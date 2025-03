Valijas, política y conexiones: los vínculos entre los Arrieta y La Libertad Avanza

“Lo que sabemos concretamente hoy de Belén Arrieta es que ella es azafata por su acción y por parte de su trayectoria laboral. Pero lo cierto es que, en la actualidad, ella forma parte del directorio de la CPAC Argentina y, además, trabaja en una empresa radicada en Miami, que se llama COC, que es propiedad de Leonardo Scatturice”, señaló la periodista de PERFIL Giselle Leclercq en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). La historia que une a los Arrieta con La Libertad Avanza, la CPAC y sus conexiones políticas se enreda aún más con las versiones que circulan en off y los datos concretos sobre su vínculo con figuras clave del gobierno de Javier Milei: "Fernando Arrieta, entró a la Casa Rosada en dos oportunidades y la autorización de esos ingresos fue firmada, la primera, por Santiago Caputo, y la segunda, por Manuel Vidal".

Giselle Leclercq es licenciada de Comunicación Social egresada en la Universidad de La Plata, con posgrado en Investigación de la Universidad del Salvador. En 2015 inició su recorrido en la revista Noticias como periodista y, desde 2023, se desempeña en Perfil.com.

Has estado tocando este tema durante el día de hoy en el programa, un poco como una especie de “¿Quién es quién?”. ¿Quién es Sebastián Pareja? ¿Quién es Laura Belén Arrieta? ¿Quién es Fernando Arrieta? ¿Quién es Saturce? ¿Y quién es Leonardo Scatturice? Intentemos organizar todos estos nombres, ya que podrían hacer que la audiencia pierda el hilo de los acontecimientos.

Es tal cual decís. Hay muchos nombres, hay muchas partes de esta historia que están contadas en off y en potencial, y algunas otras que son datos concretos. Vamos por parte, que es primero empezar a hablar sobre Belén Arrieta, que es la persona que nos trae esta historia con esta supuesta historia de las valijas. Lo que sabemos concretamente hoy de Belén Arrieta es que ella es azafata por su acción y por parte de su trayectoria laboral. Pero lo cierto es que, en la actualidad, Belén Arrieta forma parte del directorio de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y, además, trabaja en una empresa radicada en Miami, que se llama COC, que es propiedad de Leonardo Scatturice.

Y ahora vamos a avanzar un poquito más, pero para terminar un poco de describir quiénes están en CPAC Argentina. Además Arrieta, que ella está a cargo de las cuestiones logísticas, según nos contaban para este artículo que publicamos en Perfil, está Leonardo Scatturice como miembro del directorio. También está la argentina Soledad Cedro, que es la CEO de la entidad; José Malea, que es un exfuncionario de los Bush, un hombre estadounidense, y uno de los principales estrategas políticos de Donald Trump; que es Barry Bennett. Yo acá les acabo de nombrar quiénes forman parte de CPAC Argentina. ¿Por qué esto es importante? Porque Belén Arrieta fue mencionada como una persona vinculada a esta conferencia ultraconservadora. Y, de hecho, en el encuentro que hubo de la CPAC Argentina en la ciudad de Buenos Aires, ella estuvo. Y también estuvo su hermano, Fernando Arrieta.

¿Por qué es importante hablar de Fernando Arrieta? Bueno, si volvemos sobre las versiones que circulan en off y que se contaron sobre todo a lo largo del día de ayer, la hipótesis es que a esta joven no se la habría controlado en la aduana por una orden que bajó de arriba. ¿De arriba de quién? De Santiago Caputo. Esto es lo que se repite, y su mano derecha, Manuel Vidal. Esto nosotros no lo podemos saber. Ahora, ¿qué podemos saber? Que el hermano de Belén Arrieta, Fernando Arrieta, entró a la Casa Rosada en dos oportunidades y que la autorización de esos ingresos fue firmada, la primera, por Santiago Caputo, y la segunda, por Vidal. Eso es un dato concreto y no un off the record o versiones y especulaciones.

