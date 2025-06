La Cámpora, sindicatos y movimientos sociales, algunos con fuertes nexos con el kirchnerismo, coinciden en algo por estas horas: que la movilización a Comodoro Py en rechazo al fallo de la Corte Suprema sobre Cristina Kirchner se debe mantener. A toda costa.

Ni bien comenzó a sonar la posibilidad de que el juez Gorini notificaría la prisión domiciliaria para la titular del Partido Justicialista vía zoom, en el kirchnerismo comenzó el debate sobre qué hacer en torno a la convocatoria. Existió la sensación de que el Poder Judicial quiere que la marcha pierda poder de fuego y por eso se pretende redoblar la apuesta.

Daniel “Tano” Catalano, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien ayer visitó a Fernández de Kirchner en su domicilio de la calle San José, le restó importancia a la decisión del magistrado. Y avisó que la actividad en Comodoro Py se mantiene inalterable.

“Mañana se marcha igual porque se intenta desmovilizar. ¿Cómo está Cristina? Puertas adentro de su casa, Cristina está mejor aún, está pensando en cómo resolver la deuda externa, en el pueblo. No hay con que darle, está en su mejor momento, más fuerte que nunca”, declaró el dirigente sindical en diálogo con Eva TV.

Hay otras organizaciones que van a debatir sobre qué camino tomar. Es el caso de la CGT, que tiene divergencias internas en torno a realizar una protesta o no, pero en las últimas horas prevalecía la idea de acompañar la marcha. Eso sí: sin paro general, una opción prácticamente descartada. La central obrera discutirá a partir de las 15 horas en la sede de Matheu del partido justicialista en Matheu 130 qué hacer.

Las dos CTA se mantienen firmes. El pasado viernes, de hecho, mantuvieron una reunión en el PJ e informaron que resolvieron convocar a un cese de actividades el día miércoles 18 para participar activamente de la movilización. En esa jornada, también se informó que más de 30 centrales sindicales de todo el mundo expresaron su solidaridad y han resuelto iniciar campañas para sumar adhesiones al reclamo de "¡Cristina libre!”.

En tanto, Libres del Sur, a través de su principal referente, Silvia Saravia, ratificó la participación en la convocatoria por Cristina. “Hemos sido críticos muchos años de Cristina, no integramos el PJ, ni el Frente de Todos y Unión por la Patria. Eso no nos impide ver que la intencionalidad de la Corte Suprema y el Gobierno es tener un sistema cada vez más autoritario”, le dijo a PERFIL la dirigente.

"Nosotros creemos que es realmente una proscripción política, porque es una causa que tiene un montón de tiempo, y han tomado esta definición poco antes de que se consolidaran las listas y que Cristina se haya propuesto como candidata. Esta Corte Suprema no es para nada objetiva, sino que ha sido muy funcional a las medidas que tomó Javier Milei. No declaró inconstitucional el Decreto 7023, ni el protocolo anti-piquete de Patricia Bullrich. Nos parece que no avanzó hasta incluso en cuestiones de flagrancia como sería la estafa de LIBRA. La Corte esta manejándose con una orientación de intervenir en un proceso electoral y no de dictaminar justicia”, expresó.

