El Lollapalooza Argentina 2026 ya tiene fecha confirmada y un line-up cargado de estrellas internacionales y locales. El festival de música se realizará el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, donde miles de fanáticos podrán disfrutar de tres jornadas con artistas de primer nivel.
Ante la inminente venta de entradas, muchos se preguntan cómo comprar los tickets y cuáles serán los shows imperdibles de esta edición. Entre los artistas principales destacan: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.
Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2026
La venta de entradas ya está disponible en el sitio de AllAccess. Actualmente, se pueden adquirir en hasta 6 cuotas sin interés para clientes del Banco Santander con tarjeta American Express.
Pasos para comprar:
-
Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña.
-
Seleccionar el festival “Lollapalooza Argentina 2026”.
-
Elegir el sector y la cantidad de entradas.
-
Indicar el método de pago.
-
Finalizada la compra, AllAccess enviará un mail de confirmación.
-
Luego, se deberá realizar una verificación de identidad del titular de la tarjeta para validar los tickets.
Cuánto cuestan las entradas del Lollapalooza 2026
Los precios oficiales según el sector son:
-
3 Day Pass: $350.000
-
3 Day Pass +Plus: $650.000
-
3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000
Otros artistas confirmados para el Lollapalooza 2026
Además, se presentarán: Ratones Paranoicos, Interpol, Brutalismus 3000, Soledad, Kygo, Addison Rae, Ben Böhmer, Aitana, Danny Ocean, D4vd, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegirl, 2hollis, Yousuke Yukimatsu, Men I Trust, Riize y Yami Safdie.
Un detalle especial es el regreso de Sabrina Carpenter, quien ya estuvo en el país en 2023 como invitada de Taylor Swift, pero ahora vuelve como un verdadero fenómeno pop con su esperado álbum Man’s Best Friend.
MC/ff