Otro de los datos concretos que acercan a estos personajes al poder es que Fernando Arrieta, con una fundación que se llama "Dale", desde hace bastante tiempo viene haciendo actividades político-partidarias en la provincia de Buenos Aires en nombre de La Libertad Avanza. Y esto está contado en sus redes sociales. Digo, esto también es un dato concreto. Hizo actividades en La Matanza y en distintas localidades, sobre todo del conurbano, sobre charlas, formación de dirigentes, lo que se hace siempre en la política. Sin embargo, lo llamativo es que, aunque él promocionó y mostró todas estas actividades en sus cuentas de redes sociales, y se fotografió con Sebastián Pareja, que es el armador bonaerense de La Libertad Avanza, en el partido lo desconocen.

Yo conversé ayer con tres dirigentes bonaerenses a los que les pregunté quién es Fernando Arrieta, simplemente saber cuál era su actividad, y hubo coincidencia en la respuesta a la hora de decir “no sabemos quién es”. Entonces, ahí uno se pregunta por qué, de pronto, esta persona, que tiene fotos con dirigentes de la talla de Karina Milei. Porque en la CPAC que se hizo en Buenos Aires, él se fotografió con Karina. Se sentó al lado de Daniel Parisini, conocido en redes como “el Gordo Dan”, que también le decimos que es el brazo digital de Caputo. En la CPAC, él estuvo con todos ellos, se fotografió. En la provincia de Buenos Aires, él recorre municipios, se junta con concejales de La Libertad Avanza, y, sin embargo, nadie lo conoce. Entra a la Casa Rosada. Y, por supuesto, que también hicimos el trabajo de consultar a Presidencia sobre estos dos ingresos y cuáles eran los motivos, básicamente, por los que visitó la Casa de Gobierno. Y la respuesta fue: “No lo conozco, hay que hablar con quienes se reunieron esas personas, Manuel Vidal y Santiago Caputo”. Por supuesto, todavía, al menos por ahora, no han contado de qué fueron esas reuniones de trabajo, que arman un hilo, o por lo menos demuestran que hay una conexión entre toda esta gente y el propio Javier Milei.

¿Me podrías explicar qué es este “COC Global Enterprise” de Leonardo Scaturice? ¿El avión es de él?

Él es una persona que merece un foco en sí mismo. Scatturice es un hombre conocido dentro de ciertos círculos de la Argentina porque es un exagente de inteligencia, o así está presentado en una innumerable cantidad de notas de periodistas profesionales, con firma. Digo, no operaciones. Y, sin ir más lejos, el año pasado, los principales medios de la Argentina contaron que habría sido él quien le sugirió a Santiago Caputo que Andrés Vázquez fuera designado en la DGI. Por supuesto, estas son las notas que vamos construyendo los periodistas, en general, a partir de lo que nos van contando los propios actores, pero que nunca los protagonistas lo salen a decir abiertamente. Sin embargo, esta versión en 2024 se contó en todos los medios de forma repetida, y nadie salió a desmentirla.

Scatturice, en Estados Unidos, tiene una serie de empresas, esta que les mencioné es tan solo una, y ahí Belén es su empleada. Y yo logré hablar con el entorno del empresario, que, por supuesto, en el entorno de este hombre desmienten todo. Porque una de las cosas que se dijo, por ejemplo, en el día de ayer, fue que Scatturice habría comprado CPAC Argentina. Bueno, en su mundo dicen que esto no es así, y que el viaje de Belén no es otra cosa que un viaje por cuestiones laborales y que no hay nada llamativo en que ella viaje en un vuelo privado, en un avión que es propiedad de Scatturice, porque trabaja para su empresa.

¿Cómo hace un ex espía para tener un avió que debe valer varias decenas de millones de dólares?

Esa es una de las grandes preguntas. Yo creo que estamos en el inicio de una saga de artículos que los periodistas de todos los medios que estamos viendo esto vamos a ir publicando para poder comprender por qué realmente hay cosas que no se entienden. Esta, sin dudas, es una de las cosas que no se entiende, porque digo, uno sabe que existen empresarios muy importantes que tienen mucho dinero. Ahora, acá es mucha plata para un empresario que tiene este pasado, y del que sabemos muy poco.

