Vanesa Siley: "Esperamos 150 mil personas para mañana"

La diputada nacional Vanesa Siley se refirió a la movilización en defensa de Cristina Kirchner, a la espera de la definición sobre su pedido de arresto domiciliario, y aseguró que 150.000 personas acompañarán a la expresidenta. “Los intereses detrás de esta causa tienen la intención de humillar a Cristina”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Vanesa Siley es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires desde 2017 en el bloque Unión por la Patria. Es representante de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura de la Nación, porque al mismo tiempo es abogada, militante de La Cámpora y fundadora y secretaria general de SiTraJu, el gremio judicial que formó luego de que Julio Piumato interviniera la seccional de la Ciudad de Buenos Aires del gremio UEJN. Es abogada, como decíamos, preside la Comisión de Legislación de Trabajo en la Cámara de Diputados y, desde su sindicato, SiTraJu, anuncia un paro de 24 horas mañana miércoles para participar de la movilización a los tribunales junto a la expresidenta Cristina Kirchner. En la convocatoria dice: "Tenemos una cita con la historia".

Estábamos conversando aquí en la mesa respecto de que todavía no está nada decidido y nos parecía muy llamativo que recién hoy los fiscales pidiesen que la detención de Cristina no fuera domiciliaria. Si no se pidiera, mañana no estaría resuelto y por lo tanto ella no pudiera volver a su casa. Hasta que esté resuelto que le den la prisión domiciliaria, quedaría detenida allí, en Cavia. Fue el mismo lugar donde quedó detenida Ernestina Herrera de Noble. Me gustaría alguna reflexión suya sobre el tema.

Si me permitís, quería hacer un comentario sobre la entrevista que tuviste recién con el abogado Rusconi. Me pareció brillante el análisis que hizo de toda la causa y cómo queda demostrado, desde las garantías constitucionales pasando por los peritajes que no se hicieron, pasando por la falta de imparcialidad de los jueces, que Cristina Fernández de Kirchner es inocente y que se le ha negado justicia.

Entonces, la obligación nuestra, y más si somos trabajadores judiciales, es denunciar desde adentro del propio sistema lo que está pasando con la Justicia Federal radicada en Comodoro Py y con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Argentina. Es un estado de máxima gravedad, no se merece nuestra nación tener este Poder Judicial. Y no se lo merece Cristina, porque si a una persona que fue dos veces presidenta de la Nación, vicepresidenta de la Nación, diputada, senadora, le negás justicia, ¿qué le queda para el resto de los ciudadanos y ciudadanas argentinas? El estado de gravedad es total.

Yo espero nada de estos jueces del Tribunal Oral que ahora tienen que ejecutar lo que fue esta causa vergonzosa para la historia democrática argentina, realmente vergonzosa la causa por donde la veas. Se consolida una situación de persecución política y se consolida de esta manera una proscripción a la presidenta del partido más grande de Argentina. Porque hoy somos el Partido Justicialista de oposición, pero somos el partido más grande de la República Argentina. Vamos a marchar mañana, nos vamos a movilizar y la vamos a acompañar a donde ella esté. A donde ella vaya, vamos a ir nosotros y nosotras. El conjunto del pueblo argentino que, con esta convocatoria, "Argentina con Cristina", nos estamos congregando mañana en la mañana.

Pero respecto la sorpresa de que habiendo sido el fallo de la Corte el miércoles pasado, recién hoy martes, casi una semana después, un día antes de que finalicen los cinco días hábiles para que se presente, el tribunal recibe la petición de que no se le dé la pensión domiciliaria y tiene que resolver…

Lo que pasa es que los tiempos procesales desaparecieron acá. Hay tiempos políticos nada más. Si vos analizás esta causa en términos procesales o lo que normalmente o habitualmente sucede en las causas de magnitud en la Justicia Federal, acá hubo tiempos vinculados al calendario electoral. Por eso salió la Corte rápidamente el martes a sacar esta sentencia, sin análisis, sin profundidad, sin abrir la causa, sin estudiar las nulidades, los planteos de las partes. Por eso salieron, porque los tiempos son políticos. Entonces, Cristina no puede ser candidata. Eso es lo que se juega acá. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a hacer el tribunal? No espero nada.

¿Vos esperás que la dejen detenida?

Yo no espero nada de esta gente, no espero realmente nada. Si llegaron hasta acá de la manera en que llegaron, no les importó ni su buen nombre, ni siquiera cumplir el reglamento de la Justicia Nacional, y no te estoy hablando de la Constitución Nacional, pues ya sería mucho pedir. ¿Qué crees vos que va a pasar mañana? Yo no espero nada. Ya se puede esperar lo peor. Lo peor se puede esperar de la violación de los derechos de Cristina porque ya sucedió.

Desde un punto de vista de cierta lógica, quizás ingenua del periodismo, la lógica sería que “no hay que provocar", como dijo Lilita Carrió, porque evidentemente es un tema que produce sensibilidad en todos aquellos que tienen mucho afecto por Cristina Kirchner. Lo lógico sería que la justicia tratara de que se cumpliese la condena de la manera más suave y disimulada posible, sin generar ninguna crisis. Me imagino a 50.000 personas esperando en la puerta de Comodoro Py, y que ella quede detenida y vaya a Cavia. Desde el punto de vista de seguridad inclusive parece una situación de mucho conflicto. Desde mi lógica lo que tendría que pasar es que ella fuera y volviera a su casa, o mejor aún, que la comunicaran por Zoom y no fuera necesario que fuese.

Yo te entiendo lo que vos pensás, porque vos no sos una persona que tenga una animadversión contra Cristina Fernández de Kirchner y te comportás como periodista profesional. Pero los intereses detrás de esta causa tienen la intención de humillar a Cristina. Esperamos 150.000 personas para mañana. Estamos trabajando para eso y entendemos que, además de los militantes convencidos, va a haber mucho pueblo, mucha gente suelta. Porque la proscripción no es solo a la persona que no puede presentarse, es sobre todo al pueblo que no puede elegirla. La gente siente el daño a la libertad soberana del pueblo, que es otro principio constitucional. Entonces, se va a movilizar, y se va a movilizar la gente con la intención de cuidar a Cristina del mayor grado de humillación. A muchos se le salen los colmillos y desean ver escenas, escenas, fotos, imágenes aún más proscriptivas y dañinas.

Daniel Llermanos sostuvo ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires que hubo muchas candidaturas testimoniales, donde quien se presentaba decía que no iba a asumir la banca y que iba a asumir el número dos, el número tres, o quien continúa en la línea. Ponía el ejemplo aquel famoso de 2009 donde fueron al mismo tiempo el expresidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y alguien más. En ese caso, es correcto que pueda estar inhibida de asumir un cargo público, pero no de ser candidata para un cargo público. Algo así como si ella se convirtiese en una marca. Desde el punto de vista, le pregunto ahora a la abogada, ¿te parece plausible que pueda avanzar eso?

No sé, la verdad que no estudié la presentación ni el tema. Si te guías por las normas, puede parecer difícil, pero la verdad, estoy abocada y estamos abocados a lo de mañana. Hace una semana que muchos compañeros y compañeras estamos preocupados por esta situación, sin dormir, trabajando, organizándonos y queremos que ese acompañamiento sea lo más masivo. Después del miércoles hablamos, podemos hablar de política, de las elecciones, de las listas, de lo que quieras. Me interesa que no se desmovilice para mañana, y me interesa que la gente sienta la seguridad, la confianza y también la responsabilidad de salir a defender sus derechos de manera pacífica y popular y que eso lo hagamos con contundencia.

