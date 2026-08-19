Murió la hija mayor de Lucas Sugo a los 23 años: atravesaba una enfermedad oncológica

Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, murió este miércoles a los 23 años luego de atravesar durante más de un año una enfermedad oncológica. La noticia fue confirmada por el entorno del artista, que pidió respeto y acompañamiento para la familia en medio del difícil momento.

El fallecimiento fue comunicado inicialmente por Diego Sorondo, manager de Lucas Sugo, a través de las redes sociales. Poco después, el propio músico compartió el mensaje. “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, expresaron.

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Desde el diagnóstico, el cantante había reorganizado buena parte de su actividad profesional para estar presente en las distintas fases del tratamiento de su hija. Meses atrás, había contado públicamente que Florencia se preparaba para iniciar un nuevo ensayo clínico en suelo estadounidense, y en más de una ocasión se refirió a la entereza con que ella atravesaba la enfermedad, llegando a describirla como un ejemplo de fortaleza para él mismo. También había reconocido, en declaraciones recientes, que el cuadro se había agravado y que la lucha se había vuelto más dura, aunque remarcó que la familia se sostenía con fe gracias al ánimo que la propia Florencia transmitía.

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En algún recital, el músico incluso había pedido a su público que rezara por la salud de su hija, un pedido que —según explicó después— surgió en uno de los momentos más duros de todo el proceso. Tras confirmarse la noticia de su muerte, el entorno de Lucas Sugo volvió a insistir en la necesidad de resguardar la intimidad del cantante y de su familia mientras atraviesan este duelo.

El cáncer que enfrentó la hija de Lucas Sugo

A Florencia le habían detectado cáncer en 2025. A partir de ese momento, su padre reorganizó buena parte de sus compromisos laborales para poder estar cerca de ella en las distintas etapas del tratamiento. En julio, desde el aeropuerto de Boston, el cantante había revelado que su hija estaba por iniciar un nuevo ensayo clínico en Estados Unidos, y en esa oportunidad la alentó públicamente deseándole fortaleza física, mental y espiritual. Durante todo ese tiempo, Lucas fue compartiendo algunos detalles sobre cómo evolucionaba la enfermedad y se mostró agradecido por las muestras de afecto y apoyo que recibió la familia.

En una entrevista reciente, el artista se refirió a la manera en que su hija afrontó la enfermedad y destacó especialmente la entereza que demostró en todo el proceso, al punto de decir que ella se había convertido en su propia inspiración. En esa misma charla admitió que el panorama se había vuelto más complicado y que la enfermedad había avanzado, describiendo a la dolencia como un rival muy agresivo que había ganado terreno en los últimos tiempos, aunque remarcó que la familia seguía sosteniéndose en la fe y en el ánimo que la propia Florencia les transmitía.