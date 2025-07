Victor Zimmerman: "No creían que 24 gobernadores iban a firmar un pedido conjunto"

Víctor Zimmerman, senador nacional por Chaco de la UCR, sostuvo que el Gobierno nacional y los gobernadores deben conformar una mesa de diálogo para plantear la segunda etapa del plan de reactivación económica, “que justifique el esfuerzo que se está haciendo”. “Es muy importante estabilizar la macroeconomía, bajar la inflación y estabilizar el tema de la política monetaria, pero solo con el ajuste no alcanza”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Víctor Zimmermann es senador nacional por la provincia del Chaco desde el año 2019, en el bloque de la Unión Cívica Radical, y antes de la alianza Juntos por el Cambio. Entre octubre de 2020 y febrero de este año fue ministro de la Producción de su provincia. Antes fue diputado nacional (2003-2007) e intendente de Fontana, Chaco (1999-2001). Es contador, de la Universidad Nacional del Noroeste, donde también ejerció la docencia.

¿Hay una especie de confederación de las provincias y cierta disputa con el jefe de Gabinete? ¿Hay algo en lo cual los gobernadores dijeron “basta”, y el interior dijo “basta” al Poder Ejecutivo Nacional?

Yo creo que forma parte de los requerimientos que están teniendo gobernadores de distintas provincias y de distintos colores políticos, a los efectos de encontrar una salida para poder sanear sus cuentas y para ver también cómo se reactivan algunas cuestiones. Cuando el jefe de Gabinete estuvo en el Senado la semana pasada, yo planteé algunas de estas cosas. Ahora hay un cuarto intermedio, y está invitado para mañana a las 11 de la mañana para terminar el informe de gestión del Poder Ejecutivo. Nos preocupa el tema de la obra pública, y la situación del campo. Además, cuando discutíamos el RIGI, que es un programa de incentivo para un sector que iba a hacer inversión en la Argentina, el compromiso era discutir también un programa de incentivo para las pymes, y eso nos preocupa.

También me preocupa todo lo que tiene que ver con estas reformas que están en marcha en la Argentina, que es la reforma del IVA, de Ingresos Brutos, y las transferencias de fondos, que muchas de ellas están con plata en los fondos fiduciarios, en los fondos específicos, y que todavía no se están transfiriendo a las provincias. Me parece que ese es el conjunto de la problemática que estamos teniendo en el país. Los gobernadores están planteando un esquema. Se juntaron los gobernadores en la Comisión Federal de Impuestos, que es donde hay que discutir estas cosas. Están haciendo un planteo concreto.

Yo no sé si tantos años de periodismo me dan un sesgo paranoico, en este caso en el sentido positivo ¿No hay un cambio de humor respecto del presidente? Estas preocupaciones y demandas estaban todas presentes hace un año. ¿Se expresan hoy porque usted percibe que hoy hay una especie de percepción de que hay un hartazgo en un montón de cosas que se soportaban hace un año, pero ya no se soportan más? No solamente por parte de las autoridades, sino de la población que cada uno de ustedes representa.

Faltan más interlocutores entre los distintos estamentos, entre el Congreso, el Poder Ejecutivo, los gobernadores. Yo creo que, finalmente, hay conversaciones aisladas que no se pueden concretar alrededor de una mesa para ver cómo armamos una hoja de ruta, cómo armamos un esquema, a ver cómo avanzamos en esta segunda etapa. La primera etapa del Gobierno y de las provincias fue estabilizar. En esto obviamente cabe el tema del ajuste, que creo que es importante. Yo se lo dije al jefe de Gabinete cuando inicié mi alocución en el Senado. Es muy importante estabilizar la macroeconomía, bajar la inflación y estabilizar el tema de la política monetaria, pero solo con el ajuste no alcanza.

Hoy estamos como en la segunda etapa de la reactivación económica, de la reactivación de la obra pública, del mayor acompañamiento al sector productivo y de la necesidad de que la economía crezca, que es el gran problema de los últimos 50 años en la Argentina. Esta segunda etapa creo que se inició ahora, también en el medio de un cronograma electoral que hay que ponerlo en el medio, para la conformación de las alianzas en las distintas provincias para disputar en octubre los cargos nacionales. Se trata de encontrar una mesa de diálogo para tener claramente una hoja de ruta de cómo avanzamos hacia adelante. Me parece que esto es lo que claramente pretenden los gobernadores.

¿Cómo imagina que va a ser el resultado a nivel nacional de La Libertad Avanza, con el termómetro que usted tiene de su provincia y, en líneas generales, de todos sus vecinos? Ellos tienen expectativas de superar el 30% que obtuvieron en la primera vuelta y en las PASO. Hasta ahora, en las elecciones que venimos viendo en las distintas provincias que desdoblaron y adelantaron, siguen manteniéndose en 30%. ¿Su pálpito es que van a tener el 40%, van a pasar el 40%, o van a seguir teniendo el 30%? Si se mantuviera más o menos esto que está hoy, ¿qué va a suceder en octubre?

Yo vengo hablando de esta segunda etapa con los senadores de La Libertad Avanza, y con algunos funcionarios del Poder Ejecutivo a los que tengo acceso acá en el Senado. Yo les dije que la primera etapa era reprogramar deuda, arreglar todo lo que tenía pendiente con el Fondo, y la segunda etapa es la de la reactivación. Creo que esto es lo que se demoró, y que ahora se va a acelerar. Si el Gobierno tiene la inteligencia de bajar al territorio, de ir en busca de retener acompañamiento en cada una de las provincias, creo que pueden tener un resultado positivo.

Ahora, estamos en el medio del medio del río y tenemos que pasar a la otra orilla. Y la mayor responsabilidad la tiene el Gobierno nacional, porque son los que gobiernan y son los que conducen todo lo que tiene que ver con este proceso. Entonces va a depender de esto, básicamente. Porque vimos también algunos resultados en algunas provincias que no eran esperados. En otras, es cierto que se sostiene un porcentaje importante. Yo creo que, más allá de que hay muchos sectores que se están reactivando, hay muchos que todavía no se han podido reactivar y quieren tener una agenda clara. Quieren tener un sendero hacia dónde van a ir, para que se justifique el esfuerzo que se está haciendo. Y creo que esto es lo que está faltando. Ahora, si el Gobierno logra poner en el escenario en el territorio, creo que va a seguir teniendo un acompañamiento importante. Esa es mi sensación. Ahora, depende de todo esto.

No creían que 24 gobernadores iban a firmar un pedido conjunto diciendo: “Los abajo firmantes queremos distribuir estos fondos, porque estamos preocupados con nuestras economías regionales y con nuestras administraciones provinciales”. Estamos en el medio de la conversación. Yo espero que sea para bien y que sea en forma positiva. Es tiempo de reformas, porque el presidente y los gobernadores se comprometieron en el Pacto de Mayo a hacer reformas de fondo que necesita la Argentina. Y ojalá que podamos, desde la política, estar a la altura de las circunstancias.

