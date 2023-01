"All quiet on the western front" puede ser la peor pesadilla del cine argentino

All quiet on the western front (en español: Sin novedades en el frente) es una de las grandes películas de 2022 y puede convertirse en la peor pesadilla de Argentina, 1985.

La película alemana fue nominada como Mejor película internacional junto a Argentina, 1985 y es una de las grandes candidatas a llevarse el premio. El film viene de obtener 14 nominaciones en los premios BAFTA, incluyendo las categorías de mejor película y dirección.

Además, el largometraje obtuvo nueve nominaciones a los Oscar, incluyendo la de Mejor película. En ese sentido, la historia está de su lado: todas las veces que un film estuvo candidateado simultáneamente en estas dos categorías, se quedó con Mejor película extranjera. Pasó con la mexicana Roma; la surcoreana Parasite; la francesa Amour y la coproducción de China, Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos, El Tigre y el Dragón.

¿De qué trata esta película alemana que puede arrebatarle el sueño al film de Santiago Mitre?

El largometraje está inspirado en la novela del mismo nombre del escritor alemán Erich Maria Remarque. El libro también tuvo una adaptación, estrenada en 1930, que fue ganadora del premio Oscar a mejor película y a mejor director, otorgado a Lewis Milestone.

La película dirigida por Edward Berger sigue la vida de Paul Baumer, un joven soldado de las fuerzas alemanas que, al enlistarse con sus demás compañeros de su misma edad, pronto se verán sobrepasados por la cruda realidad de la guerra, que dista de las promesas de gloria que soñaban.

El papel protagónico de Paul Baumer está a cargo de Felix Kammerer, siendo su primera actuación como protagonista de su carrera. Otro de los grandes nombres del reparto es Daniel Brühl, más recordado por sus papeles en películas como Bastardos sin Gloria, Rush y la serie The Alienist.

Una esperanza para Argentina, 1985

La película alemana tiene grandes chances de llevarse el Oscar a Mejor Película Extranjera pero esto no significa que el galardón ya esté perdido.

Las películas se enfrentaron en los Globo de Oro y en los Critics Choice y la alemana no se hizo con ninguno de los dos galardones: uno fue para Argentina, 1985 y el otro, para RRR (India) que quedó afuera de los Oscar.

En cuanto a las puntuaciones de los principales portales, All quiet.. supera a Argentina, 1985 en IMDb por dos décimas (7.9 contra 7.7 puntos) pero cae frente a ella en Rotten Tomatoes: la película alemana tiene 92% para los críticos de la página y un 90% para los espectadores; mientras que la argentina tiene 98% de los críticos y 94% del público.

