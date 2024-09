Cuándo será el retiro definitivo de Coldplay: declaraciones "tajantes" de Chris Martin

El cantante británico Chris Martin, líder de Coldplay, reveló que la banda solo lanzará dos álbumes más, alcanzando un total de 12 discos. Según el músico, la decisión de limitar su producción a este número responde a su creencia en la máxima de que "menos es más".

En una entrevista con el DJ neozelandés Zane Lowe para su programa The Zane Lowe Show, adelantada por la revista People, Martin compartió su visión sobre el futuro de la banda, incluso bromeando sobre la percepción de algunos críticos: “Muchos desearían que sacáramos incluso menos álbumes”, comentó el cantante con humor.

Chris Martin, de 47 años, explicó que para él es fundamental que Coldplay mantenga un límite de discos. “Es realmente importante. Solo hay 12 álbumes y medio de los Beatles y más o menos lo mismo de Bob Marley, todos nuestros héroes. Tener ese límite también significa que el control de calidad es muy alto en este momento. Que una canción lo supere es casi imposible, lo cual es genial”, señaló.

Sin embargo, esto no significa que la banda dejará de hacer música. El vocalista aclaró que, aunque Coldplay llegue a su límite de álbumes de estudio, eso no implica el fin de su creatividad. “La música siempre continuará de alguna manera, pero hay algo en Coldplay que siento que debe terminar así. No sé de dónde vienen las canciones ni las ideas, pero desde hace unos cuatro o cinco años tengo la sensación de que ‘tienes que terminar así’, y confío en eso tal como confío en las canciones”, agregó Martin.

Si el grupo decide continuar con proyectos creativos después de alcanzar los 12 discos, Martin sugiere que será algo diferente, como una compilación de material inédito o proyectos paralelos. “Si hacemos algo más allá de las giras, será algo distinto, algo paralelo, o tal vez una recopilación de cosas que no habíamos terminado”, explicó.

El líder de Coldplay también destacó que la banda sigue disfrutando tanto de las giras como de su tiempo en el estudio, y atribuye esta satisfacción a varias razones: “Hacerse mayor, la covid, todo lo que está pasando en el mundo, lo afortunados que somos, los lugares que hemos visitado y el optimismo de ver a tantas personas unirse. Todo eso, más el ir a un ritmo más pausado, nos hace disfrutar de cada momento”, comentó.

Cómo es el presente de Coldplay

Actualmente, Coldplay se encuentra en plena gira mundial con su tour ‘Music of the Spheres’, que finalizará en septiembre de 2025 en Londres. La banda tiene actuaciones programadas en países como Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, India, Hong Kong y Corea del Sur en los próximos meses.

Formada en 1997, Coldplay lanzó su primer álbum, Parachutes, en el año 2000. Su último trabajo de estudio, ‘Music of the Spheres’, fue lanzado en octubre de 2021, y es el que actualmente da nombre a su gira mundial.

