viernes 29 de agosto de 2025
MúSICA
Música

Entradas al Lollapalooza Argentina 2026: precios, cuotas y dónde comprar

El festival de música se realizará en el Hipódromo de San Isidro y contará con distintos artistas durante tres días.

Lollapalooza 31072025
Lollapalooza Argentina celebrará su décima primera edición los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro. | DF

El Lollapalooza Argentina 2026 ya tiene fecha confirmada y un line-up cargado de estrellas internacionales y locales. El festival de música se realizará el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, donde miles de fanáticos podrán disfrutar de tres jornadas con artistas de primer nivel.

Ante la inminente venta de entradas, muchos se preguntan cómo comprar los tickets y cuáles serán los shows imperdibles de esta edición. Entre los artistas principales destacan: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.

Lollapalooza

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2026

La venta de entradas ya está disponible en el sitio de AllAccess. Actualmente, se pueden adquirir en hasta 6 cuotas sin interés para clientes del Banco Santander con tarjeta American Express.

Pasos para comprar:

  1. Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña.

  2. Seleccionar el festival “Lollapalooza Argentina 2026”.

  3. Elegir el sector y la cantidad de entradas.

  4. Indicar el método de pago.

  5. Finalizada la compra, AllAccess enviará un mail de confirmación.

  6. Luego, se deberá realizar una verificación de identidad del titular de la tarjeta para validar los tickets.

Lollopalooza

Cuánto cuestan las entradas del Lollapalooza 2026

Los precios oficiales según el sector son:

  • 3 Day Pass: $350.000

  • 3 Day Pass +Plus: $650.000

  • 3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000

Lollapalooza

Otros artistas confirmados para el Lollapalooza 2026

Además, se presentarán: Ratones Paranoicos, Interpol, Brutalismus 3000, Soledad, Kygo, Addison Rae, Ben Böhmer, Aitana, Danny Ocean, D4vd, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegirl, 2hollis, Yousuke Yukimatsu, Men I Trust, Riize y Yami Safdie.

Un detalle especial es el regreso de Sabrina Carpenter, quien ya estuvo en el país en 2023 como invitada de Taylor Swift, pero ahora vuelve como un verdadero fenómeno pop con su esperado álbum Man’s Best Friend.

MC/ff

También te puede interesar
En esta Nota