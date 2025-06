Diego Corbalán: “Cristina está a la puerta de construir una suerte de liderazgo desde el encierro”

En un contexto de tensión política por la inminente prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, el analista, Diego Corbalán, conversó con Canal E y explicó cómo evoluciona la conversación digital en torno a la ex mandataria y cómo este fenómeno altera el tablero comunicacional del Gobierno.

Diego Corbalán sostuvo que la centralidad política de Cristina Fernández de Kirchner volvió con fuerza: “Cristina tiene, independientemente de estas dos miradas, una centralidad política que no había tenido nunca desde que por lo menos Milei era presidente”. Y agregó que esto no es sólo perceptible en redes sociales: “Cristina hoy por hoy desplazó a Milei de la conversación pública, como así también el conflicto de Israel con Irán. Tenemos a Cristina en la centralidad, la guerra entre Israel e Irán en segundo plano, y recién en tercer lugar Milei”.

Fuerte protagonismo de Cristina Kirchner en las redes sociales

Luego, manifestó que este protagonismo digital no se veía desde 2023. “Esto no había pasado desde que Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023, es un dato político en sí”. También diferenció la percepción sobre Cristina Kirchner en medios y redes: “En los medios hay una profunda negativización de las publicaciones sobre ella, pero vos sabés que eso no pasó en las redes”.

Corbalán resaltó que el motivo es la reactivación de su militancia digital: “En las redes, incluso el clima sobre Cristina tendió a mejorar, es la militancia que banca a Cristina la que salió masivamente a las redes a respaldarla”. Según desarrolló, este respaldo también se refleja en las calles: “Una marcha a favor de una dirigente política, otro hecho político que en la Argentina no sucede hace mucho tiempo”.

Sobre las narrativas en redes respecto a su condena, explicó: “Hay un porcentaje mayoritario que la responsabiliza a ella misma. Y después aparece el juego de las acusaciones a Macri, a Milei también, por supuesto, al Poder Judicial o el Partido Judicial, como dice el kirchnerismo”.

La nueva función de Cristina Kirchner desde el encierro

Por otro lado, el entrevistado trazó un paralelismo histórico: “Cristina tiene una chance, está como a la puerta de construir una suerte de liderazgo desde el encierro, desde la condena, desde la cárcel”.

En este sentido, subrayó que esa centralidad también se debe a la falta de rivales internos: “La ausencia de liderazgos opositores que le puedan hacer un poquito de sombra, Cristina, de algún modo, puede estar contemplando la posibilidad de que su cárcel sirva para algo más que ella purgar la condena”.