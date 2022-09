Bolsonaro sí, Cristina no: El silencio de Javier Milei frente al atentado a la Vicepresidenta

El diputado nacional Javier Milei es uno de los pocos dirigentes que todavía no se manifestó públicamente sobre el intento de magnicidio que sufrió este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, cuando el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió un ataque con un cuchillo, el economista repudió el hecho.

Por el momento, desde su partido, La Libertad Avanza, optaron por el silencio y no emitieron comunicado expresando su postura. Sin embargo, la legisladora porteña Rebecca Fleitas se refirió al suceso que tuvo lugar frente al domicilio de la ex presidenta en el barrio de Recoleta y expresó que lo acontecido "no es para declarar feriado nacional sino investigar que sucedió y por qué la custodia no evacuó a Cristina Kirchner en el momento del atentado".

Referentes de todo el arco político condenaron el intento de homicidio a la titular del Senado por parte de un hombre identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, que le apuntó con un arma a la cabeza. En tanto, algunos referentes oficialistas y opositores apuntaron contra Milei por no haberse pronunciado.

Las críticas al legislador libertario surgieron principalmente desde el Frente de Izquierda. "El silencio de Milei ante el atentado facho contra Cristina es la consecuencia de sus posiciones. Alientan salidas ultra reaccionarias para el pueblo trabajador que solo pueden aplicarse con métodos fascistas", dijo la diputada Myriam Bregman. En sintonía, Nicolás del Caño dijo que "sus mensajes de odio pidiendo más ajuste favorecen" este tipo de ataques.

Repudio por el ataque a Bolsonaro

En septiembre de 2018, cuando Bolsonaro se encontraba en plena campaña electoral sufrió un ataque con un cuchillo en el estado de Minas Gerais. Milei repudió lo sucedido y lo volvió a hacer el pasado 31 de agosto cuando un hombre le arrojó un objeto mientras andaba en moto.

“Mi total y absoluto apoyo al Presidente de Brasil Jair Bolsonaro ante un nuevo ataque de la izquierda, cuyo elemento común en todo tiempo y lugar es la total intolerancia ante quien piensa distinto", escribió en su cuenta de Twitter.

"Ellos son los violentos y después tildan de ese modo al resto”, aseguró en su mensaje.

Cabe mencionar que el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) el cual forma parte del frente La Libertad Avanza, sí "repudió enérgicamente" el hecho contra la Vicepresidenta, al igual que su líder, Juan Pablo Carrique. Además, pidieron al Ministerio de Seguridad "que aclare la situación y a la Justicia que actúe con firmeza".

Milei a favor de la libre portación de armas

En una entrevista con TN, el economista fue consultado sobre la libre portación de armas días después de una masacre ocurrida en una escuela primaria de la ciudad estadounidense de Uvalde, en Texas, y se mostró "a favor".

"Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que lo prohíbas, las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y aumenta la delincuencia", argumentó.

"Como seguidor de Gary Becker (economista) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande", agregó.

Por último, consideró: "Si alguien tiene miedo, que no la tenga. Si le tenés miedo ¿Por qué le tenés que prohibir a los que quieren tener? ¿Quién sos vos para estar prohibiéndole al que quiere tener un arma o cómo elige uno cuidarse".

