Víctor Bronstein: "Venezuela hoy produce como Argentina y tiene 10 veces más reservas de petróleo"

El especialista en geopolítica de la energía, Víctor Bronstein, analizó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos sobre la explotación de los recursos petroleros y explicó las diferencias entre las declaraciones de Delcy Rodríguez y Donald Trump. Según sostuvo, aunque los recursos continúan perteneciendo a Venezuela, el convenio contempla una cesión para que empresas estadounidenses puedan extraer el petróleo venezolano.

Víctor Bronstein es un reconocido ingeniero electromecánico, doctor en Ciencias Sociales y especialista en geopolítica de la energía. Es ampliamente consultado por medios de comunicación y sectores académicos gracias a su enfoque pragmático, donde analiza el sector energético no solo desde el punto de vista técnico, sino como una herramienta clave del poder y de las relaciones internacionales.

Muy buenos días, Víctor. Periodismo Perfil lo saluda. Delcy Rodríguez afirma que Venezuela conservó la soberanía sobre sus recursos, mientras Trump dice que tomaron el control mayoritario estadounidense. Me gustaría su propia evaluación de lo que sucedió.

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Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, los dos tienen parte de razón, porque en realidad los recursos siguen siendo de Venezuela, pero se firmó un acuerdo donde Venezuela hace una cierta cesión para que las empresas americanas puedan extraer ese petróleo venezolano, lo que fue siempre una lucha que se dio durante el siglo XX entre Venezuela y Estados Unidos.

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Una tensión que existió siempre porque el petróleo venezolano aportó durante mucho tiempo varios millones de barriles por día a las necesidades americanas. Pero es un acuerdo que, por un lado, Trump hace mucha publicidad de eso porque necesita realmente mostrar que está solucionando el problema del precio del combustible que hay en Estados Unidos ahora, que es mayor a cuatro dólares el galón, lo cual para Estados Unidos es mucho, y da la sensación de que, a partir de ese acuerdo, en algunas semanas va a bajar el precio. Es una mentira, digamos, porque es un acuerdo que va a tener impacto dentro de diez años, con suerte. Así que no es solo un problema de quién tiene razón, sino un problema de las necesidades políticas de Trump.

Concretamente, hoy no va a producir ningún beneficio en la baja del petróleo en los Estados Unidos. O sea, es más un anuncio electoral de cara…

Exactamente. Es un anuncio electoral que tiene que ver con la característica del liderazgo de Trump.

Víctor, ¿no es menos importante hoy el petróleo venezolano que lo que era en el pasado? Hoy, con Estados Unidos con autosuficiencia de producción de energía a partir del fracking e inclusive hasta con capacidad exportadora, ¿sigue teniendo importancia para Estados Unidos, o por lo menos la misma importancia que tenía el petróleo venezolano hace 10, 20 o 30 años?

No, claro. Hoy es una situación totalmente distinta. Hace veinte años Estados Unidos importaba de Venezuela un millón y medio de barriles por día, más o menos. Hoy obviamente no importa nada porque el régimen chavista, a nivel petrolero, fue un fracaso. Hoy Venezuela tiene las mayores reservas mundiales de petróleo y produce casi como Argentina, alrededor de un millón de barriles por día. Nosotros estamos cerca de llegar al millón, y ellos tienen diez veces más reservas que nosotros. La relación entre reservas de petróleo y la capacidad de producción en Venezuela es muy baja.

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¿Y cuánto podría llegar, a partir de este acuerdo con las empresas norteamericanas, a producir Venezuela en los próximos diez años?

Lo máximo que produjo Venezuela en su historia llegó a aproximadamente tres millones de barriles. Hoy Estados Unidos está produciendo trece millones de barriles por día.

Exacto. ¿Y qué significa?

Tiene una importancia estratégica porque las reservas de Venezuela están cerca de Estados Unidos y la producción de Estados Unidos, en algunos años, va a empezar a declinar. Entonces, tener la reserva estratégica de Venezuela cerca y acordada es clave. Estamos hablando de que son trescientos mil millones de barriles los que tiene Venezuela.

Clarísimo. Le agradecemos mucho, Víctor.

Gracias por la consulta.

Un placer.

CS