Fuerte impacto en los mercados ante el fallo sobre YPF: “La caída fue estrepitosa al inicio de la rueda”

El fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos contra el Estado argentino por la expropiación de YPF generó volatilidad en el mercado financiero. Ante este panorama, este medio dialogó con Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, quien analizó los efectos sobre acciones, bonos, riesgo país, dólar y el impacto de la suba de retenciones a la soja.

Con respecto a la reacción del mercado ante el fallo judicial, Pablo Lazzati explicó: “La caída de ayer fue estrepitosa al inicio de la rueda y después fue moderando al final de la rueda”. Sobre la misma línea, agregó que, “YPF hoy está abriendo negativo en este momento”, aunque aclaró que el impacto directo no es sobre la petrolera: “Lo que está pasando es contra el Estado argentino, no contra la acción de YPF”.

El pago que pide el fallo por el juicio de YPF tiene que pasar por el Congreso

Luego, insistió en que “no es posible que el Estado le dé el 51% si quisiera hoy, porque esto tiene que ir al Congreso y a su vez transferir las especies”. En ese sentido, sostuvo que, “lo que está buscando el fondo es que le paguen, sea en acciones argentinas, en dólares, en pesos, en lo que sea”.

En otra instancia, Lazzati intentó llevar tranquilidad: “No salgan a cargar desesperado nafta por miedo a que les suba”. También afirmó que, “esto no va a impactar en la vida cotidiana, no es que va a subir el precio del combustible”.

La resolución de Loretta Preska es contra el Estado y no contra YPF

Aunque minimizó el impacto sobre la acción de YPF, advirtió sobre los efectos en la deuda: “Lo que podría repercutir es en los bonos. ¿Por qué? Porque no es que van contra YPF, sino van contra el Estado argentino”.

El entrevistado explicó que, “lo que le solicitan al Estado es que cumpla con una deuda que ellos estiman de 16.000 millones de dólares”, y remarcó: “Hoy el Estado no tiene para esos 16.000 millones de dólares, es más, todavía las reservas están en negativo”.

En cuanto al regreso de las retenciones plenas para la soja, sostuvo: “Ahora lo que va a estar de parte del campo, a ver si sigue liquidando en estos niveles o no”. Y anticipó: “Entendemos que el campo va a seguir liquidando por ahí a menor escala en búsqueda de una nueva baja de retenciones”.