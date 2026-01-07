A un día del cambio de Directorio, el INSSSEP anunció un recorte del 50% en la cobertura del Plan Cardio

A solo 24 horas de la asunción de las nuevas autoridades del Directorio, el INSSSEP confirmó que mantendrá vigente el Plan Cardio, pero con una cobertura del 50% a cargo de la obra social para los tratamientos y medicamentos incluidos. La medida fue informada hoy y se enmarca en un "proceso de revisión y rediseño del programa".

Desde el organismo explicaron que la decisión apunta a mejorar el funcionamiento del plan y asegurar un uso más eficiente de los recursos, con foco en el cuidado integral de la salud de los afiliados. El Plan Cardio había sido creado con el objetivo de reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares, facilitando el acceso a medicamentos y promoviendo el control de los factores de riesgo.

No obstante, el Directorio advirtió que la cobertura total de los medicamentos cardiovasculares genera un costo elevado para el sistema. “Resulta difícil de sostener sin evidencia clara de beneficios proporcionales en la salud de la población”, señalaron. En la misma línea, indicaron que sostener políticas sanitarias de alto impacto económico sin evaluación continua pone en riesgo la sustentabilidad del sistema y limita la posibilidad de destinar recursos a otras acciones más efectivas.

“La experiencia demuestra que la sola cobertura de medicamentos no alcanza para reducir de manera significativa las enfermedades cardiovasculares”, afirmaron. Por eso, adelantaron que el rediseño del Plan Cardio buscará avanzar hacia un enfoque integral, con mayor seguimiento de los pacientes, evaluación de resultados y un uso responsable de los recursos.

Contexto: nuevas autoridades para el período 2026–2030

El anuncio se produjo un día después de la asunción de las nuevas autoridades electas del Directorio del INSSSEP para el período 2026–2030. Por el Sector Activo asumieron Germán Matías Landriel (titular) y Mariela Mercadín (alterno); por el Sector Pasivo, Griselda Wilma Troncozo (titular) y Miriam Liliana Jacquet (alterno). Además, Zulma Galeano fue proclamada Síndico Titular, acompañada por Fernando Romero como Síndico Alterno.

Tras las elecciones realizadas en octubre de 2025, el presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, tomó juramento a las autoridades en un acto realizado en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, conforme a la Resolución del Directorio N.º 5933/2025 y al Acta N.º 13 de la Junta Electoral del Instituto.

Durante la ceremonia, Meneses destacó la importancia del proceso electoral y subrayó que el desafío del nuevo Directorio será “eficientar los sistemas y optimizar los recursos para que los afiliados reciban lo que realmente necesitan”. En ese marco, aseguró que su gestión trabaja en la reorganización y el direccionamiento adecuado de los recursos.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, resaltó la gestión de Meneses y el proceso de normalización de las prestaciones del organismo. “El futuro hoy es mucho mejor, más eficiente y razonable, siguiendo la optimización de los recursos provinciales y de cada afiliado”, afirmó.

Por su parte, Landriel señaló que uno de los principales objetivos del Directorio será representar a los afiliados activos y pasivos en toda la provincia, estar cerca de sus demandas y acompañar las decisiones orientadas a un manejo eficiente de los recursos. Finalmente, agradeció la participación de casi 45.000 votantes en el proceso eleccionario.

Del acto participaron también el síndico oficial del INSSSEP, Juan Ignacio Cáceres; la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado; ministros, secretarios, diputados provinciales y titulares de organismos autárquicos y descentralizados.