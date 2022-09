A pocas horas de su show en Argentina, el dúo canadiense Bob Moses reveló que escucha Soda Stereo

Tras ocho años desde su primera edición, el jueves 9 de septiembre vuelve la fiesta electrónica Crew Savage a Buenos Aires y lo hace con la presencia del dúo referente del género, Bob Moses.

“Estamos ansiosos. El público argentino es increíble”, le expresó a Perfil el grupo formado en Brooklyn, en 2012, por los canadienses Tom Howie y Jimmy Vallancel.

Hay una larga historia del house progresivo en el país, así que encajamos perfectamente.

Su música se caracteriza por combinar beats electrónicos con arreglos de guitarra característicos del pop y del rock, captando un público más heterogéneo, que va más allá del amante del house puro.

Su particular estilo le dio un espacio destacado dentro de la escena internacional y lo llevó a participar de festivales de gran renombre como Glastonbury, Lollapalooza o Coachella, entre otros.

La banda viene de lanzar su último álbum “The Silence in Between”, el cual fue producido durante la pandemia y refleja lo vivido a través de esos meses de tanta incertidumbre personal y colectiva.

- ¿Qué impacto tuvo la cuarentena en su música?

- Teníamos mucha ansiedad de pensar que no íbamos a volver a tocar en vivo. Se sabía demasiado poco y era muy estresante para todos. La música es nuestra forma de darle sentido al mundo, así que simplemente nos pusimos a componer. “The Silence In Between” es lo que surgió de eso y estamos felices de poder llevarlo de gira alrededor del mundo.

La banda, que ganó un Grammy en 2017 por el remix de su tema “Tearing Me Up”, comenzó su carrera en 2012, cuando la escena era completamente distinta a lo que la música electrónica está viviendo actualmente.

“No podemos creer que llevamos 10 años haciendo esto. Cuando empezamos tocábamos en lugares para 50 o 100 personas. Ahora la música underground ha crecido tanto que ya no podemos seguir llamándola así", expresaron a Perfil.

- ¿Conocen o escuchan artistas argentinos?

¡Si! Hernán Cataneo es una leyenda del house progresivo y Soda Stereo, que tiene canciones de corte new wave ochenteras muy buenas.

Sobre el Crew Savage

Además, de Bob Moses, el festival contará con la presencia de otro referente de la electrónica internacional como es Ben Böhmer y de la banda de Juan Hansen, Forma. La cita es en Mandarine Tent (Punta Carrasco, Av. Costanera y Av. Sarmiento) a partir de las 22 horas.