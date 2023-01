Llegó el jueves y, con él, desembarcan los estrenos de cine de la última semana de enero, que nutrirán la cartelera de vacaciones de verano.

Habrá nuevos títulos para todos los gustos: una de las nominadas a Mejor Película en los Oscar, una película ítalo argentina y una de acción protagonizada por Gerard Butler.

A continuación, todas las películas que, en el día de la fecha, se suman a la cartelera de cine del mes de enero.

Los Fabelman

Nominada a siete premios de la Academia, incluyendo los rubros de Mejor Película y Mejor Dirección, Los Fabelman de Steven Spielberg es un retrato profundamente personal de una infancia estadounidense del siglo XX; un recuerdo cinematográfico de los poderes y la familia que dieron forma a la vida y la carrera del cineasta.

Sammy Fabelman (Gabriel Labelle; actor de The Predator y de la serie American Gigolo) se dedica a hacer cine, un interés que celebra y defiende su madre artista, Mitzi (Michelle Williams, actriz cuatro veces nominada al Óscar). El exitoso padre científico de Sammy, Burt (Paul Dano; actor de The Batman y de There Will Be Blood), apoya el trabajo de Sammy, pero lo ve como un pasatiempo poco serio.

Con el correr de los años Sammy se ha convertido en el documentalista de facto de las aventuras de su familia, así como en el director de sus cada vez más elaboradas producciones cinematográficas amateur protagonizadas por sus hermanas y amigos. A los 16 años, Sammy es tanto el principal observador como el compilador de su historia familiar, pero cuando su familia se muda al oeste del país, Sammy descubre una verdad desgarradora sobre su madre que redefinirá su relación y alterará su futuro y el de toda su familia.

Entre otros integrantes del elenco de Los Fabelman se encuentra Seth Rogen (Steve Jobs, The Disaster Artist) como Bennie Loewy, el mejor amigo de Burt Fabelman y el “tío” honorario de los chicos Fabelman; y el actor nominado al Premio de la Academia Judd Hirsch (Uncut Gems, Ordinary People) como el fascinante tío abuelo Boris.

Alerta Extrema

Alerta Extrema, cuyo título original es Plane, se basa en una novela del escritor inglés Charles Cumming. Está protagonizada por Gerard Butler (300), quien también oficia como productor, y Mike Randal Colter (Luke Cage en el Universo Cinemático de Marvel).

Juntos sacan adelante una película de acción producida por Lionsgate y dirigida por el francés Jean-François Richet, quien debutó en 1995 con la premiada Inner City (nominada a los premios César en la categoría de mejor ópera prima) y ha realizado también otras producciones exitosas como Asalto al distrito 13, remake de la película homónima de John Carpenter.

En el film, Gerard Butler interpreta al piloto Brodie Torrance, quien salva a sus pasajeros de un rayo al hacer un aterrizaje arriesgado en una isla devastada por la guerra, sólo para descubrir que sobrevivir al aterrizaje fue solo el comienzo.

Cuando la mayoría de los pasajeros son tomados como rehenes por rebeldes peligrosos, la única persona con la que Torrance puede contar para obtener ayuda es Louis Gaspare (Mike Colter), un asesino acusado que estaba siendo transportado por el FBI. Para rescatar a los pasajeros, Torrance necesitará la ayuda de Gaspare y aprenderá que hay más en el criminal de lo que parece.

El Nido

En tercer lugar, llega a los cines una producción ítalo-argentina: El Nido. “Una chica de dieciocho años de una familia de clase alta y un voluntario de mediana edad quedan encerrados juntos en un refugio durante una cuarentena mientras afuera un brote viral convierte a las personas en bestias salvajes e irracionales”, dice la sinopsis oficial.

El film está protagonizado por el argentino Luciano Cáceres y la italiana Blu Yoshimi; y puede enmarcarse dentro del género ciencia ficción / terror.

La película representa la ópera prima de Mattia Temponi, que nació en Turín (Italia) en 1984. Trabajó como guionista para programas de televisión y documentales. Desde 2012 ha escrito y dirigido varios cortometrajes, entre ellos "L'Ultima Notte", "Rebaño" y "Aida". “El Nido” es su primer largometraje.

