos ese cambio cultural, respetar al otro”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La verdad que se nota un cambio positivo en la vialidad de CABA con los cambios que se realizaron…

Sí. Lo que buscamos con esto es simplificar las reglas.

Teníamos muchas reglas que tenían mucho de prohibición y sin una referencia de cartelería, lo que hacía que algunas personas piensen que en algunos lugares se podía estacionar cuando no se podía.

Lo que hicimos fue simplificar las reglas y aplicar un cartel indicativo en los lugares donde hay excepciones, para que la gente tenga acceso a esa información.

Básicamente, las reglas son las siguientes. En una calle se puede estacionar de ambas manos las 24 horas, en las avenidas solamente de 21 a 7, y en los lugares donde tenemos ciclovías, del lado de las ciclovías, donde hay metrobús o en pasajes, está prohibido las 24 horas.

Si hay excepciones va estar indicado con la cartelería.

Antes no se podía estacionar de mano izquierda, a menos que hubiera un cartel que dijera que se puede…

Exacto. Ahora se puede estacionar de los dos lados, a menos que haya un cartel que diga que no se puede.

Por ejemplo, en la calle Marcelo T. de Alvear, como es una calle angosta, va a tener prohibición de mano izquierda, y eso va a estar señalizado para que no haya confusiones.

Antes estaba prohibido, pero a veces había un auto que se estacionaba, y después venía otro, y se iban sumando. Todos terminaban con multa.

Si la bicisenda está de mano izquierda y la mano derecha está libre, ¿de mano derecha se puede estacionar?

Sí.

Lo que no se puede hacer y se hace mucho, es estacionar de forma paralela, al lado de la bicisenda.

Exacto. En algunas ciclovías, porque son barriales y el ancho de la calzada lo permite, estamos yendo a tipologías que lo permiten, pero en el general de los casos no está permitido, y cabe la multa correspondiente si una persona estaciona paralelo a la ciclovía.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué pasa con la doble fila? ¿se puede hacer algo con esto?

Los que tenemos hijos sabemos lo que pasa en los colegios en los 10 o 15 minutos de entrada o salida.

Mucho tiene que ver con ser conscientes de que somos parte de una sociedad que tiene que convivir. Cuando paramos el auto en un lugar que no debemos, estamos afectando a un montón de autos que tienen que pasar.

Hemos implementado con mucho éxito el “sube y baja”. También es cierto que hay padres que necesitan llevar a los hijos a la puerta del colegio, y es entendible. Todo el tiempo estamos trabajando con los colegios y las escuelas.

En algunos lugares pusimos agentes de tránsito para que colaboren, sobre todo en colegios que están en arterias muy complejas que lo justifican. Tiene que ver con generar como ciudadanos ese cambio cultural, respetar al otro.

El objetivo para nosotros sería que no hubiera ninguna multa, porque significaría que no tenemos ninguna persona cometiendo infracciones.

Desgraciadamente, eso no es así, y de alguna manera tenemos que buscar un cambio en el modo de convivencia. Creo que la Ciudad lo ha ido haciendo.

A veces uno siente que hay un retroceso, porque va al colegio y se le estacionan al lado y no puede sacar el auto, pero creo que hemos ido avanzando en estos años. Como en todas las ciudades, nos queda mucho por hacer, pero es parte del desafío como sociedad.

Andrea Bisso (AB): ¿Están evaluando algún tipo de alza en las multas?

Las infracciones de la Ciudad de Buenos Aires hoy están medidas en unidades fijas. Cada unidad fija tiene un monto que se va ajustando semestralmente, tienen dos aumentos por año.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué ocurre con las grúas? ¿Cómo queda el vínculo del Gobierno de la Ciudad con esas empresas que manejan las grúas? ¿Las grúas siguen pudiendo levantar autos, llevarlos a una playa, cobrar un acarreo, que es muy alto? ¿Eso va a seguir funcionando así?

Desde octubre del año pasado, la operación de las grúas la está haciendo el Gobierno de la Ciudad junto con AUSA. Mantenemos las zonas de acarreo. Estamos en un proceso para llevar grúas a todos los barrios.

Tenemos cerca de 500 denuncias diarias sobre autos que están estacionados afectando a los vecinos. Muchos llamados son para decir que alguien estacionó en la puerta de su garaje, en una rampa para personas con discapacidad o en una parada de colectivo.

Con el sistema de grúas, lo que estamos haciendo es acarrear los vehículos que generan este tipo de problemática en la circulación de las personas. Este tipo de conductas.

Hoy no acarreamos más vehículos que, por ejemplo, están en un lugar donde no pagaron el estacionamiento en una zona de estacionamiento medido.

Donde no se puede estacionar hay una lógica, ya sea porque pasan muchos colectivos, porque hay mucha actividad comercial, educativa, de salud, que amerita que los autos transiten. Cuando una persona estaciona ahí, se va y deja el auto, afecta a miles de autos que pasan por ahí.

FM: ¿El costo de acarreo va a seguir funcionando como hasta ahora? ¿Cuál es el costo del acarreo?

Sí, efectivamente. El costo del acarreo está en $9.700 aproximadamente, más la multa y la playa de estacionamiento, si lo dejás varios días.

Lo que tenemos que tener claro es que una persona que estaciona en un lugar prohibido está haciendo algo que no está permitido. Una persona que estaciona el auto en una rampa para discapacitados está afectando a un montón de gente que pasa por esa esquina a vivir una situación de inseguridad.

O también cuando estaciona en una parada de colectivo, el colectivo no se puede acercar, una persona mayor o alguien con un coche de bebé no puede subir al colectivo porque esa persona decidió estacionar en un lugar donde no está permitido.

Tomó una decisión cuando rompió esa regla y tiene que asumir las consecuencias.

El acarreo tiene un costo, y parte de ese costo corresponde que se haga cargo la persona que hace una cosa indebida. Tenemos que aprender a convivir mejor en la sociedad.

¿En los lugares donde hay bicisenda la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora?

En las calles 30. Las calles tienen un máximo de 40, que se reduce cuando hay una ciclovía. En las avenidas, a 50.

