Tuny Kollmann: "El atentado contra Cristina es de quinta categoría"

El periodista Tuny Kollmann subrayó que "todo es una historia de hundimiento social muy fuerte" y que hubo "una influencia de grupos de ultraderecha". A su vez comparó el accionar de la banda de los copitos con los episodios de masacres en las escuelas de los Estados Unidos: "Odian al sistema y fantasean con una épica", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En tu nota de hoy asegurás que este año Brenda Uliarte mantuvo por lo menos durante tres meses una relación sexo afectiva con el youtuber conocido como “El Presto”. Toda esta situación parece surrealista…

Por ahí sí, pero puedo definirlo como una historia de marginales, esencialmente. Lo compararía con esos que entran a las escuelas en Estados Unidos: odiadores, nazis, un poco antisemitas, zoofilia y prostitución. Están todos estos ingredientes, en donde no veo una super trama pero sí una influencia de grupos de ultraderecha.

Brenda Uliarte parece ser una Mata Hari de la ultraderecha....

Sigue siendo todo marginal. Para la jueza, ella compró el arma en abril, aunque yo tengo algunas dudas al respecto: para mí el arma lo robó Sabag, convivió en algún momento con el dueño del arma. Este último tenía una cáncer pulmonar y vivía en un departamento de cuatro habitaciones, todas libres, salvo donde dormía él. Y como Sabag Montiel no tenía dinero le alquiló una habitación. Ahí fue el robo la pistola Bersa.

¿Si estuviéramos en un gobierno de otro signo, se hubiera orientado al de turno ese odio o hay una convicción ideológica más profunda? ¿Son de ultraderecha o solo violentos que se oponen al status quo?

Recuerdo que Milei trató a Rodríguez Larreta de zurdo, es decir, incluso un gobierno de Juntos por el Cambio provocaría reacciones violentas similares. No sé si con Patricia Bullrich que trata de acercarse a, por ejemplo, el Presto y que actúa de manual.

Los audios que relacionan a Brenda Uliarte y 'El Presto': "Me gustó mucho la noche que pasamos"

¿Estos actos de violencia que cometen es por una cuestión de ideología o simplemente porque la persona es famosa y representa al sistema?

Sí, odian al sistema, pero les importan las personalidades. O sea, no es sólo Cristina, irían contra Massa, contra Pablo Echarri. Tiene esa mirada, De hecho, Brenda Uliarte sostuvo que le entró el espíritu de San Martin, fantasean con una épica. Los que entran en las escuelas para matar son parecidos a estos personajes porque buscan lo mismo.

Presto había amenazado a la vicepresidenta e incluso a Fabiola Yáñez. ¿Es un personaje de la marginalidad o salió de la misma gracias a YouTube y tiene una vida de clase media?

Tiene ingresos como para tener una vida de clase media, si dudas. Pero eso no le quita que sea marginal en el sentido político del término.

Yo hablé con alguien que convivió con Sabag, me contó que estaba todo el día en la habitación sin hacer nada. Su mamá le dejó tres autos, que él intento trabajar como remis, pero como no administró bien eso, se fue hundiendo. La madre le dejó, también, una propiedad bastante grande y terminó mudándose a un monoambiente en San Martin para ponerlo a alquilar. Brenda cobraba por mantener relaciones sexuales.

Detrás de Sabag no hay nada ni nadie

Es una historia de hundimiento social muy fuerte. Todos cuenta que Sabag Montiel era el tonto del grupo que procuraba hacer méritos para que le prestaran atención. Para ella las relaciones con los varones no tenían mucha importancia, como sí la tuvo Agustina Diaz que injustamente está imputada como cómplice, a lo sumo fue encubridora por no denunciarlo, pero desde hace tres meses que ni se veían, nunca estuvo por la casa de Cristina. Hay muchos errores en la investigación.

¿Descartás de plano aquellas hipótesis de Servicios de Inteligencia internacionales de derecha que podrían haber contribuido con algún objetivo para matar a la vicepresidenta?

El atentado es de quinta categoría. Un arma viejísima, un marginal que falla en el intento. No tiene una forma de escape. El plan es muy malo, por eso no me suena que tenga demasiada entidad. Sí, pudo haber tenido influencias y algo de dinero de por medio, además de darles letra política. Pero no me parece que estén involucrados en el diseño del plan de matar a Cristina.

AO PAR