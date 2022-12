La Selección Argentina se consagró campeona del mundo tras vencer a Francia por penales y el furor por la Scaloneta trascendió fronteras.

Sin importar la nacionalidad, hubo decenas de famosos no argentinos que festejaron como propio el triunfo del equipo conducido por Lionel Messi.

Apenas unos minutos después del comienzo del partido, el actor Ashton Kutcher publicó en sus redes sociales un mensaje que decía “for Messi”, acompañado por una imagen en la que se lo veía con la camiseta albiceleste.

El influencer ruso Hasbulla, quien estuvo en Argentina hace poco, publicó una imagen de sí mismo con la copa del mundo y la frase “We stand with Argentina”. Además, compartió otros mensajes felicitando directamente a Lionel Messi.

Daddy Yankee festejó cada gol de la albiceleste durante el mundial y ayer publicó un mensaje dirigido directamente a Messi. “Felicidades a Messi, acaba de cerrar su carrera de manera histórica. “El camino es duro pero el DURO se queda en el camino””, afirmó el portorriqueño, conocido como el rey del reggaeton.

Tampoco Alejandro Sánz quiso quedarse afuera de los festejos de la Selección Argentina. “En Argentina no nací, pero hoy me siento de allí. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Muchachos, esto ya no es ilusión. Ganaron la terceraaaa”, twitteó, citando a la conocida canción de cancha.

Continuando con el mundo de la música, Ricky Martin subió un video con la camiseta puesta y festejando con una sonrisa, como una forma de acompañar a sus miles de fanáticos en el suelo argentino.

El actor Ben Stiller, quien mantiene una gran amistad con el tenista argentino Diego Peque Schwartzman, también twitteó un mensaje de felicitaciones a la Argentina.

En Instagram, dos artistas como Dua Lipa y Cara Delevingne subieron imágenes a sus cuentas de Instagram en los que se podía ver . También siguió el partido en sus redes Anya Taylor Joy, que no nació en Argentina pero sí vivió varios años en suelo local y se siente una argentina más.

