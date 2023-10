Wanda Nara rompió en llanto en la televisión italiana

Wanda Nara, quien está casada con Mauro Icardi, más allá de las idas y venidas que han tenido, venía de ganar un Martin Fierro y a los 2 días, antes de viajar con su familia, tras realizarse unos exámenes de salud de rutina todo tambaleó para ella.

Unos resultados que no dieron los valores esperados, muchas versiones que corrieron como reguero de pólvora tantos en los medios periodísticos como en las redes, con respecto a un supuesto diagnóstico, silencio desde la rubia y su entorno, un viaje a Turquía en familia, un tratamiento y la vida así fue siguiendo su curso hasta llegar al Bailando.

Wanda Nara confirmó que vuelve a MasterChef

Para la presentación de su pareja de baile, la Rai grabó un video en el que se los veía ensayando y a Wanda haciendo un raconto de su vida: "El público italiano me conoce por Mauro, por ser la mujer y representante de un jugador. Pero soy mucho más que eso, trabajo desde chica, desde los 5 años y cuando estaba llegando al nivel que quería, que deseaba, me enamoré y dejé todo, como mi madre hizo por nosotras, que siempre estuvo presente. Yo quería estar presente, siempre digo que soy una mamá gallina".

"En los últimos 6 meses estuve conduciendo Master Chef Argentina, cuando terminé, gané un premio muy importante en Argentina, y 2 días después tenía que viajar a Milan, y yo siempre que viajo me hago un análisis de rutina y algunos valores dieron un poco extraños, y cuando prendía la tele veía que decían Wanda esta enferma, Wanda...y hasta que pude saber un poco más mis hijos estaban muy tristes, y cuando me llegó la propuesta del Bailando les conté cual era mi situación y pedí consejo a mis médicos. Estoy haciendo un tratamiento, y les pregunté si podía participar y me dijeron que "sí, tranquilamente al 100%, metele con toda!", destacó.

Wanda Nara debutó en el Bailando con las Estrellas de Italia y Mauro Icardi la felicitó: "La rompiste toda"

A su vez, Wanda agregó: "También creo que es un ejemplo para ellos (para sus hijos el ver que ella participa), como no vivieron esa experiencia (suya de trabajo) sobre todo las mas pequeñas, no entendían a que se dedicaba su mamá, entonces ellas me dijeron: 'ah vas a bailar!'. Creo que por eso acepté el Bailando, porque bailar - se quiebra y llora - lo hago para demostrar que estoy bien".

Así, emocionada entre lágrimas, mientras que de fondo sonaba la canción "You're gonna be ok" (Vas a estar bien") por Kenna Childs Wanda Nara abrió su corazón a todos.

JL